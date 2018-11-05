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Выпечка на скорую руку: грушевый кекс из цельнозерновой муки

Вы можете добавить в тесто щепотку молотой корицы и кусочки черного шоколада

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Грушевый кекс Фото: depositphotos.com
Грушевый кекс Фото: depositphotos.com

Цельнозерновая мука богата витаминами, минералами и клетчаткой, поэтому делает домашнюю выпечку не только вкусной, но и полезной. Мы расскажем, как приготовить из цельнозерновой муки осенний кекс с грушами.

Быстрый грушевый кекс

Ингредиенты:

  • 2 стакана цельнозерновой  муки
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 100 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 1-2 груши
  • щепотка соли
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Рецепт приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем. Добавить масло, еще раз взбить.
  2. В отдельной миске смешать муку, соль и разрыхлитель.
  3. Груши помыть и по желанию очистить. Вырезать сердцевину, мякоть нарезать кубиками или пластинками.
  4. Все аккуратно перемешать. Вылить в форму (можно выложить кусочки груши на тесто).
  5. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 30-40 минут.
  6. Готовый кекс можно по желанию присыпать сахарной пудрой. Остудить и нарезать. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить голландский яблочный кекс. Сайт "Сегодня" также делился рецептом кекса с апельсиновой пропиткой.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: "Сегодня"
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