Яблочный Спас 2019: как приготовить печеные яблоки

Рецепты запеченных яблок с начинкой

Печеные яблоки с корицей и орехами Фото: Depositphotos

Готовьте яблоки, ведь на пороге – Второй Спас. Его каждый год отмечают 19 августа. Раньше праздничным утром люди шли святить фрукты и мак, а днем нужно было собрать весь урожай. Так учат приметы: считалось, что иначе фрукты и овощи потеряют свою пользу.

Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас:

Есть яблоки до Спаса нельзя тем, чьи дети умерли. Согласно легенде, на Яблочный Спас детям, чьи родители соблюли запрет, на небесах раздают райские яблоки и гостинцы. Церковь же празднует в этот день Преображение Господне, когда Иисус повел учеников на гору Фавор.

Печеные яблоки с корицей

Запеченные яблоки в духовке с корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 яблоко на порцию

Молотая корица – по вкусу

Кленовый сироп – по 1 ст.л. на яблоко

Немного сливочного масла (по желанию)

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Вымойте яблоки и вырежьте серединку с семечками. Положите яблоки в форму для выпечки так, чтобы они не касались друг друга. В отверстие яблока положите щепотку корицы, 1 столовую ложку кленового сиропа и кусочек сливочного масла. Запекайте яблоки до мягкости, примерно 25-35 минут в зависимости от размера яблока.

Совет: Кленовый сироп можно заменить медом.

Печеные яблоки в мультиварке

Запеченные яблоки в мультиварке с начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

6 зеленых яблок

1/2 стакана нарезанной кураги

3 ст.л. рубленых грецких орехов

1/4 ч.л. молотой корицы

1 ч.л. лимонной цедры

1/3 стакана мягкого коричневого сахара или меда

2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты для начинки, оставив 1 ч.л. сливочного масла. У яблок удалите сердцевину и срежьте с верхней трети яблок кожицу. Расширьте маленьким ножом верх каждой выемки до 4-5 см. Начините фрукты. Уложите яблоки в чашу мультиварки. Растопите остатки масла и смажьте им фрукты. Готовьте в режиме "Выпечка" 40 минут или до мягкости яблок. Подавайте десерт горячим.

Печеные яблоки диетические

Запеченные яблоки в духовке с творогом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

6 яблок

150 г творога

1 яичный желток

1-2 ст.л. меда или стевия по вкусу

Щепотка ванилина

Способ приготовления:

Яблоки помойте и срежьте верхушки. Чайной ложкой удалите немного сердцевины с семенами, оставить довольно толстые стенки. Верхушки по желанию сохраните. Приготовьте начинку: творог взбейте блендером желтком, медом и ванилью. Яблоки положите в форму для запекания, влейте немного воды. Плотно наполните творожной начинкой. Накройте срезанными верхушками. Поставьте в предварительно разогретую до 190 С градусов духовку, запекайте фрукты до полного приготовления яблок, около 30 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками.

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