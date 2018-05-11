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Весенний десерт: французский морковный пирог

Рецепт от Ники Белоцерковской, популярного фуд-блогера и автора кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:09
Пирог с морковью Фото: pixabay.com
Пирог с морковью Фото: pixabay.com

Единственная сложность в приготовлении этого вкусного пирога – найти для него самую молодую и сладкую морковь. 

В зависимости от сочности моркови может понадобиться добавить немного муки, иначе пирог плохо пропечется. Количество сахара можно уменьшить, если не хотите, чтобы было очень сладко, до 100-140 г.

Простой морковный пирог от Белоники

Ингредиенты:

  • сырая морковь – 500 г
  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 200 г
  • оливковое масло – 50 мл
  • мука – 160 г
  • разрыхлитель – 20 г
  • соль – 2 щепотки
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Рецепт приготовления:

  1. Морковь очистить и натереть на очень мелкой терке.
  2. Все сухие ингредиенты (просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль) смешать.
  3. Слегка взбить яйца, добавить оливковое масло и соединить с мучной смесью.
  4. Отправить тесто в форму и запекать при 180 градусах около 40 минут.
  5. Готовность проверить зубочисткой или деревянной шпажкой.
  6. В качестве соуса к пирогу можно использовать уваренные сливки с небольшим количеством меда.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить манник с морковью и апельсинами. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как сварить суп из молодой моркови от Джейми Оливера.  Мы также делились рецептом ярких маффинов.

Смотрите видео, как приготовить пирог с морковью и апельсинами:

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Источник: "Сегодня"

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