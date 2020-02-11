Выпечка на День святого Валентина: ТОП-5 необычных рецептов
Рецепты праздничной выпечки на 14 февраля
День святого Валентина каждый год отмечают 14 февраля. Влюбленные всего мира признаются друг другу в своих чувствах и дарят в знак любви открытки-валентинки, сладости и цветы.
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Если вы хотите порадовать любимого человека, приготовьте вкусные праздничные блюда своими руками. Тематическая домашняя выпечка на День святого Валентина – лучший вариант.
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Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 1/3 стакана сахарной пудры
- 1 яичный желток
- 1/2 ч.л. ванили
- 220 г муки
- 5 ст.л. малинового варенья
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой, добавить яичный желток, ваниль. Небольшими порциями добавить муку. Замесить тесто.
- Взять две столовые ложки теста, скатать в шарик, а затем раскатать в круглую лепешку диаметром 7 см. Переложить на застеленный пергаментом противень. Аналогично поступить с оставшимся тестом.
- В центре каждой лепешки небольшой формочкой выдавить сердечко, оставляя под низом тонкий слой теста. Выемки-сердечки заполнить малиновым вареньем. Это удобно делать с помощью кондитерского шприца или мешка.
- Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 15-20 минут или до светло-золотистого цвета.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для кексов:
- 2 1/2 чашки муки, просеянной
- 2 столовые ложки несладкого какао-порошка
- 1 чайная ложка соли
- 1 1/2 стакана сахара
- 1 1/2 чашки растительного масла
- 2 больших яйца комнатной температуры
- 1/2 чайной ложки красного гелевого пищевого красителя
- 1 чайная ложка экстракта ванили
- 1 стакан пахты или кефира
- 1 1/2 чайные ложки пищевой соды
- 2 чайные ложки столового уксуса
Для глазури:
- 225 г сливочного масла, размягченного
- 340 г сливочного сыра
- 450 г просеянной сахарной пудры
- 3/4 ванильного экстракта
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 °С. Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами. Перемешать муку, какао и соль.
- Взбить сахар и масло миксером. Добавить яйца, по одному за раз, взбивая после каждого добавления. Добавить пищевой краситель и ваниль.
- Уменьшить скорость до низкой. Добавить мучную смесь в три приема, чередуя с двумя добавлениями кефира, и взбивая после каждого.
- Смешать пищевую соду и уксус в небольшой миске (она будет пениться); добавить смесь в тесто и взбивать на средней скорости 10 секунд.
- Разделить тесто равномерно между формочками, заполняя каждую на три четверти. Выпекать около 20 минут. Остудить на решетке.
- Взбить все ингредиенты для глазури, отправить в кондитерский мешок и выдавить на кексы. Глазурь также можно намазать ложкой.
- Отправить капкейки в холодильник на два часа перед подачей.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 3 чашки просеянной муки, плюс для раскатывания
- 1 1/4 чашки несладкого какао-порошка
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- 1 1/2 чашки (340 г) сливочного масла
- 2 1/2 стакана просеянной сахарной пудры
- 2 больших яйца, слегка взбитые
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Способ приготовления:
- В большой миске просейте муку, какао, соль и корицу. Отложите смесь в сторону.
- Взбейте мягкое сливочное масло и сахар до пышной массы. Добавьте яйца и ваниль, перемешайте миксером.
- Добавьте мучную смесь; взбейте миксером на низкой скорости. Разделите тесто пополам; заверните в пластик. Охладите не менее часа.
- Разогрейте духовку до 180 ºС. На посыпанную мукой поверхности раскатайте тесто. Вырежьте сердечки и переложите на несмазанные противни; охладите в течение 15 минут.
- Выпекайте около 10 минут, не пересушите. Остудите на решетке и украсьте по желанию.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 упаковка готового слоеного или песочного теста
- 3-4 чашки клубники или других ягод
- 0,5 стакана сахара
- 3 ст.л. крахмала
- 1 яичный желток для смазывания пирога
Способ приготовления:
- Готовое тесто при необходимости разморозить и разделить на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности.
- Больший пласт выложить в круглую форму для выпечки, из меньшего вырезать сердечки с помощью формочки для печенья.
- Клубнику или другие ягоды разморозить, слить лишний сок и нарезать. Смешать с крахмалом и сахаром.
- Выложить ягоды в корзинку из теста. Сверху разложить вырезанные сердечки.
- Смазать тесто яичным желтком и присыпать сахаром.
- Выпекать пирог при 180-200 ºС до золотистого цвета. Полностью остудить и только потом нарезать.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Тесто для пиццы
- Томатный соус
- Тонкие кружочки салями
- Нарезанные пластинками шампиньоны
- Помидоры черри, разрезанные пополам
- Тертый твердый сыр или маленькие шарики моцареллы
- Листья зеленого базилика
Способ приготовления:
- Замесить тесто для пиццы, придать ему форму сердца. Сформировать небольшие бортики.
- Намазать тесто томатным соусом, отступая от краев. Выложить сверху начинку. Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке 15-20 минут. Края теста должны подрумяниться.
- Разрезать пиццу в форме сердца на порционные куски и сразу же подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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