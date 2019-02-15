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Вкусно и необычно: хек с соусом из горгонзолы

Рецепт рыбы под соусом из итальянского сыра с плесенью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43
Хек с соусом из сыра
Хек с соусом из сыра
Фото: Depositphotos

Легкое в приготовлении, вкусное и полезное блюдо. Хек с соусом из горгонзолы можно подавать к столу с овощным салатом или отварным рисом.

Хек с сырным соусом

Ингредиенты:

  • Филе хека –  3 шт.
  • Сыр маскарпоне –  3 ст.л.
  • Сыр горгонзола дольче –  2 ст. л.
  • Сливки или молоко –  3 ст.л.
  • Мука для присыпки –  2 ст. л
  • Смесь итальянский трав –  1 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Оливковое масло –  2 ст.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике.
  2. Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета.
  3. В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения.
  4. Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой. 

Напомним, ранее Светлана Фус делилась рецептом роллов из лаваша с лососем. А мы писали, как запечь лосося в тесте со шпинатом и грибами.

Смотрите видео, как приготовить рыбу со шпинатным соусом:

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Источник: receptam.net
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