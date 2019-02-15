Вкусно и необычно: хек с соусом из горгонзолы
Рецепт рыбы под соусом из итальянского сыра с плесенью
Легкое в приготовлении, вкусное и полезное блюдо. Хек с соусом из горгонзолы можно подавать к столу с овощным салатом или отварным рисом.
Хек с сырным соусом
Ингредиенты:
- Филе хека – 3 шт.
- Сыр маскарпоне – 3 ст.л.
- Сыр горгонзола дольче – 2 ст. л.
- Сливки или молоко – 3 ст.л.
- Мука для присыпки – 2 ст. л
- Смесь итальянский трав – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Оливковое масло – 2 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике.
- Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета.
- В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения.
- Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой.
Напомним, ранее Светлана Фус делилась рецептом роллов из лаваша с лососем. А мы писали, как запечь лосося в тесте со шпинатом и грибами.
Смотрите видео, как приготовить рыбу со шпинатным соусом:
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Источник: receptam.net