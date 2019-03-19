Вкусный розыгрыш: ТОП-5 рецептов блюд-обманок к 1 апреля

Мы подобрали рецепты первоапрельских блюд, которые помогут вам разыграть своих друзей и близких

Блюда на 1 апреля Фото: Depositphotos

1 апреля во всем мире будут отмечать День смеха, или, как его еще называют, День дурака. В честь праздника порадуйте своих близких оригинальными блюдами-обманками. Они обязательно оценят эти вкусные розыгрыши.

Розыгрыши на 1 апреля дома: Мясные кексы с картофельной глазурью

Мясные кексы Фото: Pinterest

Ингредиенты:

500 г мясного фарша

1 морковь

1/2 шт. лука

2 стебля сельдерея

1/4 стакана панировочных сухарей

1/4 стакана тертого пармезана

1/4 стакана молока

1/4 стакана измельченной петрушки

2 яйца

картофельное пюре для украшения

соль, перец по вкусу

кетчуп

бекон

Рецепт приготовления:

Замочите панировочные сухари в молоке. Овощи мелко порежьте и обжарьте в оливковом масле. Перемешайте фарш, овощи, тертый сыр, яйца, сухари и петрушку. Добавьте соль и перец по вкусу. Выложите полученную смесь в формочки для кексов. Выпекайте при температуре 200 С в течение 20-25 минут. Охладите кексы, смажьте их кетчупом. В это время приготовьте картофельное пюре. Положите его в кондитерский мешок и украсьте кексы. Посыпьте мясные кексы поджаренным и мелко нарезанным беконом.

Розыгрыши на 1 апреля дома: Сладкая "яичница"

"Яичница" из йогурта и персика Фото: Pinterest

Ингредиенты:

йогурт

консервированный персик

дыня или груша

Рецепт приготовления:

Налейте сладкий белый йогурт на тарелку. Положите в центр половинку консервированного персика. Нарежьте дыню или грушу брусочками, чтобы получилась "картошка фри".

Розыгрыши на 1 апреля дома: "Мороженое" из картофеля

"Мороженое" из пюре Фото: Pinterest

Ингредиенты:

картофельное пюре

вафельные стаканчики

мясная подлива

помидоры черри

Рецепт приготовления:

С помощью ложки для мороженого наполните вафельные стаканчики картофельным пюре. Затем полейте соусом от жарки мяса, имитируя карамельный топпинг. Украсьте каждую порцию "мороженого" половинкой помидора черри подавайте.

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Розыгрыши на 1 апреля дома: Фальшивая "картошка фри"

"Картошка фри" из кекса Фото: Pinterest

Ингредиенты:

несколько ломтиков кекса без изюма и других наполнителей

1/4 стакана сахарной пудры

1-2 ст.л. молока

красный пищевой краситель

Рецепт приготовления:

Нарежьте кекс ломтиками толщиной около 1 см с помощью фигурного ножа для сыра. Затем нарежьте каждый кусок брусочками, напоминающими картофель фри. Подрумяньте на сковороде или в духовке. Для "кетчупа" тщательно перемешайте сахарную пудру с молоком и красителем. Подавайте "картошку фри" вместе с "кетчупом".

Розыгрыши на 1 апреля дома: Желейный "компот"

"Компот" из желе Фото: Pinterest

Ингредиенты:

желе в пакетиках

вода

Рецепт приготовления:

Приготовьте фруктовое или ягодное желе по инструкции на упаковке. Снимите пену, если нужно. Немного остудите желе и аккуратно перелейте в стеклянные стаканчики. Воткните трубочки и дайте желе застыть в холодильнике.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.

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