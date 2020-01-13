Выпечка на Старый Новый год: ТОП-5 рецептов
Щедрый вечер отмечают 13 января
Украинский новогодний стол богат изделиями из теста: пирогами, печеньем и пирожками. Выпечкой традиционно одаривали тех, кто приходил засевать в новогоднюю ночь. Мы поделимся с вами лучшими праздничными рецептами.
Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:
Маковый кекс с орехами, изюмом и вишней
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 4 яйца
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 250-300 г муки
- 30 г мака
- 50 г орехов
- 50 г изюма
- 100 г вишен
Способ приготовления:
- Орехи измельчить, мак промыть. Изюм залить кипятком и обсушить.
- Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить яйца и хорошо взбить.
- Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Готовое тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – орехи, в третью – изюм.
- Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто с орехами, затем тесто с изюмом. Добавить вишни и покрыть их тестом с маком.
- Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке в течение 50 минут.
- Перед подачей остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.
Львовский сырник
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 500 г творога
- 150 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 1 ст.л. манной крупы
- цедра одного лимона
- горсть изюма
- щепотка соли
Глазурь:
- 1 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. сахара
- 3 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. какао
Способ приготовления:
- Протереть творог через сито или взбить его блендером.
- Белки отделить от желтков, взбить их с щепоткой соли до устойчивых пиков. Желтки взбить с сахаром в пышную массу, добавить творог, мягкое масло, цедру лимона, манную крупу и изюм. Добавить взбитые белки и аккуратно перемешать.
- Форму смазать маслом и присыпать мукой. Выпекать сырник в разогретой до 190 ºС духовке 50 минут.
- Масло с сахаром прогреть на среднем огне, добавить сметану и какао. Непрерывно помешивая, довести до кипения.
- Готовый сырник переложить на блюдо и покрыть глазурью. Оставить его на несколько часов в холодильнике.
Песочные квадратики с абрикосовым джемом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 200 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 2 яичных желтка
- 10 г разрыхлителя
- 1 ст.л. молока
Для начинки:
- абрикосовый джем
- 100 г молотых грецких орехов
- 100 г сахара
- 4 яичных белка
- сахарная пудра и орехи для украшения
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло, желтки и сахар взбить до получения пышной массы.
- Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку. Влить молоко и замесить однородное тесто.
- Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в прямоугольный пласт. Переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 15-20 минут.
- Дать основе остыть и щедро смазать ее абрикосовым джемом.
- Яичные белки взбить вместе с сахаром, порциями подмешать молотые орехи. Выложить получившуюся смесь на джем и печь еще 15-20 минут.
- Готовый пирог остудить, украсить сахарной пудрой и половинками грецких орехов. Разрезать на порционные куски и подавать.
Печенье с маком и орехами
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 4-5 стаканов муки
- 1 ч.л. гашеной соды
- 250 г сливочного масла или маргарина
- 2 желтка + 1 яйцо для смазывания теста
- 1 стакан сахара
- 2 ст.л. сметаны
Для начинки:
- мак
- сахар
- орехи
Способ приготовления:
- Муку просеять, добавить гашеную соду. Холодное масло натереть на терке и перемешать с мукой, чтобы получилась крошкообразная масса.
- Отдельно взбить желтки, сахар и сметану.
- Замесить из двух смесей тесто. Разделить его на 5-6 частей и поставить в холодильник на час.
- Растереть запаренный мак с сахаром и добавить измельченные орехи.
- Раскатать каждый шар теста, выложить начинку и свернуть рулетом.
- Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета.
- Готовое печенье охладить и нарезать ломтиками толщиной 1 см.
Пирожки с яблоками
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 15 г сухих дрожжей
- 250 мл молока
- 4-5 ст.л. сахара
- 5 яблок
- щепотка корицы
- ваниль
- 40 г сливочного масла
- яйцо
Способ приготовления:
- Растворить дрожжи, 2 ст. л. сахара в 8 ст. л. теплого молока. Дать постоять 10-15 минут. Перемешать. Муку смешать с солью и 2 ст. л. сахара, добавить оставшееся молоко, дрожжи и замесить тесто. Накрыть влажной салфеткой и оставить на 1 час в теплом месте, после чего обмять.
- Для начинки яблоки некрупно порезать и припустить в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут). Когда тесто подошло еще раз (еще полчаса после того, как обмяли), сформировать из него шарики, а из шариков – пирожки, добавив начинку.
- Пирожки уложить на противень, накрыть влажной салфеткой и дать расстояться 30 минут. Смазать взбитым яйцом.
- Духовку разогреть до 200 ºС и выпекать около 25 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кутью на Щедрый вечер. "Сегодня" также писали, как украсить праздничную выпечку.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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