Как приготовить вкусный салат с яичными блинчиками

Салат с омлетом – это всегда очень аппетитно и сытно

Салат с яичными блинчиками Фото: Pinterest

Ищете оригинальный рецепт салата? Тогда приготовьте вкусный и свежий салат из вареной колбасы, горошка и огурцов с яичными блинчиками. Заправить его можно натуральным йогуртом или майонезом. А если вы не едите колбасу, добавьте отварную говядину или курятину.

Салат с яичными блинчиками и колбасой

Ингредиенты:

250 г вареной колбасы или ветчины

2 сырых яйца

1 ст. л. растительного масла

1 средний свежий огурец

1 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала

соль

1/2 стакана консервированного зеленого горошка или кукурузы

свежая зелень – по вкусу

натуральный несладкий йогурт или майонез

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Рецепт приготовления:

Взбить сырые яйца с маслом, крахмалом и небольшим количеством соли. Из полученной смеси приготовить два пышных блинчика на чугунной сковороде. Не нужно сильно зажаривать, блины должны получиться мягким. Остудить импровизированный омлет и нарезать его толстой соломкой. Несколько кусочков отложить для украшения блюда. Огурец очистить от плотной толстой кожуры и нарезать длинной соломкой. Таким же образом измельчить вареную колбасу. С горошка (для салата лучше всего выбирать мелкий и сладкий) слить рассол. Смешать все продукты в миске и высыпать к ним измельченную зелень. Теперь осталось заправить салат подсоленным натуральным йогуртом или майонезом.

Напомним, ранее мы делились секретами идеального майонеза. Мы также писали, как выбрать оливковое масло.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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