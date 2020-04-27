Взбитое клубничное молоко: рецепт нового трендового напитка
Этот коктейль проще, чем дальгона-кофе
Недавно соцсети покорил южнокорейский дальгона-кофе – холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Но если если вы не любите кофе или хотите попробовать что-то новое, приготовьте взбитое клубничное молоко.
Взбитое клубничное молоко
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 82 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 ст.л. сливок для взбивания
- 2 ст.л. клубничного порошка или сиропа
- Молоко – по вкусу
- Лед – по вкусу
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Способ приготовления:
- Смешайте сливки и клубничный порошок или сироп. Взбейте вручную или миксером.
- Когда смесь станет пышной и густой, наполните стакан льдом и молоком, а затем выложите сверху несколько щедрых ложек клубничных сливок.
- Украсьте свежей ягодой клубники, вставьте трубочку и подавайте.
Что такое клубничный порошок
Порошок клубники – это продукт, изготовленный из натуральных сублимированных ягод.
Смотрите видео, как приготовить клубничное вино:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить латте без кофейной машины. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом фруктового коктейля из бананов и клубники.
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Источник: Сегодня