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Весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой

Яркий, сытный и вкусный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Салат из авокадо, вареных яиц и овощей Фото: dashu83 / Freepik
Салат из авокадо, вареных яиц и овощей Фото: dashu83 / Freepik

Если вы устали от тяжелых зимних салатов с майонезными заправками, приготовьте красивый и свежий салат из весенних овощей, зелени, авокадо и вареных яиц.

Салат из овощей с авокадо и яйцом

Ингредиенты:

  • пучок салата
  • четверть краснокочанной капусты
  • 1 авокадо
  • 1-2 огурца
  • горсть помидоров черри
  • 2 вареных яйца
  • горсть редиса
  • соль, молотый перец
  • сок лимона или лайма
  • оливковое масло
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Рецепт приготовления:

  1. Все овощи и зелень помойте и обсушите.
  2. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте. 
  3. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
  4. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
  5. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела.
  6. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"

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