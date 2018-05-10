Весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой
Яркий, сытный и вкусный салат
Если вы устали от тяжелых зимних салатов с майонезными заправками, приготовьте красивый и свежий салат из весенних овощей, зелени, авокадо и вареных яиц.
Салат из овощей с авокадо и яйцом
Ингредиенты:
- пучок салата
- четверть краснокочанной капусты
- 1 авокадо
- 1-2 огурца
- горсть помидоров черри
- 2 вареных яйца
- горсть редиса
- соль, молотый перец
- сок лимона или лайма
- оливковое масло
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Рецепт приготовления:
- Все овощи и зелень помойте и обсушите.
- Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
- Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
- Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
- Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела.
- Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.
Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"