Яблочный Спас 2019: три рецепта вкусных пирожков с яблоками

Готовим воздушные пирожки с яблочной начинкой на Второй Спас

Дрожжевые пирожки с яблочной начинкой Фото: Depositphotos

Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа. По традиции, в этот день в церкви освящают яблоки и виноград. На Второй Спас также готовят выпечку с яблоками: пироги, штрудели и пирожки. Фрукты запекают в духовке с медом и орехами, варят из них варенье и компоты.

Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас:

Мы предлагаем испечь на праздник пышные дрожжевые пирожки с яблочной начинкой. Если фрукты очень сочные, посыпьте их ложкой крахмала, лучше кукурузного, он не имеет запаха, как картофельный. Кроме этого, яблоки для начинки можно предварительно потушить на сковороде.

Дрожжевые пирожки с яблоками в духовке

Пирожки с яблочной начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

1,5-2 ч.л. сухих дрожжей

125 мл молока

Щепотка соли

2 ст.л. сахара

Взбитое яйцо – для смазывания

Для начинки:

2-3 средних яблока

Гвоздика

Корица

20 г сливочного масла

Сахар – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Растворите дрожжи и 1 ст.л. сахара в 4 ст.л. теплого молока. Дайте постоять 10-15 минут. Перемешайте. Муку смешайте с солью и 1 ст.л. сахара, добавьте оставшееся молоко, сухие дрожжи и замесите тесто. Накройте влажной салфеткой и оставьте подходить на 1 час в теплом месте, после чего обомните. Оставьте еще на 30 минут. Для начинки яблоки некрупно нарежьте и припустите в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут). Когда тесто подойдет во второй раз, разделите его на кусочки и сформируйте из них шарики. Шарики расплющите, положите в центр начинки и сформируйте пирожки. Пирожки выложите на противень, накройте влажной салфеткой и дайте постоять 30 минут. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте пирожки около 25 минут в разогретой до 200 С духовке. Достаньте из печи и накройте чистым кухонным полотенцем.

Постные пирожки с яблоками

Пирожки с яблоками постные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для опары:

125 г воды

200 г муки

1/4 ч.л. сухих дрожжей

Для теста:

Опара

400 г просеянной муки

190 мл воды

100 мл растительного масла

1,5 ч.л. соли

1,5 ст.л. сахара

1 ч.л. сухих дрожжей

Немного крепкого сладкого чая

Для начинки:

3 средних яблока

2 ст.л. сахара

1,5 ч.л. крахмала

1 ч.л. корицы

Лимонный сок

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты для опары, накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 часов. Приготовьте тесто: кусочками отправьте опару в воду, добавьте все остальные ингредиенты и замесите гладкое, не липнущее к рукам тесто. Оставьте его 1-1.5 часа. Когда тесто подойдет, скатайте его в шар и оставьте, пока еще раз не увеличится в объеме. Очищенные яблоки нарежьте кубиками, смешайте их с крахмалом, лимонным соком, корицей и сахаром. Разогрейте духовку до 200 градусов. Разделите тесто на небольшие кусочки (около 20 штук) и сделайте из них лепешки. Положите внутрь начинку и защипайте края. Положите пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз, дайте расстояться в течение 20 минут. Смажьте сладким черным чаем. Отправьте пирожки в духовку и пеките около 20 минут, пока они не подрумянятся. Готовые пирожки переложите на тарелку и накройте чистым полотенцем.

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Воздушные пирожки с яблоками

Яблочные пирожки с корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

1/2 литра молока

2 ч. ложки дрожжей

150 г сливочного масла

3 яйца

950 г муки

1 ч. ложка соли

Для начинки:

2 кг яблок

1 лимон

1 ст. ложка меда

40 г сливочного масла

2 ст. ложки сахара

Палочка корицы

Способ приготовления:

Слегка подогрейте молоко и разведите в нем дрожжи. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут. Растопите сливочное масло и остудите. Взбейте два яйца с солью и смешайте с опарой, добавьте растопленное масло. Всыпая постепенно муку, замесите тесто, скатайте его в шар, накройте и оставьте в теплом месте на час, а потом разделите на 50 шариков. Порежьте яблоки кубиками, добавьте цедру и сок одного лимона, сливочное масло, мед, сахар и корицу. Потушите на медленном огне минут 10-15, чтобы кубики стали мягкими. Каждый шарик теста раскатайте в кружок и положите в него начинку. Защипайте сверху и смажьте поверхность оставшимся яйцом. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов около 20 минут – пока тесто не подрумянится. Готовые пирожки переложите на тарелку и накройте чистым полотенцем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить слойки с яблоками, изюмом и корицей.

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