Яблочный крамбл: готовим пирог с хрустящей крошкой

Крамбл – английский пирог с посыпкой из песочного теста

Яблочный крамбль Фото: freepik.com

Этот простой десерт с хрустящей корочкой очень популярен в Англии. Крамбл обычно готовят осенью и зимой, когда есть много яблок. Чтобы сделать пирог ароматнее, добавьте в тесто корицу и ваниль.

Яблочный крамбл

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Сахар - 150 г

Молоко 3.2%-ной жирности - 120 мл

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт

Яблоки - 2 шт

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Панировочные сухари для формы – 1 ч. л.

Мука – для посыпки – 3 ст. л.

Сахар – для посыпки – 3 ст. л.

Сливочное масло для посыпки – 30 г

Рецепт приготовления:

В миске размять сливочное масло. Добавить молоко и яйцо. Хорошо взбить венчиком. В отдельной миске смешать муку, сахар, соль и разрыхлитель. Яблоки очистить и нарезать кубиками. В жидкую массу добавить муку перемешанную сахаром, солью и разрыхлителем. Все перемешать. Добавить яблоки и аккуратно вмешать в тесто. На отдельной миске из муки сахара и сливочного масла сделать крошку. Смешать ингредиенты, перетирая между ладонями. Форму смазать сливочным маслом и посыпать сухарями. Выложить тесто с яблоками и ровным слоем выложить посыпку из крошки. Поставить разогретую до 180 градусов С духовку и готовить 35-40 минут. Готовности проверить зубочисткой. Готовый яблочный крамбл полностью остудить и выложить из формы. Нарезать кусочками и подавать к столу.

Напомним, ранее мы писали, как быстро размягчить сливочное масло для выпечки. Сайт "Сегодня" также делился рецептом голландского яблочного кекса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с хрустящей коричной крошкой.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram