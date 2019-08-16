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Яблочный Спас 2019: как приготовить печеные яблоки

Рецепты запеченных яблок с начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Печеные яблоки с корицей и орехами
Печеные яблоки с корицей и орехами
Фото: Depositphotos

Готовьте яблоки, ведь на пороге – Второй Спас. Его каждый год отмечают 19 августа. Раньше праздничным утром люди шли святить фрукты и мак, а днем нужно было собрать весь урожай. Так учат приметы: считалось, что иначе фрукты и овощи потеряют свою пользу. 

Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас:

Есть яблоки до Спаса нельзя тем, чьи дети умерли. Согласно легенде, на Яблочный Спас детям, чьи родители соблюли запрет, на небесах раздают райские яблоки и гостинцы. Церковь же празднует в этот день Преображение Господне, когда Иисус повел учеников на гору Фавор.

Печеные яблоки с корицей

Запеченные яблоки в духовке с корицей
Запеченные яблоки в духовке с корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 яблоко на порцию
  • Молотая корица – по вкусу
  • Кленовый сироп – по 1 ст.л. на яблоко
  • Немного сливочного масла (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Вымойте яблоки и вырежьте серединку с семечками.
  3. Положите яблоки в форму для выпечки так, чтобы они не касались друг друга.
  4. В отверстие яблока положите щепотку корицы, 1 столовую ложку кленового сиропа и кусочек сливочного масла.
  5. Запекайте яблоки до мягкости, примерно 25-35 минут в зависимости от размера яблока.

Совет: Кленовый сироп можно заменить медом.

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Печеные яблоки в мультиварке

Запеченные яблоки в мультиварке с начинкой
Запеченные яблоки в мультиварке с начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 6 зеленых яблок
  • 1/2 стакана нарезанной кураги
  • 3 ст.л. рубленых грецких орехов
  • 1/4 ч.л. молотой корицы
  • 1 ч.л. лимонной цедры
  • 1/3 стакана мягкого коричневого сахара или меда
  • 2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты для начинки, оставив 1 ч.л. сливочного масла.
  2. У яблок удалите сердцевину и срежьте с верхней трети яблок кожицу.
  3. Расширьте маленьким ножом верх каждой выемки до 4-5 см. Начините фрукты.
  4. Уложите яблоки в чашу мультиварки. Растопите остатки масла и смажьте им фрукты. 
  5. Готовьте в режиме "Выпечка" 40 минут или до мягкости яблок. Подавайте десерт горячим.

Печеные яблоки диетические

Запеченные яблоки в духовке с творогом
Запеченные яблоки в духовке с творогом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 6 яблок
  • 150 г творога
  • 1 яичный желток
  • 1-2 ст.л. меда или стевия по вкусу
  • Щепотка ванилина

Способ приготовления:

  1. Яблоки помойте и срежьте верхушки. Чайной ложкой удалите немного сердцевины с семенами, оставить довольно толстые стенки. Верхушки по желанию сохраните.
  2. Приготовьте начинку: творог взбейте блендером желтком, медом и ванилью. 
  3. Яблоки положите в форму для запекания, влейте немного воды. Плотно наполните творожной начинкой. Накройте срезанными верхушками.
  4. Поставьте в предварительно разогретую до 190 С градусов духовку, запекайте фрукты до полного приготовления яблок, около 30 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками.

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Источник: Сегодня
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