Вкусно и просто: как приготовить насыпной яблочный пирог
В насыпной пирог обязательно добавляют манную крупу
Это идеально простой осенний пирог: достаточно просто смешать все сухие ингредиенты и выложить их в форму вместе с тертыми яблоками и сливочным маслом. Готовый десерт вкусно есть вместе с шариком ванильного мороженого.
Насыпной яблочный пирог
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1 стакан манной крупы
- 1 стакан сахара
- немного ванильного сахара
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 150 г холодного сливочного масла
- 4-6 яблок
Рецепт приготовления:
- Смешать все сухие ингредиенты в миске.
- Яблоки помыть, почистить и натереть на крупной терке.
- Форму проложить пергаментом (можно немного смазать маслом) и выложить слои: слой сухой смеси, слой тертых яблок. Таким образом чередовать слои до заполнения формы (последним слоем должна быть сухая смесь).
- Сверху натереть на крупной терке хорошо охлажденное сливочное масло.
- Выпекать при 180 градусов C около 40-45 минут. Готовый пирог вынуть из духовки, дать окончательно остыть.
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Источник: "Сегодня"