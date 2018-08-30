Вместо гарнира: салат из капусты с огурцами, помидорами и ароматной заправкой

Овощной салат можно подавать как гарнир к мясным и рыбным блюдам

Салат из капусты Фото: freepik.com

Аппетитный и легкий салат из капусты с огурцами и помидорами, который можно за считанные минуты.

Салат из капусты с помидорами

Ингредиенты:

половина молодой белокочанной капусты

1 большой красный помидор

1 большой желтый помидор

2-3 свежих огурца

несколько веточек зеленого лука и укропа

1-2 зубчика чеснока

немного сушеного орегано

1 щепотка молотого перца

3-4 ст. л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

соль, молотый перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли. Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками. Зелень мелко порубить. Все перемешать. В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать. Заправить салат, посолить по вкусу. Дать настояться 15-20 минут и подавать.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из молодой капусты, редиса и огурцов.

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