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Выпечка с персиками: три летних рецепта

Сегодня, 11:34

Готовим вкусные домашние пироги с персиковой начинкой

Из персиков можно приготовить много вкусных блюд.Эти летние фрукты добавляют в салаты, готовят с ними горячие блюда и закуски. Из них получаются отличные десерты и освежающие напитки, мороженое и выпечка. На зиму персики заготавливают в виде компотов и конфитюров.

Клафути с персиками

Клафути с персиками
Клафути с персиками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Ингредиенты:

  • 600-700 г спелых персиков
  • 2 целых яйца
  • 2 яичных желтка
  • 90 г муки
  • 50 г сахара
  • 200 мл молока
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 5 г сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Разбейте в миску два целых яйца. Добавьте два желтка. Слегка взбейте.
  2. Всыпьте сахар, перемешайте. Добавьте просеянную муку, еще раз перемешайте.
  3. Влейте молоко и ваниль, перемешайте. Отставьте в сторону на полчаса.
  4. Персики помойте и нарежьте дольками.
  5. Маленькие формочки или одну большую форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите фрукты. При необходимости присыпьте их сахаром.
  6. Пеките при 180 ºС в течение 40 минут.
  7. Немного остудите клафути и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Десерт можно дополнить шариком ванильного мороженого.

Песочный пирог с персиковой начинкой

Пирог с персиками из песочного теста
Пирог с персиками из песочного теста
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Для теста:

  • 150 г сливочного масла или маргарина
  • 300 г муки
  • 50 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст. л. холодной воды или молока
  • Щепотка соли

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Для начинки:

  • 4-5 персиков, свежих или консервированных
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 100 г сахара
  • Щепотка корицы
  • Щепотка мускатного ореха
  • Щепотка соли
  • 2 ст. л. крахмала
  • Взбитый желток – для смазывания верха пирога

Способ приготовления:

  1. С помощью насадки "нож" взбить блендером сливочное масло, муку, соль и сахар в мелкую крошку. Добавить яйцо и воду или молоко. Не выключать блендер, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей.
  2. Разделить песочное тесто на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности. Перенести большую часть в смазанную маслом разъемную форму для выпечки. Сделать пальцами бортики и поставить форму в холодильник на 30 минут.
  3. Свежие персики очистить от кожицы. Для этого их нужно окунуть на минуту в кипяток. Затем разрезать фрукты на ломтики, удалив косточку.
  4. Поместить нарезанные персики в большую миску, добавить сахар, крахмал, лимонный сок, корицу, мускатный орех и соль.
  5. Перемешать и выложить фруктовую начинку на основу из теста.
  6. Раскатать оставшееся тесто и нарезать его широкими полосками. Сделать из них решетку на пироге. Смазать тесто взбитым яичным желтком и слегка присыпать сахаром.
  7. Разогреть духовку до температуру до 220 ºС. Выпекать песочный персиковый пирог в течение 25 минут, затем снизить температуру до 190 ºС и готовить до румяной корочки.
  8. Вынуть пирог с персиками из духовки. Дать ему остыть в течение 2-3 часов, и только потом разрезать. Это нужно, чтобы начинка загустела и не растеклась.

Персиковый пирог с малиной

Пирог с малиной и персиками
Пирог с малиной и персиками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Ингредиенты:

  • 125 г сливочного масла
  • 150 мл сахара
  • 2 яйца
  • 200 мл муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 100-150 мл овсяных хлопьев
  • Щепотка соли
  • 2-3 персика
  • 100-120 г малины или черники
  • 1-1,5 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Растопить сливочное масло в кастрюльке, снять с огня.
  2. Добавить сахар, перемешать.
  3. Затем добавить яйца, еще раз перемешать.
  4. Добавить муку, соду, овсяные хлопья и щепотку соли, перемешать.
  5. Застелить разъемную форму для выпечки и выложить тесто, разровнять.
  6. Разрезать персики на половинки, вынуть косточки. Нарезать дольками и выложить на тесто.
  7. Сверху распределить промытые ягоды, присыпать сахаром.
  8. Отправить пирог в разогретую до 180 ºС духовку на 50-60 минут. Перед подачей остудить.
  9. По желанию подавать пирог вместе с шариком мороженого.

На заметку: чтобы вам было удобнее определять количество сухих ингредиентов, возьмите мерный стакан с отметками.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с персиками, а также рассказывали, как сделать персиковый пирог без выпечки от Марты Стюарт.

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Источник: Сегодня
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