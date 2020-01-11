Выпечка на Старый Новый год: маковый рулет с орехами

Рецепт рулета с маком, изюмом и орехами

Маковый рулет на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. Стол на Щедрый вечер богат изделиями из теста: пирогами, печеньем и пирожками. Выпечкой традиционно одаривали тех, кто приходил засевать в новогоднюю ночь. Мы поделимся рецептом вкусного макового рулета из песочного теста к празднику.

Смотрите видео, как празднуют Старый Новый год:

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Маковый рулет с изюмом и орехами

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

340 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4-5 стаканов муки

1 ч.л. гашеной соды

250 г сливочного масла или маргарина

2 желтка + 1 яйцо для смазывания теста

1 стакан сахара

2 ст.л. сметаны

Для начинки:

Мак

Изюм

Сахар

Орехи

Способ приготовления:

Муку просеять, добавить гашеную соду. Холодное масло натереть на терке и перемешать с мукой, чтобы получилась крошкообразная масса. Отдельно взбить желтки, сахар и сметану. Замесить из двух смесей тесто. Разделить его на 5-6 частей и поставить в холодильник на час. Растереть запаренный мак с сахаром, добавить изюм и измельченные орехи. Раскатать каждую часть теста, выложить начинку и свернуть рулетом. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета. Готовый рулет охладить и разрезать на ломтики толщиной 1 см.

Полезный совет

Маковый рулет можно покрыть сахарной глазурью и украсить кондитерскими бусинами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как гадать на варениках. "Сегодня" также делились рецептами кутьи на Старый Новый год.

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