Видеоблог Григория Германа: как приготовить полезный соус для салата

Заправка – это то, без чего ни один салат не возможен в принципе. Ей по силам объединить несколько разрозненных ингредиентов в единое целое или, напротив, испортить неплохую задумку, так что важностью такой задачи, как приготовление заправки для салата, пренебрегать не стоит.

Медово-лимонная заправка по рецепту ведущего кулинарного шоу "Свекруха чи невістка" (канал "Украина") Григория Германа идеально подходит для салатов из свежих и вареных овощей. Чтобы ее приготовить, нам понадобятся: оливковое масло, жидкий мед, лимонный сок, специи и банка с завинчивающейся крышкой.

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Для начала нальем в баночку оливковое масло и добавим немного меда. После этого – очередь лимонного сока. Чтобы в соус не попали косточки, выжимать сок следует сквозь пальцы или через сито. Солим, закрываем банку крышкой и тщательно встряхиваем. Полезная медово-лимонная заправка для овощных салатов готова!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился лучшими рецептами диетических заправок для салатов. Мы также сообщали, какие заправки самые полезные для здоровья.