Яблочный Спас 2019: три рецепта вкусных пирожков с яблоками
Готовим воздушные пирожки с яблочной начинкой на Второй Спас
Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа. По традиции, в этот день в церкви освящают яблоки и виноград. На Второй Спас также готовят выпечку с яблоками: пироги, штрудели и пирожки. Фрукты запекают в духовке с медом и орехами, варят из них варенье и компоты.
Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас:
Мы предлагаем испечь на праздник пышные дрожжевые пирожки с яблочной начинкой. Если фрукты очень сочные, посыпьте их ложкой крахмала, лучше кукурузного, он не имеет запаха, как картофельный. Кроме этого, яблоки для начинки можно предварительно потушить на сковороде.
Дрожжевые пирожки с яблоками в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 1,5-2 ч.л. сухих дрожжей
- 125 мл молока
- Щепотка соли
- 2 ст.л. сахара
- Взбитое яйцо – для смазывания
Для начинки:
- 2-3 средних яблока
- Гвоздика
- Корица
- 20 г сливочного масла
- Сахар – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
- Растворите дрожжи и 1 ст.л. сахара в 4 ст.л. теплого молока. Дайте постоять 10-15 минут. Перемешайте.
- Муку смешайте с солью и 1 ст.л. сахара, добавьте оставшееся молоко, сухие дрожжи и замесите тесто.
- Накройте влажной салфеткой и оставьте подходить на 1 час в теплом месте, после чего обомните. Оставьте еще на 30 минут.
- Для начинки яблоки некрупно нарежьте и припустите в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут).
- Когда тесто подойдет во второй раз, разделите его на кусочки и сформируйте из них шарики.
- Шарики расплющите, положите в центр начинки и сформируйте пирожки.
- Пирожки выложите на противень, накройте влажной салфеткой и дайте постоять 30 минут. Смажьте взбитым яйцом.
- Выпекайте пирожки около 25 минут в разогретой до 200 С духовке.
- Достаньте из печи и накройте чистым кухонным полотенцем.
Постные пирожки с яблоками
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для опары:
- 125 г воды
- 200 г муки
- 1/4 ч.л. сухих дрожжей
Для теста:
- Опара
- 400 г просеянной муки
- 190 мл воды
- 100 мл растительного масла
- 1,5 ч.л. соли
- 1,5 ст.л. сахара
- 1 ч.л. сухих дрожжей
- Немного крепкого сладкого чая
Для начинки:
- 3 средних яблока
- 2 ст.л. сахара
- 1,5 ч.л. крахмала
- 1 ч.л. корицы
- Лимонный сок
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для опары, накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 часов.
- Приготовьте тесто: кусочками отправьте опару в воду, добавьте все остальные ингредиенты и замесите гладкое, не липнущее к рукам тесто. Оставьте его 1-1.5 часа. Когда тесто подойдет, скатайте его в шар и оставьте, пока еще раз не увеличится в объеме.
- Очищенные яблоки нарежьте кубиками, смешайте их с крахмалом, лимонным соком, корицей и сахаром.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Разделите тесто на небольшие кусочки (около 20 штук) и сделайте из них лепешки. Положите внутрь начинку и защипайте края.
- Положите пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз, дайте расстояться в течение 20 минут. Смажьте сладким черным чаем.
- Отправьте пирожки в духовку и пеките около 20 минут, пока они не подрумянятся.
- Готовые пирожки переложите на тарелку и накройте чистым полотенцем.
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Воздушные пирожки с яблоками
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 1/2 литра молока
- 2 ч. ложки дрожжей
- 150 г сливочного масла
- 3 яйца
- 950 г муки
- 1 ч. ложка соли
Для начинки:
- 2 кг яблок
- 1 лимон
- 1 ст. ложка меда
- 40 г сливочного масла
- 2 ст. ложки сахара
- Палочка корицы
Способ приготовления:
- Слегка подогрейте молоко и разведите в нем дрожжи. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут.
- Растопите сливочное масло и остудите. Взбейте два яйца с солью и смешайте с опарой, добавьте растопленное масло. Всыпая постепенно муку, замесите тесто, скатайте его в шар, накройте и оставьте в теплом месте на час, а потом разделите на 50 шариков.
- Порежьте яблоки кубиками, добавьте цедру и сок одного лимона, сливочное масло, мед, сахар и корицу. Потушите на медленном огне минут 10-15, чтобы кубики стали мягкими.
- Каждый шарик теста раскатайте в кружок и положите в него начинку. Защипайте сверху и смажьте поверхность оставшимся яйцом.
- Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов около 20 минут – пока тесто не подрумянится. Готовые пирожки переложите на тарелку и накройте чистым полотенцем.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить слойки с яблоками, изюмом и корицей.
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