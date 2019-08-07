Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Яблочный Спас 2019: что святят на праздник

На Яблочный Спас в храмах проводятся торжественные богослужения, на которых освящают яблоки и другие плоды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
На Яблочный Спас освящают яблоки и виноград
На Яблочный Спас освящают яблоки и виноград
Фото: freepik.com

Каждый год 19 августа православные христиане отмечают Второй Спас – Яблочный. Издавна считалось, что до него есть сочные плоды запрещено, особенно матерям, которые потеряли своих детей. Люди верили, что если женщина съест яблоко до Спаса, то детям на небе не достанутся райские яблочки в день праздника. 

Смотрите видео, как украинцы отмечают Спасы:

Церковь 19 августа празднует Преображение Господне – день, когда Иисус повел трех своих ближайших учеников на гору Фавор и явил им чудо. В Евангелии от Матвея написано, что там во время молитвы "Он преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". 

Что освящают на Яблочный Спас

Яблоки – главный символ Второго Спаса
Яблоки – главный символ Второго Спаса
Фото: Depositphotos

На Яблочный Спас принято святить яблоки и виноград. Считается, что созревание плодов в конце лета – это награда за целый год тяжелого труда, и, освящая плоды в день Преображения, Церковь тем самым освящает все земные труды Божьей благодатью.

Люди верили, что после освящения яблоки приобретают некую магическую силу, и если загадать желание, откусывая первый кусочек от фрукта нового урожая, то оно обязательно сбудется. Также считалось, что яблоки, употребленные на Яблочный Спас, принесут здоровье и достаток.

Читайте также:
Маковый Спас 2019: лучшие рецепты праздничной выпечки

Кроме яблок и винограда, в церковь берут груши, сливы, персики, овощи, хрен, соль и хлеб. В корзинку можно положить мед, полевые цветы и пучок колосьев ржи и пшеницы, таким образом прославляя богатство природы. Нельзя брать с собой для освящения мясные блюда, алкоголь, деньги и другие материальные ценности.

Освященными в церкви яблоками принято угощать нуждающихся и детей. Считается, что чем щедрее будет розданы яблоки, тем благосклоннее будет судьба к человеку. 

Что готовят на Яблочный Спас

На Яблочный Спас запекают яблоки
На Яблочный Спас запекают яблоки
Фото: Depositphotos

На Яблочный Спас традиционно готовят выпечку с яблоками: пироги, штрудели и пирожки. Фрукты запекают в духовке с медом и орехами, варят из них варенье и компоты. 

Все праздничные блюда обязательно должны быть постными, так как 14 августа начинается двухнедельный Успенский пост. При этом на Яблочный Спас разрешены рыба, растительное масло и вино.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Яблочный Спас.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: поздравления и открытки Творожная запеканка с яблоками: три рецепта для завтрака Маковый Спас 2019: что святят на Маковея Как сделать домашний мармелад из слив и яблок: рецепт для мультиварки
праздник яблоки Яблочный Спас Преображение Господне
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт
Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
Что можно сказать о женщине обратив внимание на форму ее ног
Что можно сказать о женщине обратив внимание на форму ее ног
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 17:45Wellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

Вчера, 10:45Техно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

Вчера, 09:35Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

5 августаШоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

5 августаFun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

5 августаШоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

5 августаFun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

4 августаТехно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

Новости партнеров

70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом
70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать для нормальной жизни
Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать для нормальной жизни
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Ученые назвали новую опасность смартфонов
Ученые назвали новую опасность смартфонов
Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться
Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться