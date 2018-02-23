Видеоблог Григория Германа: необычный рецепт гречки

Сегодня, 14:17

Ведущий приготовил гречку в итальянском стиле


Григорий Герман, ведущий кулинарного шоу "Свекруха чи невістка" (канал "Украина"), показал, как приготовить "гречотто". Название этого блюда происходит от всем известного "ризотто", только в качестве основного компонента Григорий использует не рис, а гречку.

Простой рецепт "гречотто"

Ингредиенты:

  • Лук
  • Гречневая крупа
  • Сливочное масло
  • Куриный бульон
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Молотый перец
  • Пармезан
  • Веточка тимьяна

Рецепт приготовления:

1. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками.

2. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить сырую гречневую крупу и обжарить ее в течение 1-2 минут.

3. Затем небольшими порциями, по ложке, влить подогретый куриный бульон. Вливать новую порцую бульона следует только тогда, когда предыдущая впитается.

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4. В конце добавить сливочное масло, соль и перец.

5. Готовое блюдо переложить в тарелку, посыпать тертым пармезаном и украсить веточкой тимьяна.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом гречки с грибами в духовке от Алексея Суханова. Мы также писали, как быстро похудеть на гречке.
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Источник:

"Сегодня"

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