Выпечка с персиками: три летних рецепта

Готовим вкусные домашние пироги с персиковой начинкой

Из персиков можно приготовить много вкусных блюд.Эти летние фрукты добавляют в салаты, готовят с ними горячие блюда и закуски. Из них получаются отличные десерты и освежающие напитки, мороженое и выпечка. На зиму персики заготавливают в виде компотов и конфитюров.

Клафути с персиками

Клафути с персиками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Ингредиенты:

600-700 г спелых персиков

2 целых яйца

2 яичных желтка

90 г муки

50 г сахара

200 мл молока

1 ч.л. ванильного экстракта

5 г сливочного масла

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Способ приготовления:

Разбейте в миску два целых яйца. Добавьте два желтка. Слегка взбейте. Всыпьте сахар, перемешайте. Добавьте просеянную муку, еще раз перемешайте. Влейте молоко и ваниль, перемешайте. Отставьте в сторону на полчаса. Персики помойте и нарежьте дольками. Маленькие формочки или одну большую форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите фрукты. При необходимости присыпьте их сахаром. Пеките при 180 ºС в течение 40 минут. Немного остудите клафути и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Десерт можно дополнить шариком ванильного мороженого.

Песочный пирог с персиковой начинкой

Пирог с персиками из песочного теста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Для теста:

150 г сливочного масла или маргарина

300 г муки

50 г сахара

1 яйцо

1-2 ст. л. холодной воды или молока

Щепотка соли

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Для начинки:

4-5 персиков, свежих или консервированных

1 ст. л. лимонного сока

100 г сахара

Щепотка корицы

Щепотка мускатного ореха

Щепотка соли

2 ст. л. крахмала

Взбитый желток – для смазывания верха пирога

Способ приготовления:

С помощью насадки "нож" взбить блендером сливочное масло, муку, соль и сахар в мелкую крошку. Добавить яйцо и воду или молоко. Не выключать блендер, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей. Разделить песочное тесто на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности. Перенести большую часть в смазанную маслом разъемную форму для выпечки. Сделать пальцами бортики и поставить форму в холодильник на 30 минут. Свежие персики очистить от кожицы. Для этого их нужно окунуть на минуту в кипяток. Затем разрезать фрукты на ломтики, удалив косточку. Поместить нарезанные персики в большую миску, добавить сахар, крахмал, лимонный сок, корицу, мускатный орех и соль. Перемешать и выложить фруктовую начинку на основу из теста. Раскатать оставшееся тесто и нарезать его широкими полосками. Сделать из них решетку на пироге. Смазать тесто взбитым яичным желтком и слегка присыпать сахаром. Разогреть духовку до температуру до 220 ºС. Выпекать песочный персиковый пирог в течение 25 минут, затем снизить температуру до 190 ºС и готовить до румяной корочки. Вынуть пирог с персиками из духовки. Дать ему остыть в течение 2-3 часов, и только потом разрезать. Это нужно, чтобы начинка загустела и не растеклась.

Персиковый пирог с малиной

Пирог с малиной и персиками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 20 минут

Ингредиенты:

125 г сливочного масла

150 мл сахара

2 яйца

200 мл муки

1 ч.л. разрыхлителя

100-150 мл овсяных хлопьев

Щепотка соли

2-3 персика

100-120 г малины или черники

1-1,5 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Растопить сливочное масло в кастрюльке, снять с огня. Добавить сахар, перемешать. Затем добавить яйца, еще раз перемешать. Добавить муку, соду, овсяные хлопья и щепотку соли, перемешать. Застелить разъемную форму для выпечки и выложить тесто, разровнять. Разрезать персики на половинки, вынуть косточки. Нарезать дольками и выложить на тесто. Сверху распределить промытые ягоды, присыпать сахаром. Отправить пирог в разогретую до 180 ºС духовку на 50-60 минут. Перед подачей остудить. По желанию подавать пирог вместе с шариком мороженого.

На заметку: чтобы вам было удобнее определять количество сухих ингредиентов, возьмите мерный стакан с отметками.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с персиками, а также рассказывали, как сделать персиковый пирог без выпечки от Марты Стюарт.

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