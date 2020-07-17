Выпечка с персиками: три летних рецепта
Готовим вкусные домашние пироги с персиковой начинкой
Из персиков можно приготовить много вкусных блюд.Эти летние фрукты добавляют в салаты, готовят с ними горячие блюда и закуски. Из них получаются отличные десерты и освежающие напитки, мороженое и выпечка. На зиму персики заготавливают в виде компотов и конфитюров.
Клафути с персиками
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Ингредиенты:
- 600-700 г спелых персиков
- 2 целых яйца
- 2 яичных желтка
- 90 г муки
- 50 г сахара
- 200 мл молока
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 5 г сливочного масла
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Способ приготовления:
- Разбейте в миску два целых яйца. Добавьте два желтка. Слегка взбейте.
- Всыпьте сахар, перемешайте. Добавьте просеянную муку, еще раз перемешайте.
- Влейте молоко и ваниль, перемешайте. Отставьте в сторону на полчаса.
- Персики помойте и нарежьте дольками.
- Маленькие формочки или одну большую форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите фрукты. При необходимости присыпьте их сахаром.
- Пеките при 180 ºС в течение 40 минут.
- Немного остудите клафути и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Десерт можно дополнить шариком ванильного мороженого.
Время приготовления:
- 2 часа
Для теста:
- 150 г сливочного масла или маргарина
- 300 г муки
- 50 г сахара
- 1 яйцо
- 1-2 ст. л. холодной воды или молока
- Щепотка соли
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Для начинки:
- 4-5 персиков, свежих или консервированных
- 1 ст. л. лимонного сока
- 100 г сахара
- Щепотка корицы
- Щепотка мускатного ореха
- Щепотка соли
- 2 ст. л. крахмала
- Взбитый желток – для смазывания верха пирога
Способ приготовления:
- С помощью насадки "нож" взбить блендером сливочное масло, муку, соль и сахар в мелкую крошку. Добавить яйцо и воду или молоко. Не выключать блендер, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей.
- Разделить песочное тесто на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности. Перенести большую часть в смазанную маслом разъемную форму для выпечки. Сделать пальцами бортики и поставить форму в холодильник на 30 минут.
- Свежие персики очистить от кожицы. Для этого их нужно окунуть на минуту в кипяток. Затем разрезать фрукты на ломтики, удалив косточку.
- Поместить нарезанные персики в большую миску, добавить сахар, крахмал, лимонный сок, корицу, мускатный орех и соль.
- Перемешать и выложить фруктовую начинку на основу из теста.
- Раскатать оставшееся тесто и нарезать его широкими полосками. Сделать из них решетку на пироге. Смазать тесто взбитым яичным желтком и слегка присыпать сахаром.
- Разогреть духовку до температуру до 220 ºС. Выпекать песочный персиковый пирог в течение 25 минут, затем снизить температуру до 190 ºС и готовить до румяной корочки.
- Вынуть пирог с персиками из духовки. Дать ему остыть в течение 2-3 часов, и только потом разрезать. Это нужно, чтобы начинка загустела и не растеклась.
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла
- 150 мл сахара
- 2 яйца
- 200 мл муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 100-150 мл овсяных хлопьев
- Щепотка соли
- 2-3 персика
- 100-120 г малины или черники
- 1-1,5 ст.л. сахара
Способ приготовления:
- Растопить сливочное масло в кастрюльке, снять с огня.
- Добавить сахар, перемешать.
- Затем добавить яйца, еще раз перемешать.
- Добавить муку, соду, овсяные хлопья и щепотку соли, перемешать.
- Застелить разъемную форму для выпечки и выложить тесто, разровнять.
- Разрезать персики на половинки, вынуть косточки. Нарезать дольками и выложить на тесто.
- Сверху распределить промытые ягоды, присыпать сахаром.
- Отправить пирог в разогретую до 180 ºС духовку на 50-60 минут. Перед подачей остудить.
- По желанию подавать пирог вместе с шариком мороженого.
На заметку: чтобы вам было удобнее определять количество сухих ингредиентов, возьмите мерный стакан с отметками.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с персиками, а также рассказывали, как сделать персиковый пирог без выпечки от Марты Стюарт.
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