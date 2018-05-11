Весенний десерт: французский морковный пирог
Рецепт от Ники Белоцерковской, популярного фуд-блогера и автора кулинарных книг
Единственная сложность в приготовлении этого вкусного пирога – найти для него самую молодую и сладкую морковь.
В зависимости от сочности моркови может понадобиться добавить немного муки, иначе пирог плохо пропечется. Количество сахара можно уменьшить, если не хотите, чтобы было очень сладко, до 100-140 г.
Простой морковный пирог от Белоники
Ингредиенты:
- сырая морковь – 500 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 200 г
- оливковое масло – 50 мл
- мука – 160 г
- разрыхлитель – 20 г
- соль – 2 щепотки
Рецепт приготовления:
- Морковь очистить и натереть на очень мелкой терке.
- Все сухие ингредиенты (просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль) смешать.
- Слегка взбить яйца, добавить оливковое масло и соединить с мучной смесью.
- Отправить тесто в форму и запекать при 180 градусах около 40 минут.
- Готовность проверить зубочисткой или деревянной шпажкой.
- В качестве соуса к пирогу можно использовать уваренные сливки с небольшим количеством меда.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить манник с морковью и апельсинами. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как сварить суп из молодой моркови от Джейми Оливера. Мы также делились рецептом ярких маффинов.
Смотрите видео, как приготовить пирог с морковью и апельсинами:
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Источник: "Сегодня"