Рецепт слоеного новогоднего салата из семги и авокадо

Красивый праздничный салат на Новый год 2020

Новогодний салат слоеный Фото: Depositphotos

Если вы ищете оригинальные идеи салатов на Новый год, возьмите на заметку этот рецепт. В нем идеально сочетаются красная рыба, авокадо, творожный сыр и дикий рис.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

Салат на Новый год с семгой и авокадо

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

167 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г слабосоленой семги

50 г риса (смесь золотистого и дикого риса)

1 шт. авокадо

100 г мягкого творожного сыра

60 г твердого сыра

70 мл майонеза

1/2 лимона

Несколько веточек укропа

Способ приготовления:

Филе лосося без кожи и костей нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком. Рис отварить в подсоленной воде, остудить. Смешать по вкусу с майонезом. Авокадо почистить, нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не темнела. Положить сервировочное кольцо на тарелку, выложить сверху половину лосося, рис, авокадо, сливочный сыр с зеленью и остатки лосося. Сверху сделать сеточку из майонеза, посыпать тертым сыром и нарезанным укропом.

Как украсить салат на Новый год

По желанию декорировать готовый салат розочками из тонких ломтиков лосося, кусочками лимона и веточками розмарина.

Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить салат оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.