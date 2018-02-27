Видеоблог Григория Германа: как приготовить полезный соус для салата

Сегодня, 12:09

Рецепт диетической заправки от известного телеведущего


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Заправка – это то, без чего ни один салат не возможен в принципе. Ей по силам объединить несколько разрозненных ингредиентов в единое целое или, напротив, испортить неплохую задумку, так что важностью такой задачи, как приготовление заправки для салата, пренебрегать не стоит.

Медово-лимонная заправка по рецепту ведущего кулинарного шоу "Свекруха чи невістка" (канал "Украина") Григория Германа идеально подходит для салатов из свежих и вареных овощей. Чтобы ее приготовить, нам понадобятся: оливковое масло, жидкий мед, лимонный сок, специи и банка с завинчивающейся крышкой.

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Для начала нальем в баночку оливковое масло и добавим немного меда. После этого – очередь лимонного сока. Чтобы в соус не попали косточки, выжимать сок следует сквозь пальцы или через сито. Солим, закрываем банку крышкой и тщательно встряхиваем. Полезная медово-лимонная заправка для овощных салатов готова!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился лучшими рецептами диетических заправок для салатов. Мы также сообщали, какие заправки самые полезные для здоровья.
мед, заправка, рецепт, как приготовить, оливковое масло
Источник:

"Сегодня"

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