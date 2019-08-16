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Яблочный Спас 2019: три рецепта вкусных пирожков с яблоками

Готовим воздушные пирожки с яблочной начинкой на Второй Спас

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Дрожжевые пирожки с яблочной начинкой
Дрожжевые пирожки с яблочной начинкой
Фото: Depositphotos

Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа. По традиции, в этот день в церкви освящают яблоки и виноград. На Второй Спас также готовят выпечку с яблоками: пироги, штрудели и пирожки. Фрукты запекают в духовке с медом и орехами, варят из них варенье и компоты. 

Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас:

Мы предлагаем испечь на праздник пышные дрожжевые пирожки с яблочной начинкой. Если фрукты очень сочные, посыпьте их ложкой крахмала, лучше кукурузного, он не имеет запаха, как картофельный. Кроме этого, яблоки для начинки можно предварительно потушить на сковороде.

Дрожжевые пирожки с яблоками в духовке

Пирожки с яблочной начинкой
Пирожки с яблочной начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 1,5-2  ч.л. сухих дрожжей 
  • 125 мл молока
  • Щепотка соли
  • 2 ст.л. сахара
  • Взбитое яйцо – для смазывания

Для начинки:

  • 2-3 средних яблока
  • Гвоздика
  • Корица
  • 20 г сливочного масла
  • Сахар – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Растворите дрожжи и 1 ст.л. сахара в 4 ст.л. теплого молока. Дайте постоять 10-15 минут. Перемешайте.
  2. Муку смешайте с солью и 1 ст.л. сахара, добавьте оставшееся молоко, сухие дрожжи и замесите тесто. 
  3. Накройте влажной салфеткой и оставьте подходить на 1 час в теплом месте, после чего обомните. Оставьте еще на 30 минут.
  4. Для начинки яблоки некрупно нарежьте и припустите в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут).
  5. Когда тесто подойдет во второй раз, разделите его на кусочки и сформируйте из них шарики.
  6. Шарики расплющите, положите в центр начинки и сформируйте пирожки.
  7. Пирожки выложите на противень, накройте влажной салфеткой и дайте постоять 30 минут. Смажьте взбитым яйцом.
  8. Выпекайте пирожки около 25 минут в разогретой до 200 С духовке.
  9. Достаньте из печи и накройте чистым кухонным полотенцем.

Постные пирожки с яблоками

Пирожки с яблоками постные
Пирожки с яблоками постные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для опары:

  • 125 г воды
  • 200 г муки
  • 1/4 ч.л. сухих дрожжей

Для теста:

  • Опара
  • 400 г  просеянной муки
  • 190 мл воды
  • 100 мл растительного масла
  • 1,5 ч.л. соли
  • 1,5 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. сухих дрожжей
  • Немного крепкого сладкого чая

Для начинки:

  • 3 средних яблока
  • 2 ст.л. сахара
  • 1,5 ч.л. крахмала
  • 1 ч.л. корицы
  • Лимонный сок

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты для опары, накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 часов.
  2. Приготовьте тесто: кусочками отправьте опару в воду, добавьте все остальные ингредиенты и замесите гладкое, не липнущее к рукам тесто. Оставьте его 1-1.5 часа. Когда тесто подойдет, скатайте его в шар и оставьте, пока еще раз не увеличится в объеме.
  3. Очищенные яблоки нарежьте кубиками, смешайте их с крахмалом, лимонным соком, корицей и сахаром. 
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Разделите тесто на небольшие кусочки (около 20 штук) и сделайте из них лепешки. Положите внутрь начинку и защипайте края.
  6. Положите пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз, дайте расстояться в течение 20 минут. Смажьте сладким черным чаем.
  7. Отправьте пирожки в духовку и пеките около 20 минут, пока они не подрумянятся.
  8. Готовые пирожки переложите на тарелку и накройте чистым полотенцем.

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Воздушные пирожки с яблоками

Яблочные пирожки с корицей
Яблочные пирожки с корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1/2 литра молока
  • 2 ч. ложки дрожжей
  • 150 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 950 г муки
  • 1 ч. ложка соли

Для начинки:

  • 2 кг яблок
  • 1 лимон 
  • 1 ст. ложка меда
  • 40 г сливочного масла
  • 2 ст. ложки сахара
  • Палочка корицы

Способ приготовления:

  1. Слегка подогрейте молоко и разведите в нем дрожжи. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут.
  2. Растопите сливочное масло и остудите. Взбейте два яйца с солью и смешайте с опарой, добавьте растопленное масло. Всыпая постепенно муку, замесите тесто, скатайте его в шар, накройте и оставьте в теплом месте на час, а потом разделите на 50 шариков.
  3. Порежьте яблоки кубиками, добавьте цедру и сок одного лимона, сливочное масло, мед, сахар и корицу. Потушите на медленном огне минут 10-15, чтобы кубики стали мягкими.
  4. Каждый шарик теста раскатайте в кружок и положите в него начинку. Защипайте сверху и смажьте поверхность оставшимся яйцом.
  5. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов около 20 минут – пока тесто не подрумянится. Готовые пирожки переложите на тарелку и накройте чистым полотенцем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить слойки с яблоками, изюмом и корицей.

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Источник: Сегодня
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