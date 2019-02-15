Вкусно и необычно: хек с соусом из горгонзолы

Рецепт рыбы под соусом из итальянского сыра с плесенью

Хек с соусом из сыра Фото: Depositphotos

Легкое в приготовлении, вкусное и полезное блюдо. Хек с соусом из горгонзолы можно подавать к столу с овощным салатом или отварным рисом.

Хек с сырным соусом

Ингредиенты:

Филе хека – 3 шт.

Сыр маскарпоне – 3 ст.л.

Сыр горгонзола дольче – 2 ст. л.

Сливки или молоко – 3 ст.л.

Мука для присыпки – 2 ст. л

Смесь итальянский трав – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Оливковое масло – 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике. Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета. В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения. Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой.

Напомним, ранее Светлана Фус делилась рецептом роллов из лаваша с лососем. А мы писали, как запечь лосося в тесте со шпинатом и грибами.

Смотрите видео, как приготовить рыбу со шпинатным соусом:

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