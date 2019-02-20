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Яблочный крамбл: готовим пирог с хрустящей крошкой

Крамбл – английский пирог с посыпкой из песочного теста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Яблочный крамбль
Яблочный крамбль
Фото: freepik.com

Этот простой десерт с хрустящей корочкой очень популярен в Англии. Крамбл обычно готовят осенью и зимой, когда есть много яблок. Чтобы сделать пирог ароматнее, добавьте в тесто корицу и ваниль.

Яблочный крамбл

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Сахар - 150 г
  • Молоко 3.2%-ной жирности - 120 мл
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Яблоки - 2 шт
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Панировочные сухари для формы – 1 ч. л.
  • Мука – для посыпки – 3 ст. л.
  • Сахар – для посыпки – 3 ст. л.
  • Сливочное масло для посыпки – 30 г

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Рецепт приготовления:

  1. В миске размять сливочное масло. Добавить молоко и яйцо. Хорошо взбить венчиком.
  2. В отдельной миске смешать муку, сахар, соль и разрыхлитель.
  3. Яблоки очистить и нарезать кубиками.
  4. В жидкую массу добавить муку перемешанную сахаром, солью и разрыхлителем. Все перемешать.
  5. Добавить яблоки и аккуратно вмешать в тесто.
  6. На отдельной миске из муки сахара и сливочного масла сделать крошку. Смешать ингредиенты, перетирая между ладонями.
  7. Форму смазать сливочным маслом и посыпать сухарями. Выложить тесто с яблоками и ровным слоем выложить посыпку из крошки.
  8. Поставить разогретую до 180 градусов С духовку и готовить 35-40 минут. Готовности проверить зубочисткой.
  9. Готовый яблочный крамбл полностью остудить и выложить из формы. Нарезать кусочками и подавать к столу.

Напомним, ранее мы писали, как быстро размягчить сливочное масло для выпечки. Сайт "Сегодня" также делился рецептом голландского яблочного кекса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с хрустящей коричной крошкой

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

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Источник: Сегодня
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