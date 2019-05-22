Весенний салат из спаржи, зеленого горошка и яиц

В мае начинается сезон зеленых овощей

Салат из спаржи, горошка и яиц Фото: Depositphotos

Салат из отварных побегов спаржи, зеленого горошка, стручковой фасоли и яиц можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясным и рыбным блюдам. К нему хорошо подойдет не только оливково-лимонная заправка, но и домашний голландский соус.

Смотрите видео, как сварить яйцо пашот в пакете:

Салат из спаржи, горошка или яиц

Ингредиенты:

2 куриных яйца

100 г бланшированной или консервированной спаржи

100 г замороженной стручковой фасоли

100 г зеленого горошка (замороженного)

Для заправки:

4 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. меда

1 ч.л. готовой горчицы

1 ч.л. бальзамического уксуса

соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую или сделать яйца пашот. Для последних нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить немного уксуса и посолить. Яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить его шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть. Фасоль и горошек разморозить, отварить с добавлением соли до готовности (примерно 5-7 минут), откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой для сохранения цвета овощей. Зеленую спаржу подрезать (1-2 см стебля снизу), очистить картофелечисткой с середины вниз. У белой спаржи с помощью экономки следует очистить только под верхушкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить немножко соли и лимона, положить спаржу. Варить в течение 3 минут. Обдать ледяной водой. Для заправки смешать лимонный сок с медом, добавить оливковое масло, горчицу и бальзамический уксус, размешать до однородного состояния, добавить соль по вкусу. В салатник положить фасоль, горошек и спаржу, полить готовым соусом, сверху положить четвертинки яиц. По желанию украсить зеленью петрушки.

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