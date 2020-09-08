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"Всі. Свої" приглашают на самый большой сырный маркет

Сегодня, 18:38

На локации будет представлена ​​продукция крафтовых сыроделов

12 и 13 сентября проект "Всі. Свої" проведет в центре Киева самый большой сырный маркет. Посетители смогут познакомиться с украинскими брендами, производящими классические сыры разных стран, в частности Франции, Италии, Швейцарии и Нидерландов.

Мягкие и твердые, с белой и голубой плесенью, вытяжные и рассольные, выдержанные и молодые – сыров будет действительно много. Кроме того, гости маркета смогут купить вино и алкогольные напитки, сладости, мясо и соусы, полезные перекусы и завтраки, а еще кухонные дощечки – около 70 брендов представят на маркете продукцию, которая идеально подходит к сыру.

Фото: facebook.com/vsi.svoi
  • Даты: 12–13 сентября
  • Место: Киев, ул. Десятинная, 12
  • Время: 10:00–20:00

Вход свободный

Первый сырный маркет проекта "Всі. Свої" прошел в 2019 году с рекордными показателями. За два дня локацию посетили 30 000 человек, а 35 лучших сыроварен страны представили более 300 видов сыра. В общем гости маркета купили 2000 кг сыра.

Смотрите видео, как выбрать качественный сыр с плесенью:

Напомним, ранее мы рассказывали, как составить сырную тарелку, а также писали, как правильно хранить сыр в домашних условиях.

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Источник: Сегодня
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