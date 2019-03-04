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Вкусно и полезно: салат из тунца с апельсинами и помидорами черри

Аппетитный салат с французской заправкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Салат из тунца
Салат из тунца
Фото: freepik.com

Из филе тунца можно приготовить множество вкусных салатов. Мы поделимся рецептом с апельсинами, томатами черри, зеленью и ароматной французской заправкой.

Салат из тунца

Ингредиенты:

  • 100 г филе тунца
  • 60 мл растительного масла
  • 5 г кунжута
  • Соль, перец
  • 1 апельсин
  • 3-4 помидора черри
  • 30 г салата (лоло-росса, лоло-бионда, фризе)
  • 20 г соевого соуса

Для заправки:

  • 25 г растительного масла
  • Сахар, соль (по щепотке)
  • 5 г сока лайма
  • 5 г горчицы в зернах

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Рецепт приготовления:

  1. Салат тщательно промываем, рвем и выкладываем в миску.
  2. Готовим французскую заправку: Соединяем сок лайма (5 г), соль (2 г), сахара (2 г), горчицу (5 г) и растительное масло (25 г). Заправку взбиваем в блендере до однородного состояния на слабой скорости. Сбрызгиваем зелень заправкой и перемешиваем.
  3. Перекладываем салат на блюдо, на котором будем его подавать.
  4. Тщательно промываем помидоры черри и разрезаем пополам. Добавляем к салату.
  5. Апельсин очищаем от кожуры и нарезаем дольками. Добавляем к салату.
  6. Филе тунца панируем в зернах кунжута и обжариваем на сковороде гриль на растительном масле с каждой стороны в течение 15 секунд. Перед подачей сбрызгиваем рыбу соевым соусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из тунца с гренками.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат из икры мойвы с креветками по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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