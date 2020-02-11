Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выпечка на День святого Валентина: ТОП-5 необычных рецептов

Рецепты праздничной выпечки на 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Пирог на 14 февраля
Пирог на 14 февраля
Фото: freepik.com

День святого Валентина каждый год отмечают 14 февраля. Влюбленные всего мира признаются друг другу в своих чувствах и дарят в знак любви открытки-валентинки, сладости и цветы.

Смотрите видео, как сделать макияж на День святого Валентина:

Если вы хотите порадовать любимого человека, приготовьте вкусные праздничные блюда своими руками. Тематическая домашняя выпечка на День святого Валентина – лучший вариант.

Читайте также:
Завтрак в постель на 14 февраля: ТОП-5 рецептов

Печенье на 14 февраля

Печенье на День Валентина
Печенье на День Валентина
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 1/3 стакана сахарной пудры
  • 1 яичный желток
  • 1/2 ч.л. ванили
  • 220 г муки
  • 5 ст.л. малинового варенья

Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой, добавить яичный желток, ваниль. Небольшими порциями добавить муку. Замесить тесто.
  2. Взять две столовые ложки теста, скатать в шарик, а затем раскатать в круглую лепешку диаметром 7 см. Переложить на застеленный пергаментом противень. Аналогично поступить с оставшимся тестом.
  3. В центре каждой лепешки небольшой формочкой выдавить сердечко, оставляя под низом тонкий слой теста. Выемки-сердечки заполнить малиновым вареньем. Это удобно делать с помощью кондитерского шприца или мешка.
  4. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 15-20 минут или до светло-золотистого цвета.

Капкейки "Красный бархат"

Капкейки "Красный бархат"
Капкейки "Красный бархат"
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для кексов:

  • 2 1/2 чашки муки, просеянной
  • 2 столовые ложки несладкого какао-порошка
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 1/2 стакана сахара
  • 1 1/2 чашки растительного масла
  • 2 больших яйца комнатной температуры
  • 1/2 чайной ложки красного гелевого пищевого красителя
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • 1 стакан пахты или кефира
  • 1 1/2 чайные ложки пищевой соды
  • 2 чайные ложки столового уксуса

Для глазури:

  • 225 г сливочного масла, размягченного
  • 340 г сливочного сыра
  • 450 г просеянной сахарной пудры
  • 3/4 ванильного экстракта

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 °С. Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами. Перемешать муку, какао и соль.
  2. Взбить сахар и масло миксером. Добавить яйца, по одному за раз, взбивая после каждого добавления. Добавить пищевой краситель и ваниль.
  3. Уменьшить скорость до низкой. Добавить мучную смесь в три приема, чередуя с двумя добавлениями кефира, и взбивая после каждого.
  4. Смешать пищевую соду и уксус в небольшой миске (она будет пениться); добавить смесь в тесто и взбивать на средней скорости 10 секунд.
  5. Разделить тесто равномерно между формочками, заполняя каждую на три четверти. Выпекать около 20 минут. Остудить на решетке.
  6. Взбить все ингредиенты для глазури, отправить в кондитерский мешок и выдавить на кексы. Глазурь также можно намазать ложкой.
  7. Отправить капкейки в холодильник на два часа перед подачей.

Шоколадное печенье в виде сердечек

Шоколадное печенье на День святого Валентина
Шоколадное печенье на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 3 чашки просеянной муки, плюс для раскатывания
  • 1 1/4 чашки несладкого какао-порошка
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 1 1/2 чашки (340 г) сливочного масла
  • 2 1/2 стакана просеянной сахарной пудры
  • 2 больших яйца, слегка взбитые
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

  1. В большой миске просейте муку, какао, соль и корицу. Отложите смесь в сторону.
  2. Взбейте мягкое сливочное масло и сахар до пышной массы. Добавьте яйца и ваниль, перемешайте миксером.
  3. Добавьте мучную смесь; взбейте миксером на низкой скорости. Разделите тесто пополам; заверните в пластик. Охладите не менее часа.
  4. Разогрейте духовку до 180 ºС. На посыпанную мукой поверхности раскатайте тесто. Вырежьте сердечки и переложите на несмазанные противни; охладите в течение 15 минут.
  5. Выпекайте около 10 минут, не пересушите. Остудите на решетке и украсьте по желанию.

