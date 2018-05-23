Вкусно и полезно: салат из рукколы, авокадо и свеклы
Диетический салат с добавлением помидоров черри и сливочного сыра
Калорийность этого яркого овощного салата составляет 358 ккал. Если вы не употребляете соли, можете заменить ее соевым соусом.
Салат из авокадо, рукколы, свеклы и черри
Ингредиенты на 1-2 порции:
- 100 г отварной молодой свеклы
- половина авокадо
- 100 г рукколы
- 100 г помидоров черри
- 30 г сливочного сыра с зеленью
- 1 ст.л. оливкового масла
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
- Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
- Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
- Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.
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Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"