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Вместо гарнира: салат из капусты с огурцами, помидорами и ароматной заправкой

Овощной салат можно подавать как гарнир к мясным и рыбным блюдам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:18
Салат из капусты Фото: freepik.com
Салат из капусты Фото: freepik.com

Аппетитный и легкий салат из капусты с огурцами и помидорами, который можно за считанные минуты.

Салат из капусты с помидорами

Ингредиенты:

  • половина молодой белокочанной капусты
  • 1 большой красный помидор
  • 1 большой желтый помидор
  • 2-3 свежих огурца
  • несколько веточек зеленого лука и укропа
  • 1-2 зубчика чеснока
  • немного сушеного орегано
  • 1 щепотка молотого перца
  • 3-4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • соль, молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли.
  2. Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками.
  3. Зелень мелко порубить. Все перемешать.
  4. В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать.
  5. Заправить салат, посолить по вкусу.
  6. Дать настояться 15-20 минут и подавать.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из молодой капусты, редиса и огурцов.

Смотрите видео, зачем Украине импортные чеснок и капуста:

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Источник: "Сегодня"
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