Выпечка на скорую руку: грушевый кекс из цельнозерновой муки

Вы можете добавить в тесто щепотку молотой корицы и кусочки черного шоколада

Грушевый кекс Фото: depositphotos.com

Цельнозерновая мука богата витаминами, минералами и клетчаткой, поэтому делает домашнюю выпечку не только вкусной, но и полезной. Мы расскажем, как приготовить из цельнозерновой муки осенний кекс с грушами.

Быстрый грушевый кекс

Ингредиенты:

2 стакана цельнозерновой муки

1/2 стакана сахара

1 ч. л. разрыхлителя

100 г сливочного масла

3 яйца

1-2 груши

щепотка соли

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Творожный кекс "Изумительный": рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт приготовления:

Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем. Добавить масло, еще раз взбить. В отдельной миске смешать муку, соль и разрыхлитель. Груши помыть и по желанию очистить. Вырезать сердцевину, мякоть нарезать кубиками или пластинками. Все аккуратно перемешать. Вылить в форму (можно выложить кусочки груши на тесто). Выпекать в разогретой до 180 С духовке 30-40 минут. Готовый кекс можно по желанию присыпать сахарной пудрой. Остудить и нарезать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить голландский яблочный кекс. Сайт "Сегодня" также делился рецептом кекса с апельсиновой пропиткой.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс по рецепту Алексея Суханова: