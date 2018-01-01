Вкусно и полезно: салат из молодой капусты, редиса и огурцов
Это идеальный рецепт для тех, кто следит за фигурой
Что капуста в салате была мягкой и сочной, ее тонко шинкуют и перетирают руками вместе с небольшим количеством соли.
Салат из молодой капусты и редиса
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 250 г
- Свежие огурцы – 3 шт.
- Редис – 7 шт.
- Несколько веточек укропа
- Несколько стеблей зеленого лука
- Оливковое масло – 3-4 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Смесь молотых перцев
Рецепт приготовления:
- Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить.
- Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками.
- Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками.
- Добавить редис и огурцы.
- Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
- Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу вместе с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить весенний салат из яиц с анчоусами.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"