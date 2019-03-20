Весенний салат с зеленью, брокколи и помидорами черри
Рецепт простого и вкусного салата без майонеза
С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками. Здоровой альтернативой станут зеленые салаты – со свежими овощами, листовой зеленью и авокадо.
Зеленый весенний салат
Ингредиенты:
- 1 пучок листового салата
- 200 г брокколи
- 100 г брюссельской капусты
- 100 г помидоров черри
- 5 перепелиных яиц
- 100 г феты
- 1/2 авокадо
- 1-2 ч.л. кунжута
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. соевого соуса
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Рецепт приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
- Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
- Фету нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом картофельного салата с фетой. Мы также писали, как приготовить гаспачо из свеклы. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить весенние соусы дип к овощам.
Смотрите видео, как приготовить легкую заправку для салата:
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Источник: Сегодня