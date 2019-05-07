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Вред уличной шаурмы: почему не стоит покупать популярный фастфуд

Покупную шаурму лучше заменить на домашнюю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00

Дешевый, быстрый и чрезвычайно опасный перекус. Ежегодно в Украине фиксируют десятки случаев отравления шаурмой. Но несмотря на это, покупателей такие истории не пугают и они от этого продукта не отказываются. "Сегодня" отправились на поиски полезной шаурмы и узнали, когда это блюдо – не фаст-фуд, а полезный обед.

Мы купили шаурму в киоске и принесли ее на исследование в лабораторию. Елена Сидоренко, эксперт по качеству продуктов, заметила куски твердого и пережаренного мяса.

"У меня такое впечатление, что они не один день вертятся на том вертеле. Потенциально это очень опасно. Майонез здесь больше напоминает гидрожир. Сейчас еще относительное низкие температуры, поэтому мы еще относительно защищены. Но скоро будет лето, и некому будет защищать нас, кроме нас самих", – прокомментировала блюдо специалист. 

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Поэтому диетолог Марина Балас советует готовить шаурму дома. В этом случае нет причин сомневаться, что продукты свежие, да еще и калорий меньше. Если лаваш для шаурмы испечь с орешками и кунжутом, куриное филе отварить, а майонез заменить на соус из греческого йогурта, то получится вкусный, полезный и диетический обед.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезной домашней шаурмы с курицей и овощами. "Сегодня" также писали, как приготовить сочный чизбургер на гриле.

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Источник: Сегодня
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