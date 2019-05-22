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Весенний салат из спаржи, зеленого горошка и яиц

В мае начинается сезон зеленых овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Салат из спаржи, горошка и яиц
Салат из спаржи, горошка и яиц
Фото: Depositphotos

Салат из отварных побегов спаржи, зеленого горошка, стручковой фасоли и яиц можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясным и рыбным блюдам. К нему хорошо подойдет не только оливково-лимонная заправка, но и домашний голландский соус.

Смотрите видео, как сварить яйцо пашот в пакете:

Салат из спаржи, горошка или яиц

Ингредиенты:

  • 2 куриных яйца
  • 100 г бланшированной или консервированной спаржи
  • 100 г замороженной стручковой фасоли
  • 100 г зеленого горошка (замороженного)

Для заправки:

  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. готовой горчицы
  • 1 ч.л. бальзамического уксуса
  • соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую или сделать яйца пашот. Для последних нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить немного уксуса и посолить. Яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить его шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть.
  2. Фасоль и горошек разморозить, отварить с добавлением соли до готовности (примерно 5-7 минут), откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой для сохранения цвета овощей.
  3. Зеленую спаржу подрезать (1-2 см стебля снизу), очистить картофелечисткой с середины вниз. У белой спаржи с помощью экономки следует очистить только под верхушкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить немножко соли и лимона, положить спаржу. Варить в течение 3 минут. Обдать ледяной водой.
  4. Для заправки смешать лимонный сок с медом, добавить оливковое масло, горчицу и бальзамический уксус, размешать до однородного состояния, добавить соль по вкусу.
  5. В салатник положить фасоль, горошек и спаржу, полить готовым соусом, сверху положить четвертинки яиц. По желанию украсить зеленью петрушки.

Напомним, ранее мы делились рецептом кролика в спарже в сидре. "Сегодня" также писали, как правильно выбирать и готовить спаржу.

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Источник: Сегодня
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