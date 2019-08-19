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Яблочный Спас 2019: лучшие рецепты шарлотки к празднику

Рецепты пышной домашней шарлотки на Второй Спас

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Шарлотка с яблоками в духовке
Шарлотка с яблоками в духовке
Фото: Depositphotos

Яблочный Спас 2019 празднуют сегодня, 19 августа. В этот день принято освящать в церкви яблоки и другие сезонные фрукты, а также готовить вкусную домашнюю выпечку с яблоками

Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас:

Мы предлагаем испечь на Яблочный Спас шарлотку. Этот пирог с яблоками просто готовится, но всегда получается очень вкусным, мягким и ароматным. Записывайте рецепты!

Шарлотка с яблоками: классический рецепт

Шарлотка с яблоками: рецепт
Шарлотка с яблоками: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан муки
  • Ванилин – на кончике ножа
  • 800 г яблок

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром в густую пену, добавьте муку, ванилин и перемешайте, но уже не миксером, а вручную. 
  2. Яблоки очистите и порежьте дольками. Форму смажьте маслом. 
  3. Яблоки смешайте с тестом, а не выкладывайте их на дно, залив потом тестом. 
  4. Поставьте в разогретую до 180 С духовку и выпекайте до золотистого цвета.

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Яблочная шарлотка на кефире с разрыхлителем

Шарлотка на кефире с яблоками
Шарлотка на кефире с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 2 стакана муки
  • 3 яйца
  • 5 сладких яблок
  • 1 стакан сахара
  • 1 ч.л. соды или разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Яблоки помойте и по желанию почистите. Разрежьте на четыре части и удалите сердцевину. Затем нарежьте мякоть тонкими ломтиками.
  2. Взбейте яйца и сахар до появления пены, добавьте соду (гасить ее не нужно). 
  3. Смешайте взбитые яйца и кефир. Порциями всыпайте просеянную муку, каждый раз аккуратно перемешивая. Тесто для шарлотки на кефире должно быть немного гуще, чем на оладьи.
  4. Вылейте половину теста в форму, застеленную пергаментной бумагой.
  5. Выложите сверху яблоки и посыпьте их молотой корицей. Кислые яблоки можно слегка присыпать сахаром. Залейте начинку остатками теста.
  6. Выпекайте шарлотку с яблоками на кефире в разогретой до 180 С духовке около 45 минут.
  7. Перед подачей яблочную шарлотку остудите и по желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Шарлотка яблочная в микроволновке

Рецепт шарлотки с яблоками в микроволновке
Рецепт шарлотки с яблоками в микроволновке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 3 яблока
  • 3 яйца
  • 90 г сахара
  • 90 г муки
  • 3 ст.л. сахара без горки – для карамели
  • 30-50 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Возьмите керамическую или пирексовую форму диаметром 23 см. Смазывать ее не нужно.
  2. Приготовьте карамель. Насыпьте сахар в форму, добавьте ложку воды, чтобы только смочить сахар. Готовьте при максимальной мощности 4 минуты, или пока сахар не расплавится в коричневую карамель. На этом этапе нужно внимательно следить, чтобы сахар не сгорел.
  3. Выньте форму из СВЧ, положите в нее кусочки масла и отставьте в сторону.
  4. Приготовьте тесто, как для бисквита. Для этого разделите яйца на белки и желтки. Взбейте белки в пену. Добавьте к белкам 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска.
  5. Взбейте желтки с оставшимся сахаром.
  6. Аккуратно смешайте желтки и белки ложкой. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину.
  7. Яблоки порежьте четвертинками, удалите семена и нарежьте кусочками в форму.
  8. Выложите тесто сверху на яблоки.
  9. Пеките 6-7 минут в режиме максимальной мощности. Тесто сильно поднимется, а когда достанете форму – слегка опадет. Готовность можно проверить спичкой или зубочисткой, на них не должно быть прилипшего теста. 
  10. Оставьте на 5 минут постоять. Проведите ножом по краю формы. Поверхность бисквита должна подсохнуть, также можно присыпать ее через мелкое сито сахарной пудрой.
  11. Переверните шарлотку с яблоками на решетку и снимите форму.

На заметку: Этот рецепт шарлотки рассчитан на микроволновку мощностью 1000 Вт. При меньшей мощности вам может потребоваться больше времени на приготовление.

Шарлотка в мультиварке с яблоками

Шарлотка в мультиварке: рецепт
Шарлотка в мультиварке: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты: 

  • 5 яиц 
  • 1 мультстакан (около 180 мл) сахара 
  • 1 мультстакан муки 
  • 3 яблока 
  • Щепотка соли 
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя 
  • Растительное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

  1. Разделите яйца на белки и желтки. 
  2. В сухой посуде взбейте холодные белки со щепоткой соли до густой пены. 
  3. Продолжая взбивать, добавьте по одному желтки, затем сахарный песок (по желанию можно добавить ванильный сахар или молотую корицу), просеянную муку, разрыхлитель.
  4. Яблоки освободите от сердцевины и нарежьте дольками. 
  5. Смажьте чашу мультиварки растительным маслом. 
  6. Вылейте тесто и сверху разложите нарезанные яблоки. 
  7. Готовьте в режимке "Выпечка" около 65 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  8. Яблочную шарлотку удобно вынимать с помощью насадки для приготовления на пару.

Быстрая шарлотка с имбирем и корицей

Шарлотка с яблоками
Шарлотка с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 5-6 яблок (твердых сортов) – 750-800 г
  • 150 г муки
  • 200-220 г сахара
  • 5 яиц
  • 5 г разрыхлителя
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • Щепотка соли
  • Сливочное масло – для смазывания
  • Сахарная пудра – для присыпания

Способ приготовления:

  1. Духовку разогрейте до 180 C.
  2. Форму диаметром 25 см смажьте сливочным маслом.
  3. Смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и имбирь.
  4. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте их кружочками, чтобы позже выложить в форме цветка.
  5. Яйца взбейте с сахаром до пышной, светлой и абсолютно однородной массы.
  6. Выложите треть теста в форму, чтобы оно покрыло дно.
  7. Яблоки выложите от краев к центру, создавая форму цветка.
  8. Сверху частями выложите тесто, чтобы оно равномерно распределилось по всей поверхности. 
  9. Выпекайте на среднем уровне в духовке в течение 40-50 минут. Шарлотка должна хорошо подрумяниться. Готовность проверьте деревянной шпажкой. 
  10. Дайте шарлотке немного остыть. Подавать идеально в теплом виде, можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками. 

Напомним, ранее мы делились рецептом шарлотки от Лилии Ребрик. "Сегодня" также писали, как сделать медовую шарлотку с грушами.

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Источник: Сегодня
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