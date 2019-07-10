Всемирный день шоколада 2019: ТОП-5 десертов, которые вы сможете легко приготовить дома

День шоколада ежегодно отмечают 11 июля

День шоколада 2019: рецепты Фото: Depositphotos

Завтра, 11 июля, весь мир будет праздновать День шоколада. Он был основан во Франции в 1995 году. Кстати, в разных странах День шоколада отмечают в разные дни: 7 и 11 июля, 4 и 13 сентября, 28 октября.

Смотрите видео, как празднуют День шоколада в разных странах:

В честь праздника часто организуют фестивали и другие мероприятия, посвященные шоколаду. А на фабриках и кондитерских проводят мастер-классы, где показывают, как и из чего готовится шоколад, а также предлагают попробовать себя в роли шоколатье.

Если вы хотите отметить этот сладкий праздник дома, приготовьте вкусные десерты по рецептами из нашей подборки.

Шоколадный пирог с ягодами

Шоколадный пирог с ягодами Фото: depositphotos.com

Если вы будете печь пирог с замороженными ягодами, дайте им оттаять и слейте лишнюю жидкость.

Ингредиенты:

75 г черного шоколада 72%

4 яичных белка комнатной температуры

175 г сахара

75 г пшеничной муки

25 г какао-порошка

150 мл кипятка

150 г любых ягод

Для глазури:

80 г черного шоколада 72% какао

80 мл кипятка

Для украшения:

125 г свежих ягод

мята

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Дно разъемной формы диаметром 20 см застелить бумагой для выпечки, бортики смазать растительным маслом. Приготовить пирог. Поломанный на кусочки шоколад, какао и 150 г сахара залить кипятком. Перемешать до получения однородной массы. С помощью миксера взбить белки в крепкую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар. В шоколадную смесь добавить просеянную муку, тщательно перемешать. Добавить четверть взбитых белков в шоколадную смесь, перемешать, добавить оставшиеся белки, аккуратно перемешать. Перелить тесто в подготовленную форму, сверху разложить ягоды, слегка вдавливая их в тесто. Выпекать в центре предварительно разогретой духовки 30-35 минут. Достать форму из духовки, снять бортики и дать пирогу полностью остыть. Приготовить глазурь. Шоколад измельчить, залить кипятком, перемешивать до получения гладкой эмульсии. Переложить остывший пирог на тарелку, полить шоколадной глазурью. Украсить свежими ягодами и мятой.

Шоколадный чизкейк

Побалуйте себя домашним шоколадным чизкейком! Он порадует своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Для основы:

250 г рассыпчатого печенья

60 г сливочного масла

60 г темного шоколада

Для начинки:

4 яйца

500 г сливочного сыра

170 г сахарной пудры

150 г сметаны или взбитых сливок

50 г темного шоколада

2-4 ст. л. темного какао-порошка

свежая малина – для украшения

Рецепт приготовления:

Для основы растопить сливочное масло и шоколад и смешать с измельченным в комбайне печеньем. Выложить массу в круглую разъемную форму, сделав бортики. Для начинки взбить желтки с сахаром добела. Отдельно смешать маскарпоне со сметаной. Смешать яичную массу с сырной. Добавить натертый шоколад и какао. Взбить белки в пышную пену. Осторожно смешать их с начинкой и выложить массу на основу. Выпекать при 150 С 50-60 минут. В конце выпекания середина чизкейка будет немного колыхаться, это нормально, позже она застынет. Охладить чизкейк при комнатной температуре, затем оставить в холодильнике на ночь. Перед подачей украсить десерт свежей малиной.

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Шоколадно-апельсиновый мусс

Шоколадный мусс Фото: pixabay.com

Шоколад и апельсин – классическое кулинарное сочетание.

Ингредиенты:

2 ст.л. сахара

4 ст.л. воды

2 ст. л. коньяка

желтки 4-х яиц

белки 4-х яиц

2 ст. л. сливочного масла

200 г черного шоколада

4 ст. л. апельсинового фреша

цедра одного апельсина или лимона

Рецепт приготовления:

В миске соединить сливочное масло, измельченный черный шоколад, 2 ст. л. сахара и 4 ложки холодной воды. Все растопить на водяной бане и превратить в шоколадную однородную смесь. Отделить желтки от белков. В желтки добавить апельсиновый фреш и лимонную цедру, можно апельсиновую. Все перебить венчиком. Взбитые желтки перемешать с растопленным шоколадом. Оставшиеся белки взбить до крепкой пены и соединить с шоколадной смесью. Осторожно, чтобы воздушность сохранилась в десерте, перемешать лопаткой. Залить в формочки или стаканы для десертов. Поставить десерт в холодильник и ждать полного застывания.

Шоколадный фондан

Шоколадный фондан Фото: depositphotos.com

Для приготовления фондана замешивается особое шоколадное тесто, которое раскладывается в подготовленные порционные формочки и выпекается строго определенное время, за которое верхние слои теста успевают пропечься до полной готовности, а центр прогревается, но остается жидким.

Ингредиенты:

150 г черного шоколада

115 г масла сливочного

3 яйца

125 г сахара

65 г муки

Рецепт приготовления:

В растопленное масло добавить шоколад и вымешивать до однородной массы, охладить. Взбить яйца с сахаром и добавить в шоколадную смесь. Добавить муку, перемешать. Форму для выпекания смазать маслом, затем присыпать мукой. Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать 11 минут. Потом 3 минуты дать постоять.

Брауни с вишней и орехами от Джейми Оливера

Брауни с вишней и орехами Фото: pixabay.com

Брауни – классический десерт американской кухни. Он представляет собой шоколадный пирог, разрезанный на порционные квадратики. Сегодня мы приготовим брауни по рецепту Джейми Оливера: с вишней, орехами и кусочками шоколада.

Ингредиенты:

130 г сливочного масла

150 г 70 % шоколада

55 г вишен без косточек

55 г жареных орехов пекан, колотых

225 г сахара

55 г какао-порошка

75 г пшеничной муки

3/4 чайной ложки порошка для выпечки

3 яйца

50 г колотого шоколада

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить квадратную форму со стороной 20 см пергаментной бумагой. Растопить кусочки шоколада вместе с нарезанным маслом. Размешать, добавить вишни и орехи. Отдельно смешать сахар и просеянное вместе с мукой и разрыхлителем какао. Добавить шоколадную смесь и яйца, размешать. По желанию всыпать кусочки колотого шоколада. Выпекать брауни около 20-30 минут. Перед подачей остудить и разрезать на 16 квадратов. Подавать вместе с кофе, чаем или какао.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно растопить шоколад. Мы также делились рецептом шоколадного пирога с вишней.

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