Вкусный осенний завтрак: шоколадная каша с финиками
Если овсянка, то с финиками и какао!
Подсластите эту шоколадную кашу финиками, чтобы получился сытный завтрак, который подарит вам энергию на весь день. Магний, который содержится в какао, обогатит овсянку питательным веществами.
Шоколадная овсянка
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 222 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 125 г овсяной каши
- 4 финика без косточек
- 500-600 мл молока
- 1 столовая ложка какао-порошка хорошего качества
- Йогурт и кленовый сироп для подачи (по желанию)
Способ приготовления:
- Смешайте половину овсяных хлопьев и фиников в кухонном комбайне, пока не получите густую пасту. При необходимости добавьте немного молока, чтобы лезвия лучше вращались.
- Переложите смесь в кастрюлю и добавьте оставшуюся овсянку, 500 мл молока, какао и щепотку соли. Хорошо перемешайте и поставьте на слабый или средний огонь.
- Время от времени помешивайте кашу в течение следующих 5-10 минут, пока она не станет густой и кремообразной. Добавьте немного молока, если вы предпочитаете более жидкую консистенцию.
- Подавайте с ложкой йогурта. Сбрызните кленовым сиропом, если хотите.
Полезный совет
Кашу можно украсить свежими фруктами и ягодами.
Смотрите видео о полезных свойствах овсянки:
Напомним, ранее мы делились рецептом рисового пудинга с грушей, а также писали, как сделать ленивую овсянку в банке.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное