Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт слоеного новогоднего салата из семги и авокадо

Красивый праздничный салат на Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Новогодний салат слоеный
Новогодний салат слоеный
Фото: Depositphotos

Если вы ищете оригинальные идеи салатов на Новый год, возьмите на заметку этот рецепт. В нем идеально сочетаются красная рыба, авокадо, творожный сыр и дикий рис.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

Читайте также:
Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

Салат на Новый год с семгой и авокадо

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 167 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г слабосоленой семги
  • 50 г риса (смесь золотистого и дикого риса)
  • 1 шт. авокадо
  • 100 г мягкого творожного сыра
  • 60 г твердого сыра
  • 70 мл майонеза
  • 1/2 лимона
  • Несколько веточек укропа

Способ приготовления:

  1. Филе лосося без кожи и костей нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком.
  2. Рис отварить в подсоленной воде, остудить. Смешать по вкусу с майонезом.
  3. Авокадо почистить, нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не темнела.
  4. Положить сервировочное кольцо на тарелку, выложить сверху половину лосося, рис, авокадо, сливочный сыр с зеленью и остатки лосося. Сверху сделать сеточку из майонеза, посыпать тертым сыром и нарезанным укропом.

Как украсить салат на Новый год

По желанию декорировать готовый салат розочками из тонких ломтиков лосося, кусочками лимона и веточками розмарина.

Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить салат оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов без майонеза Как приготовить соус гуакамоле: рецепт от Григория Германа Что приготовить на Новый год: "пьяная" утка по рецепту Юлии Высоцкой Рецепт заправки из авокадо, которая сделает овощные салаты еще полезнее
Новый год рецепт как приготовить авокадо семга
Источник: Сегодня
Реклама
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:29Fun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

Вчера, 05:00Events

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

Вчера, 04:51Fun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 декабряШоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

24 декабряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

24 декабряFun

Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

24 декабряШоу-бизнес

Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске: артисту заплатили впечатляющий гонорар

24 декабряFood

Что приготовить на Новый год 2020 Крысы

24 декабряFun

24 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

23 декабряШоу-бизнес

Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман

23 декабряШоу-бизнес

Роскошный ресторан и белый декор: дочь Кузьмы Скрябина поделилась новыми фото со свадьбы

23 декабряFun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

23 декабряШоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

23 декабряШоу-бизнес

Конфуз года: у Алины Гросу обнажилась грудь на сцене