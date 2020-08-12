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Вяленые помидоры по-итальянски: рецепт приготовления

Сегодня, 15:22

Рецепт сушеных помидоров в оливковом масле с базиликом

Сушеные или, как их еще называют, вяленые помидоры – популярная заготовка родом из Италии. Благодаря необычному пикантному вкусу их употребляют в качестве самостоятельной закуски, а также добавляют в мясные блюда, салаты и выпечку.

Вяленые помидоры в масле

Вяленые томаты в оливковом масле
Вяленые томаты в оливковом масле
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 213 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 кг помидоров "Сливка"
  • 3 ч.л. соли
  • 6 ч.л. сахара
  • 3 ч.л. сушеного базилика
  • 300 мл оливкового масла

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Способ приготовления:

  1. Томаты промыть под проточной водой, вытереть насухо кухонным полотенцем.
  2. Разрезать вдоль пополам, удалить плодоножку, вынуть чайной ложкой семена и удалить всю жидкость.
  3. Противень застелить бумагой для выпечки. Помидоры уложить на противень срезом вверх. Посыпать томаты солью, сахаром и сушеным базиликом.
  4. Поставить противни с помидорами в холодную духовку, включить сначала нагрев на 150 ºС на 15 минут, затем убавить до 100 ºС и поставить таймер на 5-7 часов. Сушить до тех пор, пока большая часть сока не испарится и помидоры не станут мягкими на ощупь и совсем плоскими на вид.
  5. Горячие вяленые томаты плотно разложить по маленьким стерилизованным баночкам, залить горячим (не кипящим!) оливковым маслом. Томаты должны быть полностью залиты маслом.
  6. Банки прикрыть стерильными крышками, поставить на стерилизацию в кастрюлю с не очень горячей водой. Стерилизовать 10 минут с момента закипания воды, затем вынуть банки, закрутить крышки, перевернуть крышками вниз, накрыть полотенцем и оставить остывать до следующего дня.
  7. На следующий день банки убрать на хранение в чулан или кухонные шкафчики.

На заметку

На один противень томатов – 1 кг сливовидных помидоров, 1 ч.л. соли, 2 ч.л.сахара, 1 ч.л. сухого базилика. Выход из общего количества помидоров – 5 баночек объемом 165 мл.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вяленые томаты в сушилке, а также делились рецептом сушеных томатов с орегано и чесноком.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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