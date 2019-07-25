Вред солений: чем заменить опасные заготовки
Узнайте, чем вредна консервация для здоровья
Многие любят зимой похрустеть домашними маринованными огурцами. Но если норму соли в консервации превысить, то традиция запасаться на зиму может навредить здоровью.
Смотрите видео, как выбрать крышки для домашних заготовок:
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что не так с соленьями, и поделилась советами, чем их можно заменить.
Чем опасны соленья для здоровья
- Во-первых, заготовки включают соль в большом количестве, а в некоторых рецептах есть еще и аспирин, масло и уксус. Чрезмерное потребление солений, особенно – рассола, представляет риск для людей с гипертензией. Суточная норма соли для здорового человека – 5 г, а если есть хронические заболевания то – 3 г.
- Хроническое потребление ацетилсалициловой кислоты – например, вы всю зиму едите закрутки, где рассол содержит аспирин – увеличивает риск желудочного кровотечения.
- Подсолнечное масло, которое вместе с горчицей или уксусом используют в консервации, не предотвращает порчу продуктов, но увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней.
Как же тогда сохранить овощи на зиму с пользой для здоровья? Так же, как и фрукты: сушить и замораживать, говорит Ульяна Супрун.
Полезные заготовки из овощей на зиму
- Заготавливая овощи, важно их сначала быстро бланшировать или запечь – это остановит действие ферментов, разрушающих витамины и полифенолы. Лучше сначала быстро приготовить кабачки, брокколи, цветную и брюссельскую капусту, стручковую фасоль. Если их отварить, то витамины останутся в воде или разрушатся. Кроме этого, приготовления овощей перед заморозкой сокращает время их приготовления и предотвращает сильные потери воды.
- Бланшированные овощи надо или заморозить, или высушить. Баклажаны следует перед заморозкой запечь. Перец можно заморозить сырым, бланшированным, или высушить.
- Сушка овощей сначала может показаться странной идеей. Но такие овощи компактно хранятся в контейнерах, а затем используются для приготовления овощных супов или соусов. Также это – хороший компонент рациона туристов. Овощные чипсы без масла из моркови, свеклы, тыквы, кабачков – полезный перекус и альтернатива картофельным чипсам. Вкус сушеных овощей можно обогатить специями.
- Вяленые помидоры – классика средиземноморской кухни. Достаточно порезать помидоры-сливки пополам, достать семена (лишняя влага), немного посолить и поперчить, высушить в сушилке или духовке, и залить оливковым маслом. Важно использовать именно его – оно наиболее устойчиво к окислению и не вредит сердечно-сосудистой системе.
- Укроп хорошо замораживать или сушить; петрушку, мяту, розмарин, тимьян, красный перец, шалфей – сушить; базилик – заливать оливковым маслом и замораживать.
- Еще одно испанское блюдо – холодный суп гаспачо с помидоров, перца, огурцов, базилика, чеснока, оливкового масла и ржаного хлеба – можно заморозить в бутылках. Хлеб добавьте уже в размороженный суп.
- И, наконец, квашеная капуста – самая полезная. Главное – не пересолить, и дать ей достаточно ферментироваться (закваситися). Именно тогда в капусте появятся полезные для желудочно-кишечного тракта молочнокислые бактерии, молочная кислота, и увеличится биодоступность микроэлементов капусты.
Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, чем заменить варенье. Кроме этого, она поделилась советами, как выбрать качественное мороженое.
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Источник: Сегодня