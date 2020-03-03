Весенние салаты на 8 Марта: три праздничных рецепта

Легкие и вкусные салаты к Международному женскому дню

Одно из главных блюд любого праздничного стола – салаты. На 8 Марта они должны быть максимально простыми, нарядными и вкусными. Лучшая основа для них – зелень и свежие овощи.

В нашей подборке вы найдете рецепты оригинальных салатов к Международному женскому дню, которые сможете без труда реализовать у себя дома.

Салат из курицы с виноградом

Салат из курицы и винограда Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 копченое куриное бедро

Горсть светлого винограда

Горсть темного винограда

1/2 шт. красной луковицы

50 мл сметаны

Щепотка молотой паприки

Руккола или другая салатная зелень

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Снимите шкурку с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками. Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец. Заправьте соусом салат и перемешайте. На тарелку выложите рукколу, а на нее — готовый салат.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:

Легкий салат из зелени с редисом

Салат из овощей и редиса Фото: Pixabay

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Большой пучок салатного микса

1-2 молодые моркови

100 г помидоров черри

5 шт. редиса

2-3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. лимонного сока

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Салатные листья замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить, порвать руками в миску. Сверху разложить разрезанные пополам помидоры черри. Морковь почистить, тонко нарезать с помощью овощечистки или острого ножа. Редис нарезать кружочками. Добавить в салат вместе с морковью. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Посолить и поперчить. Подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.

Салат "Цезарь" с тунцом

"Цезарь" с консервированным тунцом Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Для салата:

1 пучок салатной зелени

1-2 свежих огурца

1/2 небольшой сладкой моркови

Горсть помидоров черри

4-5 перепелиных яиц

1-2 банки тунца кусочками

Для заправки:

150 г майонеза

1 ст.л. лимонного сока

1-2 зубчика чеснока

2-3 анчоуса

Для крутонов:

1/2 небольшой чиабатты

25 мл растительного масла

1/2 зубчика чеснока

Соль

Способ приготовления:

Зелень помыть и обсушить, выложить на тарелку. Перепелиные яйца отварить пять минут, остудить и почистить. Разрезать пополам. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ºС духовке. Выложить на зелень тертую морковь, нарезанные огурцы, половинки помидоров черри, перепелиные яйца, консервированного тунца и сухарики. Сделать заправку. Пропустить чеснок через пресс и растереть вместе с анчоусами. Соединить все ингредиенты с майонезом и перемешать до однородности. Заправить салат после подачи.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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