Яблочные квадратики с орехами и корицей: рецепт вкусной домашней выпечки
Эти пирожные пекутся в одной форме и разрезаются на кусочки
Яблоки, орехи и корица делают эти квадратики очень вкусными и ароматными. Такая выпечка – идеальное дополнение к послеобеденному кофе.
Благодаря большому количеству сахара яблочные пирожные получаются тягучими, с легким карамельным привкусом.
Яблочные квадратики с корицей
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 264 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 125 г муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки молотой корицы
- 60 г сливочного масла, растопленного
- 110 г темно-коричневого мягкого сахара
- 100 г мелкого сахара или пудры
- 1 яйцо
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 60 г нарезанного яблока
- 60 г мелко нарезанных грецких орехов
Для посыпки:
- 2 столовые ложки мелкого сахара
- 2 чайные ложки молотой корицы
Смотрите видео, как приготовить яблоки с крамблом:
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте маслом 23 см форму для выпечки.
- Просейте вместе муку, разрыхлитель, соль и 1/4 чайной ложки корицы; отложите.
- В большой миске смешайте растопленное масло, коричневый сахар и 100 г сахарной пудры деревянной ложкой до получения однородной массы.
- Добавьте яйцо и ваниль. Всыпьте мучную смесь, добавьте яблоки и грецкие орехи. Равномерно распределите смесь по подготовленной форме.
- В чашке или небольшой миске смешайте оставшуюся корицу и сахар; посыпьте сверху.
- Выпекайте от 25-30 минут в разогретой духовке; готовый пирог должен слегка пружинить.
Как подавать десерт
Остудить в форме и разрезать на квадратики.
Напомним, ранее мы делились рецептом лимонных квадратиков, а также писали, как испечь квадратики с черникой и сливочным сыром.
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