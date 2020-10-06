Воздушный десерт "Павлова": рецепт телеведущей Ольги Грицык

Максимально вкусный рецепт десерта с минимальными затратами на приготовление

Популярная ведущая телеканала "Украина" новостей "Сегодня" Ольга Грицык рассказала, как готовит свое любимое сладкое блюдо – изысканный, легкий и богатый витаминами десерт "Павлова", который точно не испортит вашу фигуру, и оставит хорошее послевкусие.

"Павлова" один из моих любимых десертов. Многие боятся браться за его приготовления, думая, что это сложно. На самом деле, читать дольше чем готовить – и все всегда удается", – признается Ольга Грицык.

Десерт от телеведущей Ольги Грицык Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Для приготовления десерта вам понадобятся следующие ингредиенты:

5 белков

250 грамм сахарной пудры (можно наполовину меньше)

чайная ложка лимонного сока, можно заменить винным уксусом

пакет ванильного сахара

200 грамм жирных сливок (33%)

ягоды, которые вы любите (подойдет малина, ежевика, клубника, голубика, или другие на ваш вкус).

Способ приготовления:

Постепенно подмешивая сахар, взбиваем белки на острые пики, добавляем сок лимона или уксус и пол пакета ванилина. Духовку разогреваем до 200 градусов, смазываем пергамент сливочным маслом и ложкой выкладываем белки. Должен получиться круглый корж, примерно 20 см в диаметре. Сверху желательно аккуратно сделать углубление для сливок и ягод. Уменьшаем температуру в духовке до 100 градусов и отправляем нашу меренгу сушиться на 90 мин. Меренгу – потому, что корж должен быть хрустящим сверху и по консистенции зефира внутри. Когда корж готов, оставляем его застывать и тем временем взбиваем сливки с остальным ванильным сахаром. Сливки готовы, когда они загустеют. Далее все просто – выкладываем сливки в углубление на корже, щедро посыпаем ягодами, украшаем листьями мяты и наслаждаемся.

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