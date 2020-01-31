Вкусные салаты на скорую руку: три простых рецепта
Рецепты быстрых и вкусных салатов
Ищете быстрые рецепты салатов на праздник? Тогда возьмите на вооружение рецепты из нашей подборки. Вам придется только нарезать ингредиенты, смешать их и заправить. Такие салаты ничем не уступают тем, что нужно готовить долго.
Смотрите видео, как приготовить вкусный салат из пасты:
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Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Сыр – 100 г
- Помидор – 2 шт.
- Зубчик чеснока – 2 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Помидоры промыть, чеснок очистить.
- В миску нарезать соломкой помидоры и добавить прессованный чеснок.
- Добавить нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
- Заправить майонезом и перемешать салат.
- Выложить в салатницу и подавать.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Готовое куриное мясо – 450 г
- Горсть помидоров черри
- Кисло-сладкое яблоко – 1 шт.
- Грецкие орехи – 1/4 стакана
- Тертый чеддер – 50 г
- Яблочный уксус – 1-2 ст.л.
- Дижонская горчица – 2 ч.л.
- Кочан салата-латука
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой.
- В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец.
- Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам.
- Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками.
- Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте.
- Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Консервированный тунец кусочками – 1 банка (190 г)
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Куриные яйца – 4 шт.
- Свежий огурец – 1-2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
- Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кубиками.
- Тунца достать из рассола и размять вилкой.
- Смешать все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
- По желанию украсить салат из тунца листиками зелени.
Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого картофельного салата. "Сегодня" также писали, как сделать простой салат из креветок.
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Источник: Сегодня