Клубничный пирог с сердечками

Пирог на День святого Валентина
Пирог на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 упаковка готового слоеного или песочного теста
  • 3-4 чашки клубники или других ягод
  • 0,5 стакана сахара
  • 3 ст.л. крахмала
  • 1 яичный желток для смазывания пирога

Способ приготовления:

  1. Готовое тесто при необходимости разморозить и разделить на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности.
  2. Больший пласт выложить в круглую форму для выпечки, из меньшего вырезать сердечки с помощью формочки для печенья.
  3. Клубнику или другие ягоды разморозить, слить лишний сок и нарезать. Смешать с крахмалом и сахаром.
  4. Выложить ягоды в корзинку из теста. Сверху разложить вырезанные сердечки.
  5. Смазать тесто яичным желтком и присыпать сахаром.
  6. Выпекать пирог при 180-200 ºС до золотистого цвета. Полностью остудить и только потом нарезать.

Пицца в виде сердца

Пицца в виде сердца
Пицца в виде сердца
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Тесто для пиццы
  • Томатный соус
  • Тонкие кружочки салями
  • Нарезанные пластинками шампиньоны
  • Помидоры черри, разрезанные пополам
  • Тертый твердый сыр или маленькие шарики моцареллы
  • Листья зеленого базилика

Способ приготовления:

  1. Замесить тесто для пиццы, придать ему форму сердца. Сформировать небольшие бортики.
  2. Намазать тесто томатным соусом, отступая от краев. Выложить сверху начинку. Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке 15-20 минут. Края теста должны подрумяниться.
  3. Разрезать пиццу в форме сердца на порционные куски и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Куда пойти на День святого Валентина в Киеве: афиша лучших мероприятий Как испортить День святого Валентина: вредные советы от Евгения Яновича Как сделать клубнику в шоколаде на День святого Валентина Ко Дню святого Валентина: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса
рецепты 14 февраля День святого Валентина выпечка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
«5 минут это поделать и почувствуешь себя совершенно по-новому»
«5 минут это поделать и почувствуешь себя совершенно по-новому»
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:17Афиша

День рождения Дженнифер Энистон: лучшие роли голливудской красотки

Сегодня, 08:41Афиша

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз – СМИ

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон

Вчера, 15:03Wellness

Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда

Вчера, 13:52Техно

Windows 7 запрещает пользователям выключать компьютер

Вчера, 12:02Wellness

Как вылечить сухой кашель: народные рецепты

Вчера, 11:56Food

Как правильно варить рис в домашних условиях

Вчера, 11:45Fun

Жило в домашнем аквариуме: на фото показали одно из самых ядовитых существ на планете

Вчера, 09:02Wellness

Как распознать приступ аппендицита: главные симптомы

Вчера, 07:34Психология

Три знака зодиака, у которых начинается невероятно удачная полоса в жизни

9 февраляШоу-бизнес

Андрей Данилко признался, почему всегда носит кепку

9 февраляШоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что беременна

9 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 9 – 15 февраля: все знаки зодиака

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: мощные ритуалы и обряды

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что обязательно нужно сделать

8 февраляEvents

Суперлуние 9 февраля: важные ритуалы и приметы

Новости партнеров

На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Каменських показала все, чим Бог нагородив в білому купальнику
Каменських показала все, чим Бог нагородив в білому купальнику
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века
Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века
Колишнiй дружинi Потапа набридло бути в тіні
Колишнiй дружинi Потапа набридло бути в тіні
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
5 действенных способов справиться с аритмией
5 действенных способов справиться с аритмией