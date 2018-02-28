Видеоблог Григория Германа: как приготовить маринованный тофу

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Известный телеведущий поделился рецептом постной закуски


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Здоровое питание – это не только большое количество фруктов, овощей и ягод. Для нормального функционирования организму нужен белок, в том числе растительный.

Во время Великого поста желательно включить в свое меню соевый сыр тофу. Несмотря на экзотическое название, его можно найти почти в любом супермаркете по доступным ценам.

Единственный недостаток тофу – довольно пресный вкус. Но это можно легко исправить с помощью грамотно подобранного маринада. Для его приготовления нам понадобятся: сушеный чеснок, жидкий мед, молотая паприка и нерафинированное подсолнечное масло.

Сложите тофу в пакет с застежкой и добавьте все ингредиенты для маринада. Закройте пакет и слегка встряхните. Отправьте сыр мариноваться в холодильник на ночь. Перед подачей тофу можно слегка обжарить на сухой сковороде.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом банановых шариков с сыром тофу. Мы также сообщали, что сыр тофу способен дарить длительное чувство сытости

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Источник:

"Сегодня"

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