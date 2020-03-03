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Весенние салаты на 8 Марта: три праздничных рецепта

Легкие и вкусные салаты к Международному женскому дню

Ирина Павлина
Сегодня, 16:42

Одно из главных блюд любого праздничного стола – салаты. На 8 Марта они должны быть максимально простыми, нарядными и вкусными. Лучшая основа для них – зелень и свежие овощи.

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В нашей подборке вы найдете рецепты оригинальных салатов к Международному женскому дню, которые сможете без труда реализовать у себя дома.

Салат из курицы с виноградом

Салат из курицы и винограда
Салат из курицы и винограда
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 копченое куриное бедро
  • Горсть светлого винограда
  • Горсть темного винограда
  • 1/2 шт. красной луковицы
  • 50 мл сметаны
  • Щепотка молотой паприки
  • Руккола или другая салатная зелень
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Снимите шкурку с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
  2. Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
  3. Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
  4. Заправьте соусом салат и перемешайте.
  5. На тарелку выложите рукколу, а на нее — готовый салат.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:

Легкий салат из зелени с редисом

Салат из овощей и редиса
Салат из овощей и редиса
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Большой пучок салатного микса
  • 1-2 молодые моркови
  • 100 г помидоров черри
  • 5 шт. редиса
  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Салатные листья замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить, порвать руками в миску.
  2. Сверху разложить разрезанные пополам помидоры черри.
  3. Морковь почистить, тонко нарезать с помощью овощечистки или острого ножа.
  4. Редис нарезать кружочками. Добавить в салат вместе с морковью.
  5. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Посолить и поперчить.
  6. Подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.

Салат "Цезарь" с тунцом

"Цезарь" с консервированным тунцом
"Цезарь" с консервированным тунцом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Для салата:

  • 1 пучок салатной зелени
  • 1-2 свежих огурца
  • 1/2 небольшой сладкой моркови
  • Горсть помидоров черри
  • 4-5 перепелиных яиц
  • 1-2 банки тунца кусочками

Для заправки:

  • 150 г майонеза
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 2-3 анчоуса

Для крутонов:

  • 1/2 небольшой чиабатты
  • 25 мл растительного масла
  • 1/2 зубчика чеснока
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Зелень помыть и обсушить, выложить на тарелку.
  2. Перепелиные яйца отварить пять минут, остудить и почистить. Разрезать пополам.
  3. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ºС духовке.
  4. Выложить на зелень тертую морковь, нарезанные огурцы, половинки помидоров черри, перепелиные яйца, консервированного тунца и сухарики.
  5. Сделать заправку. Пропустить чеснок через пресс и растереть вместе с анчоусами. Соединить все ингредиенты с майонезом и перемешать до однородности.
  6. Заправить салат после подачи.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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Источник: Сегодня
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