Вкусные салаты на скорую руку: три простых рецепта

Рецепты быстрых и вкусных салатов

Простой и вкусный салат Фото: freepik.com

Ищете быстрые рецепты салатов на праздник? Тогда возьмите на вооружение рецепты из нашей подборки. Вам придется только нарезать ингредиенты, смешать их и заправить. Такие салаты ничем не уступают тем, что нужно готовить долго.

Смотрите видео, как приготовить вкусный салат из пасты:

Читайте также: Рецепт слоеного салата с черносливом и сыром

Крабовый салат с помидорами и сыром

Крабовый салат с помидорами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Сыр – 100 г

Помидор – 2 шт.

Зубчик чеснока – 2 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры промыть, чеснок очистить. В миску нарезать соломкой помидоры и добавить прессованный чеснок. Добавить нарезанные крабовые палочки и тертый сыр. Заправить майонезом и перемешать салат. Выложить в салатницу и подавать.

Куриный салат с яблоками и орехами

Салат из курицы и яблок Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Готовое куриное мясо – 450 г

Горсть помидоров черри

Кисло-сладкое яблоко – 1 шт.

Грецкие орехи – 1/4 стакана

Тертый чеддер – 50 г

Яблочный уксус – 1-2 ст.л.

Дижонская горчица – 2 ч.л.

Кочан салата-латука

Оливковое масло – 3 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой. В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец. Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам. Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте. Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.

Салат из тунца с кукурузой, яйцами и огурцами

Салат из тунца с огурцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Консервированный тунец кусочками – 1 банка (190 г)

Консервированная кукуруза – 1 банка

Куриные яйца – 4 шт.

Свежий огурец – 1-2 шт.

Майонез – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками. Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кубиками. Тунца достать из рассола и размять вилкой. Смешать все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. По желанию украсить салат из тунца листиками зелени.

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого картофельного салата. "Сегодня" также писали, как сделать простой салат из креветок.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.