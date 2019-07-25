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Вред солений: чем заменить опасные заготовки

Узнайте, чем вредна консервация для здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Соленые помидоры в больших количествах вредны
Соленые помидоры в больших количествах вредны
Фото: Depositphotos

Многие любят зимой похрустеть домашними маринованными огурцами. Но если норму соли в консервации превысить, то традиция запасаться на зиму может навредить здоровью.

Смотрите видео, как выбрать крышки для домашних заготовок:

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что не так с соленьями, и поделилась советами, чем их можно заменить.

Чем опасны соленья для здоровья

Соленья могут повышать давление
Соленья могут повышать давление
Фото: Depositphotos

  • Во-первых, заготовки включают соль в большом количестве, а в некоторых рецептах есть еще и аспирин, масло и уксус. Чрезмерное потребление солений, особенно – рассола, представляет риск для людей с гипертензией. Суточная норма соли для здорового человека – 5 г, а если есть хронические заболевания то – 3 г. 
  • Хроническое потребление ацетилсалициловой кислоты – например, вы всю зиму едите закрутки, где рассол содержит аспирин – увеличивает риск желудочного кровотечения.
  • Подсолнечное масло, которое вместе с горчицей или уксусом используют в консервации, не предотвращает порчу продуктов, но увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней.

Как же тогда сохранить овощи на зиму с пользой для здоровья? Так же, как и фрукты: сушить и замораживать, говорит Ульяна Супрун.

Полезные заготовки из овощей на зиму

Ульяна Супрун советует готовить вяленые томаты
Ульяна Супрун советует готовить вяленые томаты
Фото: Depositphotos

  • Заготавливая овощи, важно их сначала быстро бланшировать или запечь – это остановит действие ферментов, разрушающих витамины и полифенолы. Лучше сначала быстро приготовить кабачки, брокколи, цветную и брюссельскую капусту, стручковую фасоль. Если их отварить, то витамины останутся в воде или разрушатся. Кроме этого, приготовления овощей перед заморозкой сокращает время их приготовления и предотвращает сильные потери воды.
  • Бланшированные овощи надо или заморозить, или высушить. Баклажаны следует перед заморозкой запечь. Перец можно заморозить сырым, бланшированным, или высушить.
  • Сушка овощей сначала может показаться странной идеей. Но такие овощи компактно хранятся в контейнерах, а затем используются для приготовления овощных супов или соусов. Также это – хороший компонент рациона туристов. Овощные чипсы без масла из моркови, свеклы, тыквы, кабачков – полезный перекус и альтернатива картофельным чипсам. Вкус сушеных овощей можно обогатить специями. 
  • Вяленые помидоры – классика средиземноморской кухни. Достаточно порезать помидоры-сливки пополам, достать семена (лишняя влага), немного посолить и поперчить, высушить в сушилке или духовке, и залить оливковым маслом. Важно использовать именно его – оно ​​наиболее устойчиво к окислению и не вредит сердечно-сосудистой системе.
  • Укроп хорошо замораживать или сушить; петрушку, мяту, розмарин, тимьян, красный перец, шалфей – сушить; базилик – заливать оливковым маслом и замораживать.
  • Еще одно испанское блюдо – холодный суп гаспачо с помидоров, перца, огурцов, базилика, чеснока, оливкового масла и ржаного хлеба – можно заморозить в бутылках. Хлеб добавьте уже в размороженный суп.
  • И, наконец, квашеная капуста – самая полезная. Главное – не пересолить, и дать ей достаточно ферментироваться (закваситися). Именно тогда в капусте появятся полезные для желудочно-кишечного тракта молочнокислые бактерии, молочная кислота, и увеличится биодоступность микроэлементов капусты.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, чем заменить варенье. Кроме этого, она поделилась советами, как выбрать качественное мороженое.

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Источник: Сегодня
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