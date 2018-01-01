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Вкусно и полезно: салат из молодой капусты, редиса и огурцов

Это идеальный рецепт для тех, кто следит за фигурой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Салат из редиса и капусты Фото: depositphotos.com
Салат из редиса и капусты Фото: depositphotos.com

Что капуста в салате была мягкой и сочной, ее тонко шинкуют и перетирают руками вместе с небольшим количеством соли.

Салат из молодой капусты и редиса

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 250 г
  • Свежие огурцы – 3 шт.
  • Редис – 7 шт.
  • Несколько веточек укропа
  • Несколько стеблей зеленого лука
  • Оливковое масло – 3-4 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Смесь молотых перцев
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Рецепт приготовления

:

  1. Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить.
  2. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками.
  3. Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками. 
  4. Добавить редис и огурцы. 
  5. Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
  6. Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу вместе с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам. 

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить весенний салат из яиц с анчоусами.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"
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