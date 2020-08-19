Яблочные квадратики с орехами и корицей: рецепт вкусной домашней выпечки

Эти пирожные пекутся в одной форме и разрезаются на кусочки

Яблоки, орехи и корица делают эти квадратики очень вкусными и ароматными. Такая выпечка – идеальное дополнение к послеобеденному кофе.

Благодаря большому количеству сахара яблочные пирожные получаются тягучими, с легким карамельным привкусом.

Яблочные квадратики с корицей

Яблочные квадратики в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

264 ккал на 100 г

Ингредиенты:

125 г муки

1 чайная ложка разрыхлителя

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотой корицы

60 г сливочного масла, растопленного

110 г темно-коричневого мягкого сахара

100 г мелкого сахара или пудры

1 яйцо

1 чайная ложка ванильного экстракта

60 г нарезанного яблока

60 г мелко нарезанных грецких орехов

Для посыпки:

2 столовые ложки мелкого сахара

2 чайные ложки молотой корицы

Смотрите видео, как приготовить яблоки с крамблом:

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте маслом 23 см форму для выпечки. Просейте вместе муку, разрыхлитель, соль и 1/4 чайной ложки корицы; отложите. В большой миске смешайте растопленное масло, коричневый сахар и 100 г сахарной пудры деревянной ложкой до получения однородной массы. Добавьте яйцо и ваниль. Всыпьте мучную смесь, добавьте яблоки и грецкие орехи. Равномерно распределите смесь по подготовленной форме. В чашке или небольшой миске смешайте оставшуюся корицу и сахар; посыпьте сверху. Выпекайте от 25-30 минут в разогретой духовке; готовый пирог должен слегка пружинить.

Как подавать десерт

Остудить в форме и разрезать на квадратики.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонных квадратиков, а также писали, как испечь квадратики с черникой и сливочным сыром.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться