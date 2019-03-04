Вкусно и полезно: салат из тунца с апельсинами и помидорами черри
Аппетитный салат с французской заправкой
Из филе тунца можно приготовить множество вкусных салатов. Мы поделимся рецептом с апельсинами, томатами черри, зеленью и ароматной французской заправкой.
Салат из тунца
Ингредиенты:
- 100 г филе тунца
- 60 мл растительного масла
- 5 г кунжута
- Соль, перец
- 1 апельсин
- 3-4 помидора черри
- 30 г салата (лоло-росса, лоло-бионда, фризе)
- 20 г соевого соуса
Для заправки:
- 25 г растительного масла
- Сахар, соль (по щепотке)
- 5 г сока лайма
- 5 г горчицы в зернах
Рецепт приготовления:
- Салат тщательно промываем, рвем и выкладываем в миску.
- Готовим французскую заправку: Соединяем сок лайма (5 г), соль (2 г), сахара (2 г), горчицу (5 г) и растительное масло (25 г). Заправку взбиваем в блендере до однородного состояния на слабой скорости. Сбрызгиваем зелень заправкой и перемешиваем.
- Перекладываем салат на блюдо, на котором будем его подавать.
- Тщательно промываем помидоры черри и разрезаем пополам. Добавляем к салату.
- Апельсин очищаем от кожуры и нарезаем дольками. Добавляем к салату.
- Филе тунца панируем в зернах кунжута и обжариваем на сковороде гриль на растительном масле с каждой стороны в течение 15 секунд. Перед подачей сбрызгиваем рыбу соевым соусом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из тунца с гренками.
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Источник: Сегодня