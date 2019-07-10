Всемирный день шоколада 2019: ТОП-5 десертов, которые вы сможете легко приготовить дома
День шоколада ежегодно отмечают 11 июля
Завтра, 11 июля, весь мир будет праздновать День шоколада. Он был основан во Франции в 1995 году. Кстати, в разных странах День шоколада отмечают в разные дни: 7 и 11 июля, 4 и 13 сентября, 28 октября.
Смотрите видео, как празднуют День шоколада в разных странах:
В честь праздника часто организуют фестивали и другие мероприятия, посвященные шоколаду. А на фабриках и кондитерских проводят мастер-классы, где показывают, как и из чего готовится шоколад, а также предлагают попробовать себя в роли шоколатье.
Если вы хотите отметить этот сладкий праздник дома, приготовьте вкусные десерты по рецептами из нашей подборки.
Шоколадный пирог с ягодами
Если вы будете печь пирог с замороженными ягодами, дайте им оттаять и слейте лишнюю жидкость.
Ингредиенты:
- 75 г черного шоколада 72%
- 4 яичных белка комнатной температуры
- 175 г сахара
- 75 г пшеничной муки
- 25 г какао-порошка
- 150 мл кипятка
- 150 г любых ягод
- Для глазури:
- 80 г черного шоколада 72% какао
- 80 мл кипятка
- Для украшения:
- 125 г свежих ягод
- мята
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Дно разъемной формы диаметром 20 см застелить бумагой для выпечки, бортики смазать растительным маслом.
- Приготовить пирог. Поломанный на кусочки шоколад, какао и 150 г сахара залить кипятком. Перемешать до получения однородной массы.
- С помощью миксера взбить белки в крепкую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар.
- В шоколадную смесь добавить просеянную муку, тщательно перемешать.
- Добавить четверть взбитых белков в шоколадную смесь, перемешать, добавить оставшиеся белки, аккуратно перемешать.
- Перелить тесто в подготовленную форму, сверху разложить ягоды, слегка вдавливая их в тесто. Выпекать в центре предварительно разогретой духовки 30-35 минут.
- Достать форму из духовки, снять бортики и дать пирогу полностью остыть.
- Приготовить глазурь. Шоколад измельчить, залить кипятком, перемешивать до получения гладкой эмульсии.
- Переложить остывший пирог на тарелку, полить шоколадной глазурью. Украсить свежими ягодами и мятой.
Шоколадный чизкейк
Побалуйте себя домашним шоколадным чизкейком! Он порадует своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.
Для основы:
- 250 г рассыпчатого печенья
- 60 г сливочного масла
- 60 г темного шоколада
Для начинки:
- 4 яйца
- 500 г сливочного сыра
- 170 г сахарной пудры
- 150 г сметаны или взбитых сливок
- 50 г темного шоколада
- 2-4 ст. л. темного какао-порошка
- свежая малина – для украшения
Рецепт приготовления:
- Для основы растопить сливочное масло и шоколад и смешать с измельченным в комбайне печеньем. Выложить массу в круглую разъемную форму, сделав бортики.
- Для начинки взбить желтки с сахаром добела. Отдельно смешать маскарпоне со сметаной. Смешать яичную массу с сырной.
- Добавить натертый шоколад и какао.
- Взбить белки в пышную пену. Осторожно смешать их с начинкой и выложить массу на основу.
- Выпекать при 150 С 50-60 минут. В конце выпекания середина чизкейка будет немного колыхаться, это нормально, позже она застынет.
- Охладить чизкейк при комнатной температуре, затем оставить в холодильнике на ночь.
- Перед подачей украсить десерт свежей малиной.
Шоколадно-апельсиновый мусс
Шоколад и апельсин – классическое кулинарное сочетание.
Ингредиенты:
- 2 ст.л. сахара
- 4 ст.л. воды
- 2 ст. л. коньяка
- желтки 4-х яиц
- белки 4-х яиц
- 2 ст. л. сливочного масла
- 200 г черного шоколада
- 4 ст. л. апельсинового фреша
- цедра одного апельсина или лимона
Рецепт приготовления:
- В миске соединить сливочное масло, измельченный черный шоколад, 2 ст. л. сахара и 4 ложки холодной воды. Все растопить на водяной бане и превратить в шоколадную однородную смесь.
- Отделить желтки от белков. В желтки добавить апельсиновый фреш и лимонную цедру, можно апельсиновую. Все перебить венчиком.
- Взбитые желтки перемешать с растопленным шоколадом. Оставшиеся белки взбить до крепкой пены и соединить с шоколадной смесью. Осторожно, чтобы воздушность сохранилась в десерте, перемешать лопаткой.
- Залить в формочки или стаканы для десертов. Поставить десерт в холодильник и ждать полного застывания.
Шоколадный фондан
Для приготовления фондана замешивается особое шоколадное тесто, которое раскладывается в подготовленные порционные формочки и выпекается строго определенное время, за которое верхние слои теста успевают пропечься до полной готовности, а центр прогревается, но остается жидким.
Ингредиенты:
- 150 г черного шоколада
- 115 г масла сливочного
- 3 яйца
- 125 г сахара
- 65 г муки
Рецепт приготовления:
- В растопленное масло добавить шоколад и вымешивать до однородной массы, охладить. Взбить яйца с сахаром и добавить в шоколадную смесь.
- Добавить муку, перемешать.
- Форму для выпекания смазать маслом, затем присыпать мукой. Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать 11 минут. Потом 3 минуты дать постоять.
Брауни с вишней и орехами от Джейми Оливера
Брауни – классический десерт американской кухни. Он представляет собой шоколадный пирог, разрезанный на порционные квадратики. Сегодня мы приготовим брауни по рецепту Джейми Оливера: с вишней, орехами и кусочками шоколада.
Ингредиенты:
- 130 г сливочного масла
- 150 г 70 % шоколада
- 55 г вишен без косточек
- 55 г жареных орехов пекан, колотых
- 225 г сахара
- 55 г какао-порошка
- 75 г пшеничной муки
- 3/4 чайной ложки порошка для выпечки
- 3 яйца
- 50 г колотого шоколада
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить квадратную форму со стороной 20 см пергаментной бумагой.
- Растопить кусочки шоколада вместе с нарезанным маслом. Размешать, добавить вишни и орехи.
- Отдельно смешать сахар и просеянное вместе с мукой и разрыхлителем какао.
- Добавить шоколадную смесь и яйца, размешать. По желанию всыпать кусочки колотого шоколада.
- Выпекать брауни около 20-30 минут. Перед подачей остудить и разрезать на 16 квадратов.
- Подавать вместе с кофе, чаем или какао.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно растопить шоколад. Мы также делились рецептом шоколадного пирога с вишней.
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