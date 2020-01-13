Выпечка на Старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Щедрый вечер отмечают 13 января

Выпечка на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Украинский новогодний стол богат изделиями из теста: пирогами, печеньем и пирожками. Выпечкой традиционно одаривали тех, кто приходил засевать в новогоднюю ночь. Мы поделимся с вами лучшими праздничными рецептами.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

Маковый кекс с орехами, изюмом и вишней

Праздничный кекс Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

150 г сахара

10 г ванильного сахара

4 яйца

2 ч.л. разрыхлителя

250-300 г муки

30 г мака

50 г орехов

50 г изюма

100 г вишен

Способ приготовления:

Орехи измельчить, мак промыть. Изюм залить кипятком и обсушить. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить яйца и хорошо взбить. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Готовое тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – орехи, в третью – изюм. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто с орехами, затем тесто с изюмом. Добавить вишни и покрыть их тестом с маком. Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке в течение 50 минут. Перед подачей остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Львовский сырник

Львовский сырник с глазурью Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

4 яйца

500 г творога

150 г сахара

100 г сливочного масла

1 ст.л. манной крупы

цедра одного лимона

горсть изюма

щепотка соли

Глазурь:

1 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. сахара

3 ст.л. сметаны

2 ст.л. какао

Способ приготовления:

Протереть творог через сито или взбить его блендером. Белки отделить от желтков, взбить их с щепоткой соли до устойчивых пиков. Желтки взбить с сахаром в пышную массу, добавить творог, мягкое масло, цедру лимона, манную крупу и изюм. Добавить взбитые белки и аккуратно перемешать. Форму смазать маслом и присыпать мукой. Выпекать сырник в разогретой до 190 ºС духовке 50 минут. Масло с сахаром прогреть на среднем огне, добавить сметану и какао. Непрерывно помешивая, довести до кипения. Готовый сырник переложить на блюдо и покрыть глазурью. Оставить его на несколько часов в холодильнике.

Песочные квадратики с абрикосовым джемом

Песочные квадратики с джемом Фото: Gastronomy Blog

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

200 г сливочного масла

100 г сахара

2 яичных желтка

10 г разрыхлителя

1 ст.л. молока

Для начинки:

абрикосовый джем

100 г молотых грецких орехов

100 г сахара

4 яичных белка

сахарная пудра и орехи для украшения

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло, желтки и сахар взбить до получения пышной массы. Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку. Влить молоко и замесить однородное тесто. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в прямоугольный пласт. Переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 15-20 минут. Дать основе остыть и щедро смазать ее абрикосовым джемом. Яичные белки взбить вместе с сахаром, порциями подмешать молотые орехи. Выложить получившуюся смесь на джем и печь еще 15-20 минут. Готовый пирог остудить, украсить сахарной пудрой и половинками грецких орехов. Разрезать на порционные куски и подавать.

Печенье с маком и орехами

Маковое печенье Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

4-5 стаканов муки

1 ч.л. гашеной соды

250 г сливочного масла или маргарина

2 желтка + 1 яйцо для смазывания теста

1 стакан сахара

2 ст.л. сметаны

Для начинки:

мак

сахар

орехи

Способ приготовления:

Муку просеять, добавить гашеную соду. Холодное масло натереть на терке и перемешать с мукой, чтобы получилась крошкообразная масса. Отдельно взбить желтки, сахар и сметану. Замесить из двух смесей тесто. Разделить его на 5-6 частей и поставить в холодильник на час. Растереть запаренный мак с сахаром и добавить измельченные орехи. Раскатать каждый шар теста, выложить начинку и свернуть рулетом. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета. Готовое печенье охладить и нарезать ломтиками толщиной 1 см.

Пирожки с яблоками

Яблочные пирожки Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

400 г муки

15 г сухих дрожжей

250 мл молока

4-5 ст.л. сахара

5 яблок

щепотка корицы

ваниль

40 г сливочного масла

яйцо

Способ приготовления:

Растворить дрожжи, 2 ст. л. сахара в 8 ст. л. теплого молока. Дать постоять 10-15 минут. Перемешать. Муку смешать с солью и 2 ст. л. сахара, добавить оставшееся молоко, дрожжи и замесить тесто. Накрыть влажной салфеткой и оставить на 1 час в теплом месте, после чего обмять. Для начинки яблоки некрупно порезать и припустить в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут). Когда тесто подошло еще раз (еще полчаса после того, как обмяли), сформировать из него шарики, а из шариков – пирожки, добавив начинку. Пирожки уложить на противень, накрыть влажной салфеткой и дать расстояться 30 минут. Смазать взбитым яйцом. Духовку разогреть до 200 ºС и выпекать около 25 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кутью на Щедрый вечер. "Сегодня" также писали, как украсить праздничную выпечку.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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