Видеоблог Григория Германа: необычный рецепт гречки
Ведущий приготовил гречку в итальянском стиле
Григорий Герман, ведущий кулинарного шоу "Свекруха чи невістка" (канал "Украина"), показал, как приготовить "гречотто". Название этого блюда происходит от всем известного "ризотто", только в качестве основного компонента Григорий использует не рис, а гречку.
Простой рецепт "гречотто"
Ингредиенты:
- Лук
- Гречневая крупа
- Сливочное масло
- Куриный бульон
- Оливковое масло
- Соль
- Молотый перец
- Пармезан
- Веточка тимьяна
Рецепт приготовления:
1. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками.
2. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить сырую гречневую крупу и обжарить ее в течение 1-2 минут.
3. Затем небольшими порциями, по ложке, влить подогретый куриный бульон. Вливать новую порцую бульона следует только тогда, когда предыдущая впитается.
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4. В конце добавить сливочное масло, соль и перец.
5. Готовое блюдо переложить в тарелку, посыпать тертым пармезаном и украсить веточкой тимьяна.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом гречки с грибами в духовке от Алексея Суханова. Мы также писали, как быстро похудеть на гречке.