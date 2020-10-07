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Вкусный осенний завтрак: шоколадная каша с финиками

Сегодня, 19:18

Если овсянка, то с финиками и какао!

Подсластите эту шоколадную кашу финиками, чтобы получился сытный завтрак, который подарит вам энергию на весь день. Магний, который содержится в какао, обогатит овсянку питательным веществами.

Шоколадная овсянка

Овсянка с шоколадом
Овсянка с шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 222 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 125 г овсяной каши
  • 4 финика без косточек
  • 500-600 мл молока
  • 1 столовая ложка какао-порошка хорошего качества
  • Йогурт и кленовый сироп для подачи (по желанию)

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Способ приготовления:

  1. Смешайте половину овсяных хлопьев и фиников в кухонном комбайне, пока не получите густую пасту. При необходимости добавьте немного молока, чтобы лезвия лучше вращались.
  2. Переложите смесь в кастрюлю и добавьте оставшуюся овсянку, 500 мл молока, какао и щепотку соли. Хорошо перемешайте и поставьте на слабый или средний огонь.
  3. Время от времени помешивайте кашу в течение следующих 5-10 минут, пока она не станет густой и кремообразной. Добавьте немного молока, если вы предпочитаете более жидкую консистенцию.
  4. Подавайте с ложкой йогурта. Сбрызните кленовым сиропом, если хотите.

Полезный совет

Кашу можно украсить свежими фруктами и ягодами.

Смотрите видео о полезных свойствах овсянки:

Напомним, ранее мы делились рецептом рисового пудинга с грушей, а также писали, как сделать ленивую овсянку в банке.

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Источник: Сегодня
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