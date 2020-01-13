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Выпечка на Старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Щедрый вечер отмечают 13 января

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Выпечка на Старый Новый год
Выпечка на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Украинский новогодний стол богат изделиями из теста: пирогами, печеньем и пирожками. Выпечкой традиционно одаривали тех, кто приходил засевать в новогоднюю ночь. Мы поделимся с вами лучшими праздничными рецептами.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

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Маковый кекс с орехами, изюмом и вишней

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Праздничный кекс
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 4 яйца
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 250-300 г муки
  • 30 г мака
  • 50 г орехов
  • 50 г изюма
  • 100 г вишен

Способ приготовления:

  1. Орехи измельчить, мак промыть. Изюм залить кипятком и обсушить.
  2. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить яйца и хорошо взбить.
  3. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Готовое тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – орехи, в третью – изюм.
  4. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто с орехами, затем тесто с изюмом. Добавить вишни и покрыть их тестом с маком.
  5. Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке в течение 50 минут.
  6. Перед подачей остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Львовский сырник

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Львовский сырник с глазурью
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 500 г творога
  • 150 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 1 ст.л. манной крупы
  • цедра одного лимона
  • горсть изюма
  • щепотка соли

Глазурь:

  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. какао

Способ приготовления:

  1. Протереть творог через сито или взбить его блендером.
  2. Белки отделить от желтков, взбить их с щепоткой соли до устойчивых пиков. Желтки взбить с сахаром в пышную массу, добавить творог, мягкое масло, цедру лимона, манную крупу и изюм. Добавить взбитые белки и аккуратно перемешать.
  3. Форму смазать маслом и присыпать мукой. Выпекать сырник в разогретой до 190 ºС духовке 50 минут.
  4. Масло с сахаром прогреть на среднем огне, добавить сметану и какао. Непрерывно помешивая, довести до кипения.
  5. Готовый сырник переложить на блюдо и покрыть глазурью. Оставить его на несколько часов в холодильнике.

Песочные квадратики с абрикосовым джемом

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Песочные квадратики с джемом
Фото: Gastronomy Blog

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 200 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 2 яичных желтка
  • 10 г разрыхлителя
  • 1 ст.л. молока

Для начинки:

  • абрикосовый джем
  • 100 г молотых грецких орехов
  • 100 г сахара
  • 4 яичных белка
  • сахарная пудра и орехи для украшения

Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло, желтки и сахар взбить до получения пышной массы.
  2. Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку. Влить молоко и замесить однородное тесто.
  3. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в прямоугольный пласт. Переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 15-20 минут.
  4. Дать основе остыть и щедро смазать ее абрикосовым джемом.
  5. Яичные белки взбить вместе с сахаром, порциями подмешать молотые орехи. Выложить получившуюся смесь на джем и печь еще 15-20 минут.
  6. Готовый пирог остудить, украсить сахарной пудрой и половинками грецких орехов. Разрезать на порционные куски и подавать.

Печенье с маком и орехами

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Маковое печенье
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 4-5 стаканов муки
  • 1 ч.л. гашеной соды
  • 250 г сливочного масла или маргарина
  • 2 желтка + 1 яйцо для смазывания теста
  • 1 стакан сахара
  • 2 ст.л. сметаны

Для начинки:

  • мак
  • сахар
  • орехи

Способ приготовления:

  1. Муку просеять, добавить гашеную соду. Холодное масло натереть на терке и перемешать с мукой, чтобы получилась крошкообразная масса.
  2. Отдельно взбить желтки, сахар и сметану.
  3. Замесить из двух смесей тесто. Разделить его на 5-6 частей и поставить в холодильник на час.
  4. Растереть запаренный мак с сахаром и добавить измельченные орехи.
  5. Раскатать каждый шар теста, выложить начинку и свернуть рулетом.
  6. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета.
  7. Готовое печенье охладить и нарезать ломтиками толщиной 1 см.

Пирожки с яблоками

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Яблочные пирожки
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 400 г муки
  • 15 г сухих дрожжей
  • 250 мл молока
  • 4-5 ст.л. сахара
  • 5 яблок
  • щепотка корицы
  • ваниль
  • 40 г сливочного масла
  • яйцо

Способ приготовления:

  1. Растворить дрожжи, 2 ст. л. сахара в 8 ст. л. теплого молока. Дать постоять 10-15 минут. Перемешать. Муку смешать с солью и 2 ст. л. сахара, добавить оставшееся молоко, дрожжи и замесить тесто. Накрыть влажной салфеткой и оставить на 1 час в теплом месте, после чего обмять.
  2. Для начинки яблоки некрупно порезать и припустить в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут). Когда тесто подошло еще раз (еще полчаса после того, как обмяли), сформировать из него шарики, а из шариков – пирожки, добавив начинку.
  3. Пирожки уложить на противень, накрыть влажной салфеткой и дать расстояться 30 минут. Смазать взбитым яйцом.
  4. Духовку разогреть до 200 ºС и выпекать около 25 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кутью на Щедрый вечер. "Сегодня" также писали, как украсить праздничную выпечку.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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