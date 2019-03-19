Вкусный розыгрыш: ТОП-5 рецептов блюд-обманок к 1 апреля
Мы подобрали рецепты первоапрельских блюд, которые помогут вам разыграть своих друзей и близких
1 апреля во всем мире будут отмечать День смеха, или, как его еще называют, День дурака. В честь праздника порадуйте своих близких оригинальными блюдами-обманками. Они обязательно оценят эти вкусные розыгрыши.
Розыгрыши на 1 апреля дома: Мясные кексы с картофельной глазурью
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша
- 1 морковь
- 1/2 шт. лука
- 2 стебля сельдерея
- 1/4 стакана панировочных сухарей
- 1/4 стакана тертого пармезана
- 1/4 стакана молока
- 1/4 стакана измельченной петрушки
- 2 яйца
- картофельное пюре для украшения
- соль, перец по вкусу
- кетчуп
- бекон
Рецепт приготовления:
- Замочите панировочные сухари в молоке. Овощи мелко порежьте и обжарьте в оливковом масле.
- Перемешайте фарш, овощи, тертый сыр, яйца, сухари и петрушку. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Выложите полученную смесь в формочки для кексов. Выпекайте при температуре 200 С в течение 20-25 минут. Охладите кексы, смажьте их кетчупом.
- В это время приготовьте картофельное пюре. Положите его в кондитерский мешок и украсьте кексы. Посыпьте мясные кексы поджаренным и мелко нарезанным беконом.
Розыгрыши на 1 апреля дома: Сладкая "яичница"
Ингредиенты:
- йогурт
- консервированный персик
- дыня или груша
Рецепт приготовления:
- Налейте сладкий белый йогурт на тарелку. Положите в центр половинку консервированного персика.
- Нарежьте дыню или грушу брусочками, чтобы получилась "картошка фри".
Розыгрыши на 1 апреля дома: "Мороженое" из картофеля
Ингредиенты:
- картофельное пюре
- вафельные стаканчики
- мясная подлива
- помидоры черри
Рецепт приготовления:
- С помощью ложки для мороженого наполните вафельные стаканчики картофельным пюре.
- Затем полейте соусом от жарки мяса, имитируя карамельный топпинг.
- Украсьте каждую порцию "мороженого" половинкой помидора черри подавайте.
Розыгрыши на 1 апреля дома: Фальшивая "картошка фри"
Ингредиенты:
- несколько ломтиков кекса без изюма и других наполнителей
- 1/4 стакана сахарной пудры
- 1-2 ст.л. молока
- красный пищевой краситель
Рецепт приготовления:
- Нарежьте кекс ломтиками толщиной около 1 см с помощью фигурного ножа для сыра. Затем нарежьте каждый кусок брусочками, напоминающими картофель фри.
- Подрумяньте на сковороде или в духовке.
- Для "кетчупа" тщательно перемешайте сахарную пудру с молоком и красителем.
- Подавайте "картошку фри" вместе с "кетчупом".
Розыгрыши на 1 апреля дома: Желейный "компот"
Ингредиенты:
- желе в пакетиках
- вода
Рецепт приготовления:
- Приготовьте фруктовое или ягодное желе по инструкции на упаковке. Снимите пену, если нужно.
- Немного остудите желе и аккуратно перелейте в стеклянные стаканчики. Воткните трубочки и дайте желе застыть в холодильнике.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.
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