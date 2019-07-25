Вред солений: чем заменить опасные заготовки

Узнайте, чем вредна консервация для здоровья

Соленые помидоры в больших количествах вредны Фото: Depositphotos

Многие любят зимой похрустеть домашними маринованными огурцами. Но если норму соли в консервации превысить, то традиция запасаться на зиму может навредить здоровью.

Смотрите видео, как выбрать крышки для домашних заготовок:

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что не так с соленьями, и поделилась советами, чем их можно заменить.

Чем опасны соленья для здоровья

Соленья могут повышать давление Фото: Depositphotos

Во-первых, заготовки включают соль в большом количестве, а в некоторых рецептах есть еще и аспирин, масло и уксус. Чрезмерное потребление солений, особенно – рассола, представляет риск для людей с гипертензией. Суточная норма соли для здорового человека – 5 г, а если есть хронические заболевания то – 3 г.

Хроническое потребление ацетилсалициловой кислоты – например, вы всю зиму едите закрутки, где рассол содержит аспирин – увеличивает риск желудочного кровотечения.

Подсолнечное масло, которое вместе с горчицей или уксусом используют в консервации, не предотвращает порчу продуктов, но увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней.

Как же тогда сохранить овощи на зиму с пользой для здоровья? Так же, как и фрукты: сушить и замораживать, говорит Ульяна Супрун.

Полезные заготовки из овощей на зиму

Ульяна Супрун советует готовить вяленые томаты Фото: Depositphotos

Заготавливая овощи, важно их сначала быстро бланшировать или запечь – это остановит действие ферментов, разрушающих витамины и полифенолы. Лучше сначала быстро приготовить кабачки, брокколи, цветную и брюссельскую капусту, стручковую фасоль. Если их отварить, то витамины останутся в воде или разрушатся. Кроме этого, приготовления овощей перед заморозкой сокращает время их приготовления и предотвращает сильные потери воды.

Бланшированные овощи надо или заморозить, или высушить. Баклажаны следует перед заморозкой запечь. Перец можно заморозить сырым, бланшированным, или высушить.

Сушка овощей сначала может показаться странной идеей. Но такие овощи компактно хранятся в контейнерах, а затем используются для приготовления овощных супов или соусов. Также это – хороший компонент рациона туристов. Овощные чипсы без масла из моркови, свеклы, тыквы, кабачков – полезный перекус и альтернатива картофельным чипсам. Вкус сушеных овощей можно обогатить специями.

Вяленые помидоры – классика средиземноморской кухни. Достаточно порезать помидоры-сливки пополам, достать семена (лишняя влага), немного посолить и поперчить, высушить в сушилке или духовке, и залить оливковым маслом. Важно использовать именно его – оно ​​наиболее устойчиво к окислению и не вредит сердечно-сосудистой системе.

Укроп хорошо замораживать или сушить; петрушку, мяту, розмарин, тимьян, красный перец, шалфей – сушить; базилик – заливать оливковым маслом и замораживать.

Еще одно испанское блюдо – холодный суп гаспачо с помидоров, перца, огурцов, базилика, чеснока, оливкового масла и ржаного хлеба – можно заморозить в бутылках. Хлеб добавьте уже в размороженный суп.

И, наконец, квашеная капуста – самая полезная. Главное – не пересолить, и дать ей достаточно ферментироваться (закваситися). Именно тогда в капусте появятся полезные для желудочно-кишечного тракта молочнокислые бактерии, молочная кислота, и увеличится биодоступность микроэлементов капусты.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, чем заменить варенье. Кроме этого, она поделилась советами, как выбрать качественное мороженое.

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