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Яблочные квадратики с орехами и корицей: рецепт вкусной домашней выпечки

Сегодня, 16:53

Эти пирожные пекутся в одной форме и разрезаются на кусочки

Яблоки, орехи и корица делают эти квадратики очень вкусными и ароматными. Такая выпечка – идеальное дополнение к послеобеденному кофе.

Благодаря большому количеству сахара яблочные пирожные получаются тягучими, с легким карамельным привкусом.

Яблочные квадратики с корицей

Яблочные квадратики в духовке
Яблочные квадратики в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 264 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 125 г муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы
  • 60 г сливочного масла, растопленного
  • 110 г темно-коричневого мягкого сахара
  • 100 г мелкого сахара или пудры
  • 1 яйцо
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 60 г нарезанного яблока
  • 60 г мелко нарезанных грецких орехов

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Для посыпки:

  • 2 столовые ложки мелкого сахара
  • 2 чайные ложки молотой корицы

Смотрите видео, как приготовить яблоки с крамблом:

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте маслом 23 см форму для выпечки.
  2. Просейте вместе муку, разрыхлитель, соль и 1/4 чайной ложки корицы; отложите.
  3. В большой миске смешайте растопленное масло, коричневый сахар и 100 г сахарной пудры деревянной ложкой до получения однородной массы.
  4. Добавьте яйцо и ваниль. Всыпьте мучную смесь, добавьте яблоки и грецкие орехи. Равномерно распределите смесь по подготовленной форме.
  5. В чашке или небольшой миске смешайте оставшуюся корицу и сахар; посыпьте сверху.
  6. Выпекайте от 25-30 минут в разогретой духовке; готовый пирог должен слегка пружинить.

Как подавать десерт

Остудить в форме и разрезать на квадратики.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонных квадратиков, а также писали, как испечь квадратики с черникой и сливочным сыром.

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Источник: Сегодня
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