Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Вкусно и полезно: салат из рукколы, авокадо и свеклы

Диетический салат с добавлением помидоров черри и сливочного сыра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07
Салат из авокадо и свеклы Фото: instagram.com/petit_furia
Салат из авокадо и свеклы Фото: instagram.com/petit_furia

Калорийность этого яркого овощного салата составляет 358 ккал. Если вы не употребляете соли, можете заменить ее соевым соусом. 

Салат из авокадо, рукколы, свеклы и черри

Ингредиенты на 1-2 порции:

  • 100 г отварной молодой свеклы 
  • половина авокадо
  • 100 г рукколы
  • 100 г помидоров черри 
  • 30 г сливочного сыра с зеленью
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • соль, перец
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой

Рецепт приготовления:

  1. Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
  2. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
  3. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  4. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
  5. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
  6. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить весенний салат из яиц с анчоусами.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:


Еще несколько материалов по теме:
Лучшие рецепты: салат с гренками и заправкой из авокадо Весенний салат из редиса: рецепт с зеленью и свеклой Зеленый салат с редисом, молодой морковью и томатами черри Рецепт дня: весенний салат из овощей и кукурузы
сыр свекла салат рецепт как приготовить авокадо помидоры помидоры черри
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров