Выпечка на Старый Новый год: маковый рулет с орехами
Рецепт рулета с маком, изюмом и орехами
Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. Стол на Щедрый вечер богат изделиями из теста: пирогами, печеньем и пирожками. Выпечкой традиционно одаривали тех, кто приходил засевать в новогоднюю ночь. Мы поделимся рецептом вкусного макового рулета из песочного теста к празднику.
Смотрите видео, как празднуют Старый Новый год:
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Маковый рулет с изюмом и орехами
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 340 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4-5 стаканов муки
- 1 ч.л. гашеной соды
- 250 г сливочного масла или маргарина
- 2 желтка + 1 яйцо для смазывания теста
- 1 стакан сахара
- 2 ст.л. сметаны
Для начинки:
- Мак
- Изюм
- Сахар
- Орехи
Способ приготовления:
- Муку просеять, добавить гашеную соду. Холодное масло натереть на терке и перемешать с мукой, чтобы получилась крошкообразная масса.
- Отдельно взбить желтки, сахар и сметану.
- Замесить из двух смесей тесто. Разделить его на 5-6 частей и поставить в холодильник на час.
- Растереть запаренный мак с сахаром, добавить изюм и измельченные орехи.
- Раскатать каждую часть теста, выложить начинку и свернуть рулетом.
- Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета.
- Готовый рулет охладить и разрезать на ломтики толщиной 1 см.
Полезный совет
Маковый рулет можно покрыть сахарной глазурью и украсить кондитерскими бусинами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как гадать на варениках. "Сегодня" также делились рецептами кутьи на Старый Новый год.
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