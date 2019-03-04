Вкусно и полезно: салат из тунца с апельсинами и помидорами черри

Аппетитный салат с французской заправкой

Салат из тунца Фото: freepik.com

Из филе тунца можно приготовить множество вкусных салатов. Мы поделимся рецептом с апельсинами, томатами черри, зеленью и ароматной французской заправкой.

Салат из тунца

Ингредиенты:

100 г филе тунца

60 мл растительного масла

5 г кунжута

Соль, перец

1 апельсин

3-4 помидора черри

30 г салата (лоло-росса, лоло-бионда, фризе)

20 г соевого соуса

Для заправки:

25 г растительного масла

Сахар, соль (по щепотке)

5 г сока лайма

5 г горчицы в зернах

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Рецепт приготовления:

Салат тщательно промываем, рвем и выкладываем в миску. Готовим французскую заправку: Соединяем сок лайма (5 г), соль (2 г), сахара (2 г), горчицу (5 г) и растительное масло (25 г). Заправку взбиваем в блендере до однородного состояния на слабой скорости. Сбрызгиваем зелень заправкой и перемешиваем. Перекладываем салат на блюдо, на котором будем его подавать. Тщательно промываем помидоры черри и разрезаем пополам. Добавляем к салату. Апельсин очищаем от кожуры и нарезаем дольками. Добавляем к салату. Филе тунца панируем в зернах кунжута и обжариваем на сковороде гриль на растительном масле с каждой стороны в течение 15 секунд. Перед подачей сбрызгиваем рыбу соевым соусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из тунца с гренками.

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