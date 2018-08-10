Вкусный летний гарнир: рис с кабачками, помидорами и морковью

Вы можете подавать рис как основное блюдо или как гарнир к рыбе и птице

Рис с кабачками Фото: depositphotos.com

Устали от макарон, гречки и картофеля на гарнир? Тогда приготовьте полезный рис с летними овощами. Особенность этого рецепта в том, что кабачки предварительно запекаются в духовке.

Рис с летними овощами

Ингредиенты на 1-2 порции:

250 г кабачков

1 морковь

1 помидор

100 г риса

250 мл воды

4 ст. ложки растительного масла

соль

укроп

розмарин

сельдерей

базилик

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Рецепт приготовления:

Рис отварить в подсоленной воде. Кабачки помыть, нарезать кусочками, посыпать специями, полить двумя столовыми ложками масла, перемешать, выложить в смазанную маслом форму и запекать до полуготовности 15-20 минут. Морковь натереть на крупной терке, а помидор нарезать кусочками среднего размера. В разогретой сковороде с маслом спассеровать морковь, затем добавить помидор, перемешать и снять сковороду с огня. Добавить к моркови с помидором вареный рис и перемешать. Кабачки достать из духовки, добавить рис и овощи, все быстро перемешать и поставить в духовку еще на 10 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью.

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