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Взбитое клубничное молоко: рецепт нового трендового напитка

Этот коктейль проще, чем дальгона-кофе

Ирина Павлина
Сегодня, 12:19

Недавно соцсети покорил южнокорейский дальгона-кофе – холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Но если если вы не любите кофе или хотите попробовать что-то новое, приготовьте взбитое клубничное молоко.

Взбитое клубничное молоко

Взбитое молоко с клубникой
Взбитое молоко с клубникой
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 82 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 ст.л. сливок для взбивания
  • 2 ст.л. клубничного порошка или сиропа
  • Молоко – по вкусу
  • Лед – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Смешайте сливки и клубничный порошок или сироп. Взбейте вручную или миксером.
  2. Когда смесь станет пышной и густой, наполните стакан льдом и молоком, а затем выложите сверху несколько щедрых ложек клубничных сливок.
  3. Украсьте свежей ягодой клубники, вставьте трубочку и подавайте.

Что такое клубничный порошок

Порошок клубники – это продукт, изготовленный из натуральных сублимированных ягод.

Смотрите видео, как приготовить клубничное вино:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить латте без кофейной машины. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом фруктового коктейля из бананов и клубники.

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Источник: Сегодня
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