Яблочный пирог с изюмом: рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт нежного пирога с яблочной начинкой

Пирог с яблоками и изюмом Фото: Depositphotos

Этот пирог – вариация на тему яблочной шарлотки. В него добавлены изюм, цедра лимона и много растительного масла. Такая выпечка невероятно нежная, влажная и очень подходит к чаю.

Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:

Яблочный пирог с изюмом

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

253 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 350 г

Яблоки — 450 г

Сахарный песок — 170 г

Изюм — 120 г

Яйца куриные — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Растительное масло — 160 мл

Винный уксус белый — 1 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 °С. Изюм замочить в теплой воде на несколько минут, затем воду слить. С лимона тонкими полосками снять цедру, выжать из него сок. Яблоки, удалив сердцевину, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком. Взбить в комбайне 150 г растительного масла с сахаром. По одному ввести яйца и продолжать взбивать, пока масса не увеличится в объеме в два раза. Муку просеять и порциями ввести в тесто, добавить щепотку соли и погашенную уксусом соду. Добавить в тесто яблоки, изюм и цедру лимона. Все вымешать. Форму для выпечки смазать растительным маслом, выложить в нее тесто. Выпекать пирог в разогретой духовке 30 минут, накрыв форму бумагой для выпечки, затем бумагу снять и выпекать еще 30 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками. "Сегодня" также писали, как запечь яблоки в духовке.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.