Весенний салат с зеленью, брокколи и помидорами черри

Рецепт простого и вкусного салата без майонеза

Зеленый салат с брокколи и черри Фото: freepik.com

С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками. Здоровой альтернативой станут зеленые салаты – со свежими овощами, листовой зеленью и авокадо.

Зеленый весенний салат

Ингредиенты:

1 пучок листового салата

200 г брокколи

100 г брюссельской капусты

100 г помидоров черри

5 перепелиных яиц

100 г феты

1/2 авокадо

1-2 ч.л. кунжута

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. соевого соуса

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Рецепт приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску. Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут). Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками. Фету нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом картофельного салата с фетой. Мы также писали, как приготовить гаспачо из свеклы. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить весенние соусы дип к овощам.

Смотрите видео, как приготовить легкую заправку для салата:

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