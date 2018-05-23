Вкусно и полезно: салат из рукколы, авокадо и свеклы

Диетический салат с добавлением помидоров черри и сливочного сыра

Салат из авокадо и свеклы Фото: instagram.com/petit_furia

Калорийность этого яркого овощного салата составляет 358 ккал. Если вы не употребляете соли, можете заменить ее соевым соусом.

Салат из авокадо, рукколы, свеклы и черри

Ингредиенты на 1-2 порции:

100 г отварной молодой свеклы

половина авокадо

100 г рукколы

100 г помидоров черри

30 г сливочного сыра с зеленью

1 ст.л. оливкового масла

соль, перец

Рецепт приготовления:

Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

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Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:



