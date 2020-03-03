Весенние салаты на 8 Марта: три праздничных рецепта
Легкие и вкусные салаты к Международному женскому дню
Одно из главных блюд любого праздничного стола – салаты. На 8 Марта они должны быть максимально простыми, нарядными и вкусными. Лучшая основа для них – зелень и свежие овощи.
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В нашей подборке вы найдете рецепты оригинальных салатов к Международному женскому дню, которые сможете без труда реализовать у себя дома.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 копченое куриное бедро
- Горсть светлого винограда
- Горсть темного винограда
- 1/2 шт. красной луковицы
- 50 мл сметаны
- Щепотка молотой паприки
- Руккола или другая салатная зелень
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Снимите шкурку с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
- Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
- Заправьте соусом салат и перемешайте.
- На тарелку выложите рукколу, а на нее — готовый салат.
Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Большой пучок салатного микса
- 1-2 молодые моркови
- 100 г помидоров черри
- 5 шт. редиса
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. лимонного сока
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Салатные листья замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить, порвать руками в миску.
- Сверху разложить разрезанные пополам помидоры черри.
- Морковь почистить, тонко нарезать с помощью овощечистки или острого ножа.
- Редис нарезать кружочками. Добавить в салат вместе с морковью.
- Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Посолить и поперчить.
- Подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.
Время приготовления:
- 45 минут
Для салата:
- 1 пучок салатной зелени
- 1-2 свежих огурца
- 1/2 небольшой сладкой моркови
- Горсть помидоров черри
- 4-5 перепелиных яиц
- 1-2 банки тунца кусочками
Для заправки:
- 150 г майонеза
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1-2 зубчика чеснока
- 2-3 анчоуса
Для крутонов:
- 1/2 небольшой чиабатты
- 25 мл растительного масла
- 1/2 зубчика чеснока
- Соль
Способ приготовления:
- Зелень помыть и обсушить, выложить на тарелку.
- Перепелиные яйца отварить пять минут, остудить и почистить. Разрезать пополам.
- Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ºС духовке.
- Выложить на зелень тертую морковь, нарезанные огурцы, половинки помидоров черри, перепелиные яйца, консервированного тунца и сухарики.
- Сделать заправку. Пропустить чеснок через пресс и растереть вместе с анчоусами. Соединить все ингредиенты с майонезом и перемешать до однородности.
- Заправить салат после подачи.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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