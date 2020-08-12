Вяленые помидоры по-итальянски: рецепт приготовления
Рецепт сушеных помидоров в оливковом масле с базиликом
Сушеные или, как их еще называют, вяленые помидоры – популярная заготовка родом из Италии. Благодаря необычному пикантному вкусу их употребляют в качестве самостоятельной закуски, а также добавляют в мясные блюда, салаты и выпечку.
Вяленые помидоры в масле
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 213 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров "Сливка"
- 3 ч.л. соли
- 6 ч.л. сахара
- 3 ч.л. сушеного базилика
- 300 мл оливкового масла
Способ приготовления:
- Томаты промыть под проточной водой, вытереть насухо кухонным полотенцем.
- Разрезать вдоль пополам, удалить плодоножку, вынуть чайной ложкой семена и удалить всю жидкость.
- Противень застелить бумагой для выпечки. Помидоры уложить на противень срезом вверх. Посыпать томаты солью, сахаром и сушеным базиликом.
- Поставить противни с помидорами в холодную духовку, включить сначала нагрев на 150 ºС на 15 минут, затем убавить до 100 ºС и поставить таймер на 5-7 часов. Сушить до тех пор, пока большая часть сока не испарится и помидоры не станут мягкими на ощупь и совсем плоскими на вид.
- Горячие вяленые томаты плотно разложить по маленьким стерилизованным баночкам, залить горячим (не кипящим!) оливковым маслом. Томаты должны быть полностью залиты маслом.
- Банки прикрыть стерильными крышками, поставить на стерилизацию в кастрюлю с не очень горячей водой. Стерилизовать 10 минут с момента закипания воды, затем вынуть банки, закрутить крышки, перевернуть крышками вниз, накрыть полотенцем и оставить остывать до следующего дня.
- На следующий день банки убрать на хранение в чулан или кухонные шкафчики.
На заметку
На один противень томатов – 1 кг сливовидных помидоров, 1 ч.л. соли, 2 ч.л.сахара, 1 ч.л. сухого базилика. Выход из общего количества помидоров – 5 баночек объемом 165 мл.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вяленые томаты в сушилке, а также делились рецептом сушеных томатов с орегано и чесноком.
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