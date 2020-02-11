Выпечка на День святого Валентина: ТОП-5 необычных рецептов

Рецепты праздничной выпечки на 14 февраля

Пирог на 14 февраля Фото: freepik.com

День святого Валентина каждый год отмечают 14 февраля. Влюбленные всего мира признаются друг другу в своих чувствах и дарят в знак любви открытки-валентинки, сладости и цветы.

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Если вы хотите порадовать любимого человека, приготовьте вкусные праздничные блюда своими руками. Тематическая домашняя выпечка на День святого Валентина – лучший вариант.

Печенье на 14 февраля

Печенье на День Валентина Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

1/3 стакана сахарной пудры

1 яичный желток

1/2 ч.л. ванили

220 г муки

5 ст.л. малинового варенья

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой, добавить яичный желток, ваниль. Небольшими порциями добавить муку. Замесить тесто. Взять две столовые ложки теста, скатать в шарик, а затем раскатать в круглую лепешку диаметром 7 см. Переложить на застеленный пергаментом противень. Аналогично поступить с оставшимся тестом. В центре каждой лепешки небольшой формочкой выдавить сердечко, оставляя под низом тонкий слой теста. Выемки-сердечки заполнить малиновым вареньем. Это удобно делать с помощью кондитерского шприца или мешка. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 15-20 минут или до светло-золотистого цвета.

Капкейки "Красный бархат"

Капкейки "Красный бархат" Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для кексов:

2 1/2 чашки муки, просеянной

2 столовые ложки несладкого какао-порошка

1 чайная ложка соли

1 1/2 стакана сахара

1 1/2 чашки растительного масла

2 больших яйца комнатной температуры

1/2 чайной ложки красного гелевого пищевого красителя

1 чайная ложка экстракта ванили

1 стакан пахты или кефира

1 1/2 чайные ложки пищевой соды

2 чайные ложки столового уксуса

Для глазури:

225 г сливочного масла, размягченного

340 г сливочного сыра

450 г просеянной сахарной пудры

3/4 ванильного экстракта

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 °С. Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами. Перемешать муку, какао и соль. Взбить сахар и масло миксером. Добавить яйца, по одному за раз, взбивая после каждого добавления. Добавить пищевой краситель и ваниль. Уменьшить скорость до низкой. Добавить мучную смесь в три приема, чередуя с двумя добавлениями кефира, и взбивая после каждого. Смешать пищевую соду и уксус в небольшой миске (она будет пениться); добавить смесь в тесто и взбивать на средней скорости 10 секунд. Разделить тесто равномерно между формочками, заполняя каждую на три четверти. Выпекать около 20 минут. Остудить на решетке. Взбить все ингредиенты для глазури, отправить в кондитерский мешок и выдавить на кексы. Глазурь также можно намазать ложкой. Отправить капкейки в холодильник на два часа перед подачей.

Шоколадное печенье в виде сердечек

Шоколадное печенье на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

3 чашки просеянной муки, плюс для раскатывания

1 1/4 чашки несладкого какао-порошка

1/4 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотой корицы

1 1/2 чашки (340 г) сливочного масла

2 1/2 стакана просеянной сахарной пудры

2 больших яйца, слегка взбитые

1 чайная ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

В большой миске просейте муку, какао, соль и корицу. Отложите смесь в сторону. Взбейте мягкое сливочное масло и сахар до пышной массы. Добавьте яйца и ваниль, перемешайте миксером. Добавьте мучную смесь; взбейте миксером на низкой скорости. Разделите тесто пополам; заверните в пластик. Охладите не менее часа. Разогрейте духовку до 180 ºС. На посыпанную мукой поверхности раскатайте тесто. Вырежьте сердечки и переложите на несмазанные противни; охладите в течение 15 минут. Выпекайте около 10 минут, не пересушите. Остудите на решетке и украсьте по желанию.

Клубничный пирог с сердечками

Пирог на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 упаковка готового слоеного или песочного теста

3-4 чашки клубники или других ягод

0,5 стакана сахара

3 ст.л. крахмала

1 яичный желток для смазывания пирога

Способ приготовления:

Готовое тесто при необходимости разморозить и разделить на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности. Больший пласт выложить в круглую форму для выпечки, из меньшего вырезать сердечки с помощью формочки для печенья. Клубнику или другие ягоды разморозить, слить лишний сок и нарезать. Смешать с крахмалом и сахаром. Выложить ягоды в корзинку из теста. Сверху разложить вырезанные сердечки. Смазать тесто яичным желтком и присыпать сахаром. Выпекать пирог при 180-200 ºС до золотистого цвета. Полностью остудить и только потом нарезать.

Пицца в виде сердца

Пицца в виде сердца Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Тесто для пиццы

Томатный соус

Тонкие кружочки салями

Нарезанные пластинками шампиньоны

Помидоры черри, разрезанные пополам

Тертый твердый сыр или маленькие шарики моцареллы

Листья зеленого базилика

Способ приготовления:

Замесить тесто для пиццы, придать ему форму сердца. Сформировать небольшие бортики. Намазать тесто томатным соусом, отступая от краев. Выложить сверху начинку. Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке 15-20 минут. Края теста должны подрумяниться. Разрезать пиццу в форме сердца на порционные куски и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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