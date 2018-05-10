Весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой

Яркий, сытный и вкусный салат

Салат из авокадо, вареных яиц и овощей Фото: dashu83 / Freepik

Если вы устали от тяжелых зимних салатов с майонезными заправками, приготовьте красивый и свежий салат из весенних овощей, зелени, авокадо и вареных яиц.

Салат из овощей с авокадо и яйцом

Ингредиенты:

пучок салата

четверть краснокочанной капусты

1 авокадо

1-2 огурца

горсть помидоров черри

2 вареных яйца

горсть редиса

соль, молотый перец

сок лимона или лайма

оливковое масло

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Салаты из редиса: три весенних рецепта

Рецепт приготовления:

Все овощи и зелень помойте и обсушите. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: