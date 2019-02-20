Яблочный крамбл: готовим пирог с хрустящей крошкой
Крамбл – английский пирог с посыпкой из песочного теста
Этот простой десерт с хрустящей корочкой очень популярен в Англии. Крамбл обычно готовят осенью и зимой, когда есть много яблок. Чтобы сделать пирог ароматнее, добавьте в тесто корицу и ваниль.
Яблочный крамбл
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Сахар - 150 г
- Молоко 3.2%-ной жирности - 120 мл
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт
- Яблоки - 2 шт
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Панировочные сухари для формы – 1 ч. л.
- Мука – для посыпки – 3 ст. л.
- Сахар – для посыпки – 3 ст. л.
- Сливочное масло для посыпки – 30 г
Рецепт приготовления:
- В миске размять сливочное масло. Добавить молоко и яйцо. Хорошо взбить венчиком.
- В отдельной миске смешать муку, сахар, соль и разрыхлитель.
- Яблоки очистить и нарезать кубиками.
- В жидкую массу добавить муку перемешанную сахаром, солью и разрыхлителем. Все перемешать.
- Добавить яблоки и аккуратно вмешать в тесто.
- На отдельной миске из муки сахара и сливочного масла сделать крошку. Смешать ингредиенты, перетирая между ладонями.
- Форму смазать сливочным маслом и посыпать сухарями. Выложить тесто с яблоками и ровным слоем выложить посыпку из крошки.
- Поставить разогретую до 180 градусов С духовку и готовить 35-40 минут. Готовности проверить зубочисткой.
- Готовый яблочный крамбл полностью остудить и выложить из формы. Нарезать кусочками и подавать к столу.
Напомним, ранее мы писали, как быстро размягчить сливочное масло для выпечки. Сайт "Сегодня" также делился рецептом голландского яблочного кекса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с хрустящей коричной крошкой.
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Источник: Сегодня