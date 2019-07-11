Всемирный день шоколада 2019: что нужно знать о любимом десерте

Настоящий шоколад с высоким содержанием какао полезен для здоровья

Горький шоколад - самый полезный Фото: freepik.com

Всемирный день шоколада ежегодно отмечают 11 июля. Этот гастрономический праздник был основан в 1995 году французами, которые известны как настоящие сладкоежки. Лучший способ отметить его – приготовить вкусные домашние десерты с шоколадом.

Смотрите видео, как празднуют День шоколада в разных странах:

Какао-бобы до сих пор называют пищей богов. Давным-давно они были настолько значимы, что некоторое время использовались в качестве денег. Бобы употребляют для повышения энергии, активности мозга, настроения и профилактики многих болезней. Ацтеки с XIV века считали какао священным подарком бога свободолюбия и использовали его для приготовления терпкого напитка, по словам историков, абсолютно не похожего на современный.

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Основным сырьем производства шоколада являются какао-бобы, по форме они похожи на миндаль, по цвету – темнее. В шоколадном аромате чувствуются нотки ванили, на вкус бобы горькие, как кофейное зернышко.

Шоколад: состав и как выбрать

Качественный шоколад содержит большое количество какао-порошка Фото: freepik.com

Настоящий шоколад должен содержать в своем составе какао-масло. Если на обертке шоколадки в составе ингредиентов не указано наличие какао-масла, значит это простая сладкая плитка, вовсе не шоколад;

В составе настоящего шоколада не должно быть таких компонентов как заменитель и эквивалент. Зачастую какао-масло в целях экономии производители заменяют пальмовым (кокосовое масло смешивают с тертым какао) и синтетическими на основе лауриновой кислоты;

Пальмовое масло тает при температуре +30 °С, настоящий шоколад тает при температуре +32 °С, а заменитель на основе лауриновой кислоты тает при температуре +35°С;

Качественный настоящий шоколад имеет глянцевую поверхность и без каких-либо пузырьков;

Излом у настоящего шоколада матовый. Качественный шоколад при разламывании должен хрустеть и не крошиться, не липнуть к зубам и не таять в руках;

Настоящий шоколад – горький. В нем отсутствует молоко, а также минимум сахара, что делает его еще и самым полезным по сравнению с молочным и белым. Какао-продуктов в горьком шоколаде от 60 до 99%. Такое высокое содержание какао позволяет по-настоящему оценить истинный вкус шоколада.

Шоколад: польза для здоровья

Шоколад лучше не есть на ночь Фото: Pixabay

Какао содержит в себе очень много полезных нашему организму элементов:

кокохил способствует росту клеток кожи, тем самым заживляет раны и способен разглаживать морщины, предотвращает риск развития язвы желудка;

эпикатехин снижает риск развития инсульта, инфаркта миокарда, рака и сахарного диабета;

аргинин – природный афродизиак;

триптофан – природный антидепрессант;

благодаря содержанию магния, какао улучшает работу сердца, снижает кровяное давление;

сера способствует улучшению кожи, волос и ногтей.

Важно знать что настоящие какао-бобы должны быть обработаны только вручную, в противном случае в их состав попадут вредные ингредиенты.

Кроме того, в исследовании для дерматологической клиники "European Dermatology London" обозначено, что шоколад предотвращает появление морщин, которые связаны с воздействием ультрафиолета. Для этого достаточно ежедневно съедать несколько долек шоколада. Однако подходит лишь шоколад с большим содержанием флаванола – антиоксиданта из какао-бобов.

Ранее ученые обнаружили, что ежедневное употребление шоколада помогает бороться с синдромом хронической усталости, а также улучшает память.

Сколько можно есть шоколада в день

Какао-порошком нельзя злоупотреблять Фото: Pixabay

Рекомендованная порция какао (без молока, сливок и других добавок) составляет 4-5 столовых ложек в день для человека весом до 70 кг. Если ваш вес составляет более 70 кг, советуем ограничиться одной столовой ложкой не позднее, чем за три часа до сна, иначе не заснете.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно растопить шоколад. Мы также делились рецептом шоколадного пирога с вишней.

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