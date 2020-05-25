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Villa Krim первой в Украине использовала функцию дополненной реальности для своего вина

Сегодня, 08:00

Производитель ТМ Villa Krim первым в Украине использовал инновационную технологию дополненной реальности для своей новой коллекции вин

Воспользоваться функцией дополненной реальности может любой обладатель смартфона, купивший одно из вин Appetite Collection. Инновационная разработка носит развлекательно-познавательный характер и призвана облегчить потребителю выбор вина к его индивидуальному меню.

Воспользоваться функцией дополненной реальности достаточно просто:

  1. С помощью смартфона сканируете QR-код с этикетки. Это можно сделать с помощью Viber (нажмите на вложение "еще" и в правом верхнем углу увидите значок QR-кода).
  2. Загружаете приложение "Виртуальный сомелье".
  3. Открываете приложение, наводите камеру на этикетку и…

Итальянец Луиджи, который является одним из ведущих специалистов Италии в вопросах виноделия и создания вкусов, со знанием дела посвятит вас в особенности сочетания вина и еды, рассказав о том, на что стоит обратить внимание и почему именно данная позиция Villa Krim лучше всего гармонирует с тем или иным блюдом.

Луиджи Антонио, специалист по созданию вкусов: "Когда в Villa Krim мне предложили посотрудничать, идея мне понравилась, ведь, с одной стороны, вино и еда созданы для того, чтобы дополнять и усиливать ощущения от наслаждения друг другом, с другой стороны – даже не каждый профессиональный сомелье умеет грамотно выбирать удачные сочетания, что уж говорить о людях, которые не разбираются в сортах винограда и тонкостях букета. Им нужна помощь, и я рад ее оказать".

Кроме короткого ликбеза, функция дополненной реальности еще предлагает пройти увлекательный тест на способности к искусству сомелье, что тоже достаточно интересно. Лидер обязан быть первопроходцем, в Villa Krim этот принцип давно усвоили и удачно применяют, что в очередной раз подтверждает внедренная инновация. Наверное, вскоре эстафету подхватят и остальные бренды, но Villa Krim все равно запомнят, как первых!

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вино сомелье дополненная реальность Villa Krim
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