Вкусный постный завтрак: банановые оладьи на кокосовом молоке

Рецепт пышных оладий без яиц и коровьего молока

Банановые оладьи – это вкусный и полезный завтрак для всей семьи. В нашем рецепте они готовятся без использования продуктов животного происхождения, поэтому подойдут вегетарианцам, веганам, а также тем, кто соблюдает Великий пост.

Для оладий лучше всего подойдут спелые бананы – те, на которых уже появились точки. Так они будут максимально ароматными и нежными.

Банановые оладьи постные

Оладьи с бананом без яиц Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

170 г муки

225 мл несладкого кокосового молока

1 спелый банан

2 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

Щепотка корицы

Щепотка соли

Смотрите видео, как выбрать вкусные бананы:

Способ приготовления:

Смешать просеянную муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем. В чашу блендера отправить очищенный и нарезанный банан. Добавить мучную смесь и влить кокосовое молоко. Перемешать до однородности. В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывая ложкой тесто, пожарить оладьи с двух сторон.

Как подавать банановые оладьи

Постные оладьи вкусно есть со свежими фруктами, вареньем или медом. Их можно дополнить соевой сметаной или йогуртом.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из бананов для детей. "Сегодня" также писали, как сделать смузи-боул с бананом и клубникой.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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