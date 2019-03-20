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Весенний салат с зеленью, брокколи и помидорами черри

Рецепт простого и вкусного салата без майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Зеленый салат с брокколи и черри
Зеленый салат с брокколи и черри
Фото: freepik.com

С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками. Здоровой альтернативой станут зеленые салаты – со свежими овощами, листовой зеленью и авокадо.

Зеленый весенний салат

Ингредиенты:

  • 1 пучок листового салата
  • 200 г брокколи
  • 100 г брюссельской капусты
  • 100 г помидоров черри
  • 5 перепелиных яиц
  • 100 г феты
  • 1/2 авокадо
  • 1-2 ч.л. кунжута
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. соевого соуса

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Рецепт приготовления:

  1. Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
  3. Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
  4. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  5. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
  6. Фету нарезать кубиками.
  7.  Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом картофельного салата с фетой. Мы также писали, как приготовить гаспачо из свеклы. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить весенние соусы дип к овощам.

Смотрите видео, как приготовить легкую заправку для салата:

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Источник: Сегодня
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