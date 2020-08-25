Яблочное варенье дольками: рецепт вкусной заготовки на зиму

Варенье из яблок кусочками получается невероятно ароматным

Вкусное янтарное яблочное варенье дольками порадует вас зимой за чашечкой чая. Если вы любите необычные гастрономические сочетания, добавьте несколько веточек тимьяна.

Яблочное варенье кусочками

Яблочное варенье дольками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

265 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 кг яблок

1,8 кг сахара

2 стакана воды

Несколько веточек тимьяна (по желанию)

1-2 ст.л. лимонного сока

Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожицы, удалить сердцевину. Очистки залить водой и варить на среднем огне 40-50 минут. Яблоки нарезать дольками приблизительно 3х3 см, уложить в большую кастрюлю, засыпать сахаром. Жидкость, полученную при варке очистков, процедить, залить ею яблоки с сахаром. Добавить тимьян и лимонный сок. Аккуратно перемешать. Довести до кипения, варить 5 минут, снять с огня. Дать настояться в течение 10-12 часов. Вновь поставить варенье на огонь, довести до кипения, варить 5 минут. Снять с огня, настаивать еще 10-12 часов. Удалить веточки тимьяна. Еще раз поставить варенье на огонь, прокипятить 5-10 минут, разложить по банкам и укупорить.

На заметку

Из указанного количества ингредиентов получится 1,5 л варенья.

Смотрите видео, какие блюда можно приготовить из яблок:

Напомним, ранее мы делились рецептом варенья из дыни, а также писали, как сделать варенье из баклажанов.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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