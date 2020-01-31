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Вкусные салаты на скорую руку: три простых рецепта

Рецепты быстрых и вкусных салатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Простой и вкусный салат
Простой и вкусный салат
Фото: freepik.com

Ищете быстрые рецепты салатов на праздник? Тогда возьмите на вооружение рецепты из нашей подборки. Вам придется только нарезать ингредиенты, смешать их и заправить. Такие салаты ничем не уступают тем, что нужно готовить долго.

Смотрите видео, как приготовить вкусный салат из пасты:

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Крабовый салат с помидорами и сыром

Крабовый салат с помидорами и сыром
Крабовый салат с помидорами и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Сыр – 100 г
  • Помидор – 2 шт.
  • Зубчик чеснока – 2 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры промыть, чеснок очистить.
  2. В миску нарезать соломкой помидоры и добавить прессованный чеснок.
  3. Добавить нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
  4. Заправить майонезом и перемешать салат.
  5. Выложить в салатницу и подавать.

Куриный салат с яблоками и орехами

Салат из курицы и яблок
Салат из курицы и яблок
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Готовое куриное мясо – 450 г
  • Горсть помидоров черри
  • Кисло-сладкое яблоко – 1 шт.
  • Грецкие орехи – 1/4 стакана
  • Тертый чеддер – 50 г
  • Яблочный уксус – 1-2 ст.л.
  • Дижонская горчица – 2 ч.л.
  • Кочан салата-латука
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой.
  2. В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец.
  3. Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам.
  4. Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками.
  5. Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте.
  6. Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.

Салат из тунца с кукурузой, яйцами и огурцами

Салат из тунца с огурцом
Салат из тунца с огурцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец кусочками – 1 банка (190 г)
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Куриные яйца – 4 шт.
  • Свежий огурец – 1-2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
  2. Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кубиками.
  3. Тунца достать из рассола и размять вилкой.
  4. Смешать все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
  5. По желанию украсить салат из тунца листиками зелени.

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого картофельного салата. "Сегодня" также писали, как сделать простой салат из креветок.

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Источник: Сегодня
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