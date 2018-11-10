Вкусно и просто: как приготовить насыпной яблочный пирог

В насыпной пирог обязательно добавляют манную крупу

Насыпной пирог с яблочной начинкой Фото: depositphotos.com

Это идеально простой осенний пирог: достаточно просто смешать все сухие ингредиенты и выложить их в форму вместе с тертыми яблоками и сливочным маслом. Готовый десерт вкусно есть вместе с шариком ванильного мороженого.

Насыпной яблочный пирог

Ингредиенты:

1 стакан муки

1 стакан манной крупы

1 стакан сахара

немного ванильного сахара

2 ч.л. разрыхлителя

150 г холодного сливочного масла

4-6 яблок

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Рецепт приготовления:

Смешать все сухие ингредиенты в миске. Яблоки помыть, почистить и натереть на крупной терке. Форму проложить пергаментом (можно немного смазать маслом) и выложить слои: слой сухой смеси, слой тертых яблок. Таким образом чередовать слои до заполнения формы (последним слоем должна быть сухая смесь). Сверху натереть на крупной терке хорошо охлажденное сливочное масло. Выпекать при 180 градусов C около 40-45 минут. Готовый пирог вынуть из духовки, дать окончательно остыть.

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