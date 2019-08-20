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Виноград: польза, вред и правила выбора

Виноград – одно из самых вкусных летних лакомств

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Виноград темных сортов полезнее
Виноград темных сортов полезнее
Фото: freepik.com

Виноград бывает разных цветов и форм. Есть красный, зеленый и фиолетовый виноград, виноград без косточек. Из него готовят желе, варенье, сок, изюм, не говоря уже о вине. Эксперты утверждают, что каждому человеку ежедневно нужно съедать хотя бы горсть этих ягод.

Смотрите видео, как выбрать виноград на рынке и в магазине:

Видео: "События" на телеканале Украина

Сегодня в мире ежегодно выращивается 72 миллиона тонн винограда, в основном для производства вина. Каждый год производится около 27,3 трлн литров этого напитка.

Виноград также популярная закуска. Он полезен для профилактики рака, болезней сердца и высокого кровяного давления.

Чем полезен виноград для здоровья

Виноград снижает уровень холестерина в крови
Виноград снижает уровень холестерина в крови
Фото: Pixabay

  • Он замедляет старение кожи и организма и особенно полезен людям с астмой, герпесом, болезнями сердца и сосудов, проблемами со зрением. 
  • Самое важное в винограде – кожура и косточки, ведь в них содержится немало антиоксидантов, благодаря которым можно предотвратить многие болезни – атеросклероз, болезнь Альцгеймера и даже развития рака, в том числе и молочной железы. 
  • Виноград темных сортов считается более ценным, потому что в нем больше флавоноидов и ресвератрола. Эти вещества положительно влияют на сосудистые стенки и сердечно-сосудистую систему.
  • Виноград снижает артериальное давление, улучшает свертываемость крови и уменьшает в ней количество сахара. Больным диабетом советуют все сорта, кроме сладких.
  • Употребление винограда значительно укрепляет кости и положительно влияет на их плотность. Специфические вещества, содержащиеся в этих ягодах, служат строительным материалом для костей человека. Кроме этого, виноград помогает укрепить зубы.
  • Ягоды винограда содержат лютеин и зеаксантин, которые могут защитить от распространенных заболеваний глаз, включая возрастную дегенерацию желтого пятна, катаракту и глаукому.

Как выбрать вкусный виноград

Потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а следовательно, в нем нет так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же они сильно осыпаются, значит, виноград долго лежал на полке и переспел или перемерз.

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Обратите внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественного зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. Запах ягод не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.

Калорийность винограда и как правильно его есть

Виноградом нельзя злоупотреблять
Виноградом нельзя злоупотреблять
Фото: Pixabay

Калорийность ягод – 70 ккал на 100 г. Виноград является довольно "тяжелым" для пищеварительной системы, поэтому употреблять его нужно отдельно от основных приемов пищи – примерно через три часа.

Кроме того, виноград нельзя сочетать с алкоголем, газированными напитками, жирной пищей, шоколадом, молоком и кисломолочными продуктами – такой микс может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Кому нельзя употреблять виноград

Воздержаться от употребления винограда стоит людям, страдающим язвенной болезнью желудка, циррозом печени, колитом и диареей. Эти ягоды содержат много сахара и калорий, поэтому их не рекомендуют есть тем, кто страдает от ожирения и имеет сахарный диабет.

Также врачи советуют не употреблять виноград беременным и кормящим грудью. А у детей в возрасте до двух лет он может спровоцировать аллергию, колики и вздутие живота.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего вина из винограда. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить варенье из винограда.

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Источник: Сегодня
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