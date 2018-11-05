Выпечка на скорую руку: грушевый кекс из цельнозерновой муки
Вы можете добавить в тесто щепотку молотой корицы и кусочки черного шоколада
Цельнозерновая мука богата витаминами, минералами и клетчаткой, поэтому делает домашнюю выпечку не только вкусной, но и полезной. Мы расскажем, как приготовить из цельнозерновой муки осенний кекс с грушами.
Быстрый грушевый кекс
Ингредиенты:
- 2 стакана цельнозерновой муки
- 1/2 стакана сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 100 г сливочного масла
- 3 яйца
- 1-2 груши
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем. Добавить масло, еще раз взбить.
- В отдельной миске смешать муку, соль и разрыхлитель.
- Груши помыть и по желанию очистить. Вырезать сердцевину, мякоть нарезать кубиками или пластинками.
- Все аккуратно перемешать. Вылить в форму (можно выложить кусочки груши на тесто).
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке 30-40 минут.
- Готовый кекс можно по желанию присыпать сахарной пудрой. Остудить и нарезать.
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Источник: "Сегодня"