Яблочный Спас 2019: как приготовить печеные яблоки
Рецепты запеченных яблок с начинкой
Готовьте яблоки, ведь на пороге – Второй Спас. Его каждый год отмечают 19 августа. Раньше праздничным утром люди шли святить фрукты и мак, а днем нужно было собрать весь урожай. Так учат приметы: считалось, что иначе фрукты и овощи потеряют свою пользу.
Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас:
Есть яблоки до Спаса нельзя тем, чьи дети умерли. Согласно легенде, на Яблочный Спас детям, чьи родители соблюли запрет, на небесах раздают райские яблоки и гостинцы. Церковь же празднует в этот день Преображение Господне, когда Иисус повел учеников на гору Фавор.
Печеные яблоки с корицей
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 яблоко на порцию
- Молотая корица – по вкусу
- Кленовый сироп – по 1 ст.л. на яблоко
- Немного сливочного масла (по желанию)
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Вымойте яблоки и вырежьте серединку с семечками.
- Положите яблоки в форму для выпечки так, чтобы они не касались друг друга.
- В отверстие яблока положите щепотку корицы, 1 столовую ложку кленового сиропа и кусочек сливочного масла.
- Запекайте яблоки до мягкости, примерно 25-35 минут в зависимости от размера яблока.
Совет: Кленовый сироп можно заменить медом.
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Печеные яблоки в мультиварке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 6 зеленых яблок
- 1/2 стакана нарезанной кураги
- 3 ст.л. рубленых грецких орехов
- 1/4 ч.л. молотой корицы
- 1 ч.л. лимонной цедры
- 1/3 стакана мягкого коричневого сахара или меда
- 2 ст.л. сливочного масла
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для начинки, оставив 1 ч.л. сливочного масла.
- У яблок удалите сердцевину и срежьте с верхней трети яблок кожицу.
- Расширьте маленьким ножом верх каждой выемки до 4-5 см. Начините фрукты.
- Уложите яблоки в чашу мультиварки. Растопите остатки масла и смажьте им фрукты.
- Готовьте в режиме "Выпечка" 40 минут или до мягкости яблок. Подавайте десерт горячим.
Печеные яблоки диетические
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 6 яблок
- 150 г творога
- 1 яичный желток
- 1-2 ст.л. меда или стевия по вкусу
- Щепотка ванилина
Способ приготовления:
- Яблоки помойте и срежьте верхушки. Чайной ложкой удалите немного сердцевины с семенами, оставить довольно толстые стенки. Верхушки по желанию сохраните.
- Приготовьте начинку: творог взбейте блендером желтком, медом и ванилью.
- Яблоки положите в форму для запекания, влейте немного воды. Плотно наполните творожной начинкой. Накройте срезанными верхушками.
- Поставьте в предварительно разогретую до 190 С градусов духовку, запекайте фрукты до полного приготовления яблок, около 30 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками.
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