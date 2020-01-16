Яблочный пирог с изюмом: рецепт от Юлии Высоцкой
Рецепт нежного пирога с яблочной начинкой
Этот пирог – вариация на тему яблочной шарлотки. В него добавлены изюм, цедра лимона и много растительного масла. Такая выпечка невероятно нежная, влажная и очень подходит к чаю.
Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:
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Яблочный пирог с изюмом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 253 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Пшеничная мука — 350 г
- Яблоки — 450 г
- Сахарный песок — 170 г
- Изюм — 120 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Растительное масло — 160 мл
- Винный уксус белый — 1 ст. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Соль морская — 1 щепотка
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
- Изюм замочить в теплой воде на несколько минут, затем воду слить.
- С лимона тонкими полосками снять цедру, выжать из него сок.
- Яблоки, удалив сердцевину, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
- Взбить в комбайне 150 г растительного масла с сахаром.
- По одному ввести яйца и продолжать взбивать, пока масса не увеличится в объеме в два раза.
- Муку просеять и порциями ввести в тесто, добавить щепотку соли и погашенную уксусом соду.
- Добавить в тесто яблоки, изюм и цедру лимона. Все вымешать.
- Форму для выпечки смазать растительным маслом, выложить в нее тесто.
- Выпекать пирог в разогретой духовке 30 минут, накрыв форму бумагой для выпечки, затем бумагу снять и выпекать еще 30 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками. "Сегодня" также писали, как запечь яблоки в духовке.
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Источник: Сегодня