Яблоки: польза, вред и секреты приготовления

В сентябре начинается основной сезон яблок

Яблоки богаты пектином Фото: freepik.com

"Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы", – гласит старинная уэльская пословица. Но что делает этот фрукт таким особенным? Какую пользу для здоровья приносят яблоки? И почему яблоки постоянно восхваляют как "чудодейственную пищу"?

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Фактически, яблоки заняли первое место в популярной статье Medical News Today о 10 самых полезных продуктах. Эти фрукты чрезвычайно богаты важными антиоксидантами, флаваноидами и клетчаткой. Фитонутриенты и антиоксиданты в яблоках могут помочь снизить риск развития рака, гипертонии, диабета и болезней сердца.

Чем полезны яблоки для здоровья

Яблоки снижают риск возникновения рака Фото: Depositphotos

Яблоки содержат пектин – растворимую клетчатку. В одном яблоке среднего размера содержится пятая часть дневной нормы клетчатки.

Яблочная яркая кожура – это источник флавоноидов, соединений, обладающих антиоксидантным действием. Исследования показали, что потребление яблок и других ярких продуктов на четверть снижает риск рака поджелудочной железы.

Яблоки помогают снизить риски рака легких, а также колоректального рака, рака молочной железы и желудочно-кишечного тракта.

Полифенолы яблок также уменьшают проявления астмы, болезни Альцгеймера, а клетчатка препятствует атеросклерозу и предотвращает колебания уровня сахара.

Яблоки в ежедневном рационе снижают риск появления диабета 2 типа на 28%.

Яблоки помогают сберечь здоровье сердца и сосудов. К примеру, регулярное потребление свежих яблок способствует снижению уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности ( "плохого" холестерина), но не яблочного сока. В частности потребление яблок снижает риск инсульта.

Яблоки предотвращают переедание и помогают держать в норме вес. Клетчатка в них сохраняет длительный эффект насыщения. В то же время исследователи обнаружили, что регулярное потребление богатых клетчаткой и с низким гликемическим индексом фруктов, особенно яблок, связано с меньшей долей увеличение веса со временем.

Сколько калорий содержится в яблоках и как правильно их есть

Калорийность яблок – 52 ккал на 100 г.

Чтобы яблоки были максимально полезными, их надо есть в свежем виде, тщательно мыть, но лучше не чистить. Именно в кожуре много клетчатки и полифенолов. Вместе с тем не стоит бояться пестицидов – на яблоках уже не сами пестициды, а их остатки, потому что пестициды быстро разрушаются на солнце. Этого достаточно, чтобы уменьшить их количество.

Вред яблок для здоровья

Яблоки противопоказаны при гастрите Фото: Depositphotos

Яблоки не имеют каких-либо серьезных побочных эффектов. От употребления этих фруктов стоит отказаться тем, кто страдает от гастрита или язвы желудка. К противопоказаниям также относятся:

Аллергия на яблоки. Она может возникнуть при употреблении в пищу и при воздействии пыльцы цветков яблони;

Высокий уровень сахара в крови. В яблоках много фруктозы, особенно в сладких сортах, поэтому любому человеку с высоким уровнем инсулина нужно быть осторожным;

Молочница и дрожжевые инфекции. Употребление яблок следует ограничить, если вы подвержены дрожжевым инфекциям.

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Кроме этого, стоит помнить, что яблочные семена содержат цианид, мощный яд. Употребление в пищу слишком большого количества семян яблока может быть смертельным.

Как выбрать яблоки

Не стоит выбирать слишком большие яблоки Фото: Depositphotos

Самый оптимальный размер – средний. Возьмите в руки – яблоко должно быть твердым, а по весу – весомым для своего размера (иначе возможно оно усохшее, вялое). От натурального яблока должно приятно пахнуть, присутствовать свежий и ярко выраженный аромат.

Что приготовить из яблок

Яблоки кислых сортов лучше всего подходят для приготовления различных мясных блюд. Сладкие фрукты обычно добавляют в салаты, десерты и супы-пюре, запекают в духовке. Из яблок также варят вкусные компоты и варенья.

Но чаще всего фрукты используют для приготовления выпечки. С яблоками делают шарлотки и дрожжевые пирожки, яблочные кексы и штрудели, запеканки и пудинги, печенье и тарталетки, а еще яблочные оладьи и блины с яблоками.

Шарлотка с яблоками: классический рецепт

Шарлотка с яблоками в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт.

Сахар – 1 стакан

Мука – 1 стакан

Ванилин – на кончике ножа

Яблоки – 800 г

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром в густую пену, добавьте муку, ванилин и перемешайте, но уже не миксером, а вручную. Яблоки очистите и порежьте дольками. Форму смажьте маслом. Яблоки смешайте с тестом, а не выкладывайте их на дно, залив потом тестом. