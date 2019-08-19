Яблочный Спас 2019: лучшие рецепты шарлотки к празднику
Рецепты пышной домашней шарлотки на Второй Спас
Яблочный Спас 2019 празднуют сегодня, 19 августа. В этот день принято освящать в церкви яблоки и другие сезонные фрукты, а также готовить вкусную домашнюю выпечку с яблоками.
Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас:
Мы предлагаем испечь на Яблочный Спас шарлотку. Этот пирог с яблоками просто готовится, но всегда получается очень вкусным, мягким и ароматным. Записывайте рецепты!
Шарлотка с яблоками: классический рецепт
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- Ванилин – на кончике ножа
- 800 г яблок
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром в густую пену, добавьте муку, ванилин и перемешайте, но уже не миксером, а вручную.
- Яблоки очистите и порежьте дольками. Форму смажьте маслом.
- Яблоки смешайте с тестом, а не выкладывайте их на дно, залив потом тестом.
- Поставьте в разогретую до 180 С духовку и выпекайте до золотистого цвета.
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Яблочная шарлотка на кефире с разрыхлителем
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 2 стакана муки
- 3 яйца
- 5 сладких яблок
- 1 стакан сахара
- 1 ч.л. соды или разрыхлителя
Способ приготовления:
- Яблоки помойте и по желанию почистите. Разрежьте на четыре части и удалите сердцевину. Затем нарежьте мякоть тонкими ломтиками.
- Взбейте яйца и сахар до появления пены, добавьте соду (гасить ее не нужно).
- Смешайте взбитые яйца и кефир. Порциями всыпайте просеянную муку, каждый раз аккуратно перемешивая. Тесто для шарлотки на кефире должно быть немного гуще, чем на оладьи.
- Вылейте половину теста в форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Выложите сверху яблоки и посыпьте их молотой корицей. Кислые яблоки можно слегка присыпать сахаром. Залейте начинку остатками теста.
- Выпекайте шарлотку с яблоками на кефире в разогретой до 180 С духовке около 45 минут.
- Перед подачей яблочную шарлотку остудите и по желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.
Шарлотка яблочная в микроволновке
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 3 яблока
- 3 яйца
- 90 г сахара
- 90 г муки
- 3 ст.л. сахара без горки – для карамели
- 30-50 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Возьмите керамическую или пирексовую форму диаметром 23 см. Смазывать ее не нужно.
- Приготовьте карамель. Насыпьте сахар в форму, добавьте ложку воды, чтобы только смочить сахар. Готовьте при максимальной мощности 4 минуты, или пока сахар не расплавится в коричневую карамель. На этом этапе нужно внимательно следить, чтобы сахар не сгорел.
- Выньте форму из СВЧ, положите в нее кусочки масла и отставьте в сторону.
- Приготовьте тесто, как для бисквита. Для этого разделите яйца на белки и желтки. Взбейте белки в пену. Добавьте к белкам 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска.
- Взбейте желтки с оставшимся сахаром.
- Аккуратно смешайте желтки и белки ложкой. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину.
- Яблоки порежьте четвертинками, удалите семена и нарежьте кусочками в форму.
- Выложите тесто сверху на яблоки.
- Пеките 6-7 минут в режиме максимальной мощности. Тесто сильно поднимется, а когда достанете форму – слегка опадет. Готовность можно проверить спичкой или зубочисткой, на них не должно быть прилипшего теста.
- Оставьте на 5 минут постоять. Проведите ножом по краю формы. Поверхность бисквита должна подсохнуть, также можно присыпать ее через мелкое сито сахарной пудрой.
- Переверните шарлотку с яблоками на решетку и снимите форму.
На заметку: Этот рецепт шарлотки рассчитан на микроволновку мощностью 1000 Вт. При меньшей мощности вам может потребоваться больше времени на приготовление.
Шарлотка в мультиварке с яблоками
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 1 мультстакан (около 180 мл) сахара
- 1 мультстакан муки
- 3 яблока
- Щепотка соли
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- Растительное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
- Разделите яйца на белки и желтки.
- В сухой посуде взбейте холодные белки со щепоткой соли до густой пены.
- Продолжая взбивать, добавьте по одному желтки, затем сахарный песок (по желанию можно добавить ванильный сахар или молотую корицу), просеянную муку, разрыхлитель.
- Яблоки освободите от сердцевины и нарежьте дольками.
- Смажьте чашу мультиварки растительным маслом.
- Вылейте тесто и сверху разложите нарезанные яблоки.
- Готовьте в режимке "Выпечка" около 65 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Яблочную шарлотку удобно вынимать с помощью насадки для приготовления на пару.
Быстрая шарлотка с имбирем и корицей
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 5-6 яблок (твердых сортов) – 750-800 г
- 150 г муки
- 200-220 г сахара
- 5 яиц
- 5 г разрыхлителя
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1 ч. л. молотого имбиря
- Щепотка соли
- Сливочное масло – для смазывания
- Сахарная пудра – для присыпания
Способ приготовления:
- Духовку разогрейте до 180 C.
- Форму диаметром 25 см смажьте сливочным маслом.
- Смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и имбирь.
- Из яблок удалите сердцевину и нарежьте их кружочками, чтобы позже выложить в форме цветка.
- Яйца взбейте с сахаром до пышной, светлой и абсолютно однородной массы.
- Выложите треть теста в форму, чтобы оно покрыло дно.
- Яблоки выложите от краев к центру, создавая форму цветка.
- Сверху частями выложите тесто, чтобы оно равномерно распределилось по всей поверхности.
- Выпекайте на среднем уровне в духовке в течение 40-50 минут. Шарлотка должна хорошо подрумяниться. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
- Дайте шарлотке немного остыть. Подавать идеально в теплом виде, можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.
Напомним, ранее мы делились рецептом шарлотки от Лилии Ребрик. "Сегодня" также писали, как сделать медовую шарлотку с грушами.
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