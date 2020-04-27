Взбитое клубничное молоко: рецепт нового трендового напитка

Этот коктейль проще, чем дальгона-кофе

Недавно соцсети покорил южнокорейский дальгона-кофе – холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Но если если вы не любите кофе или хотите попробовать что-то новое, приготовьте взбитое клубничное молоко.

Взбитое клубничное молоко

Взбитое молоко с клубникой Фото: Pinterest

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

82 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 ст.л. сливок для взбивания

2 ст.л. клубничного порошка или сиропа

Молоко – по вкусу

Лед – по вкусу

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Способ приготовления:

Смешайте сливки и клубничный порошок или сироп. Взбейте вручную или миксером. Когда смесь станет пышной и густой, наполните стакан льдом и молоком, а затем выложите сверху несколько щедрых ложек клубничных сливок. Украсьте свежей ягодой клубники, вставьте трубочку и подавайте.

Что такое клубничный порошок

Порошок клубники – это продукт, изготовленный из натуральных сублимированных ягод.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить латте без кофейной машины. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом фруктового коктейля из бананов и клубники.

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