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Вкусный розыгрыш: ТОП-5 рецептов блюд-обманок к 1 апреля

Мы подобрали рецепты первоапрельских блюд, которые помогут вам разыграть своих друзей и близких

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Блюда на 1 апреля
Блюда на 1 апреля
Фото: Depositphotos

1 апреля во всем мире будут отмечать День смеха, или, как его еще называют, День дурака. В честь праздника порадуйте своих близких оригинальными блюдами-обманками. Они обязательно оценят эти вкусные розыгрыши.

Розыгрыши на 1 апреля дома: Мясные кексы с картофельной глазурью

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Мясные кексы
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша
  • 1 морковь 
  • 1/2 шт. лука
  • 2 стебля сельдерея
  • 1/4 стакана панировочных сухарей
  • 1/4 стакана тертого пармезана
  • 1/4 стакана молока
  • 1/4 стакана измельченной петрушки
  • 2 яйца
  • картофельное пюре для украшения
  • соль, перец по вкусу 
  • кетчуп
  • бекон

Рецепт приготовления:

  1. Замочите панировочные сухари в молоке. Овощи мелко порежьте и обжарьте в оливковом масле.
  2. Перемешайте фарш, овощи, тертый сыр, яйца, сухари и петрушку. Добавьте соль и перец по вкусу.
  3. Выложите полученную смесь в формочки для кексов. Выпекайте при температуре 200 С в течение 20-25 минут. Охладите кексы, смажьте их кетчупом.
  4. В это время приготовьте картофельное пюре. Положите его в кондитерский мешок и украсьте кексы. Посыпьте мясные кексы поджаренным и мелко нарезанным беконом.

Розыгрыши на 1 апреля дома: Сладкая "яичница"

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"Яичница" из йогурта и персика
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • йогурт
  • консервированный персик
  • дыня или груша

Рецепт приготовления:

  1. Налейте сладкий белый йогурт на тарелку. Положите в центр половинку консервированного персика.
  2. Нарежьте дыню или грушу брусочками, чтобы получилась "картошка фри".

Розыгрыши на 1 апреля дома: "Мороженое" из картофеля

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"Мороженое" из пюре
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • картофельное пюре
  • вафельные стаканчики
  • мясная подлива
  • помидоры черри

Рецепт приготовления:

  1. С помощью ложки для мороженого наполните вафельные стаканчики картофельным пюре.
  2. Затем полейте соусом от жарки мяса, имитируя карамельный топпинг.
  3. Украсьте каждую порцию "мороженого" половинкой помидора черри подавайте.
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Розыгрыши на 1 апреля дома: Фальшивая "картошка фри"

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"Картошка фри" из кекса
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • несколько ломтиков кекса без изюма и других наполнителей
  • 1/4 стакана сахарной пудры
  • 1-2 ст.л. молока
  • красный пищевой краситель

Рецепт приготовления:

  1. Нарежьте кекс ломтиками толщиной около 1 см с помощью фигурного ножа для сыра. Затем нарежьте каждый кусок брусочками, напоминающими картофель фри.
  2. Подрумяньте на сковороде или в духовке.
  3. Для "кетчупа" тщательно перемешайте сахарную пудру с молоком и красителем.
  4. Подавайте "картошку фри" вместе с "кетчупом".

Розыгрыши на 1 апреля дома: Желейный "компот"

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"Компот" из желе
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • желе в пакетиках
  • вода

Рецепт приготовления:

  1. Приготовьте фруктовое или ягодное желе по инструкции на упаковке. Снимите пену, если нужно.
  2.  Немного остудите желе и аккуратно перелейте в стеклянные стаканчики. Воткните трубочки и дайте желе застыть в холодильнике.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.

Смотрите видео о самых безумных розыгрышах со всего мира:

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Источник: Сегодня
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