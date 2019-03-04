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Масленица 2019: рецепт диетических блинов от Григория Германа

Известный телеведущий поделился рецептом овсяных блинчиков с лососем и йогуртовым соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
"Ранок з Україною" (Телеканал "Украина")

Масленица 2019 началась 4 марта и будет длиться до 10-го. Григорий Герман, ведущий шоу "Ранок з Україною" на телеканале Украина рассказал, как совместить блины с правильным питанием.

Для диетических оладий вам понадобятся яичные белки, овсяные отруби, лимон, соль и пищевая сода. А для того, чтобы сделать их вкуснее, возьмите несладкий натуральный йогурт, слабосоленое филе лосося, пучок зелени и зубчик чеснока.

Сначала отделяем яичные белки от желтков. Добавляем к белкам овсяные отруби, гашеную лимонным соком соду или пекарский порошок. Затем добавляем мелко натертую цедру и щепотку соли. Хорошо взбиваем вместе ингредиенты.

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Блинную сковороду слегка смазываем растительным маслом. Столовой ложкой выкладываем тесто и жарим оладьи.

Для соуса смешиваем йогурт, рубленую зелень и пропущенный через пресс чеснок. Подаем диетические оладьи вместе с кусочками лосося и йогуртовым соусом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить диетические блины из цельнозерновой муки. Мы также делились рецептом пышных блинов на кефире.

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Источник: Сегодня
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