Рецепт слоеного новогоднего салата из семги и авокадо
Красивый праздничный салат на Новый год 2020
Если вы ищете оригинальные идеи салатов на Новый год, возьмите на заметку этот рецепт. В нем идеально сочетаются красная рыба, авокадо, творожный сыр и дикий рис.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:
Салат на Новый год с семгой и авокадо
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 167 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г слабосоленой семги
- 50 г риса (смесь золотистого и дикого риса)
- 1 шт. авокадо
- 100 г мягкого творожного сыра
- 60 г твердого сыра
- 70 мл майонеза
- 1/2 лимона
- Несколько веточек укропа
Способ приготовления:
- Филе лосося без кожи и костей нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком.
- Рис отварить в подсоленной воде, остудить. Смешать по вкусу с майонезом.
- Авокадо почистить, нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не темнела.
- Положить сервировочное кольцо на тарелку, выложить сверху половину лосося, рис, авокадо, сливочный сыр с зеленью и остатки лосося. Сверху сделать сеточку из майонеза, посыпать тертым сыром и нарезанным укропом.
Как украсить салат на Новый год
По желанию декорировать готовый салат розочками из тонких ломтиков лосося, кусочками лимона и веточками розмарина.
Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить салат оливье от Юлии Высоцкой.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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