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Яблочный пирог с изюмом: рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт нежного пирога с яблочной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:07
Пирог с яблоками и изюмом
Пирог с яблоками и изюмом
Фото: Depositphotos

Этот пирог – вариация на тему яблочной шарлотки. В него добавлены изюм, цедра лимона и много растительного масла. Такая выпечка невероятно нежная, влажная и очень подходит к чаю.

Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:

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Яблочный пирог с изюмом

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 253 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 350 г
  • Яблоки — 450 г
  • Сахарный песок — 170 г
  • Изюм — 120 г
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Растительное масло — 160 мл
  • Винный уксус белый — 1 ст. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
  2. Изюм замочить в теплой воде на несколько минут, затем воду слить.
  3. С лимона тонкими полосками снять цедру, выжать из него сок.
  4. Яблоки, удалив сердцевину, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
  5. Взбить в комбайне 150 г растительного масла с сахаром.
  6. По одному ввести яйца и продолжать взбивать, пока масса не увеличится в объеме в два раза.
  7. Муку просеять и порциями ввести в тесто, добавить щепотку соли и погашенную уксусом соду.
  8. Добавить в тесто яблоки, изюм и цедру лимона. Все вымешать.
  9. Форму для выпечки смазать растительным маслом, выложить в нее тесто.
  10. Выпекать пирог в разогретой духовке 30 минут, накрыв форму бумагой для выпечки, затем бумагу снять и выпекать еще 30 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками. "Сегодня" также писали, как запечь яблоки в духовке.

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Источник: Сегодня
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