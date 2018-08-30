Вместо гарнира: салат из капусты с огурцами, помидорами и ароматной заправкой
Овощной салат можно подавать как гарнир к мясным и рыбным блюдам
Аппетитный и легкий салат из капусты с огурцами и помидорами, который можно за считанные минуты.
Салат из капусты с помидорами
Ингредиенты:
- половина молодой белокочанной капусты
- 1 большой красный помидор
- 1 большой желтый помидор
- 2-3 свежих огурца
- несколько веточек зеленого лука и укропа
- 1-2 зубчика чеснока
- немного сушеного орегано
- 1 щепотка молотого перца
- 3-4 ст. л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- соль, молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли.
- Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками.
- Зелень мелко порубить. Все перемешать.
- В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать.
- Заправить салат, посолить по вкусу.
- Дать настояться 15-20 минут и подавать.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из молодой капусты, редиса и огурцов.
Смотрите видео, зачем Украине импортные чеснок и капуста:
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Источник: "Сегодня"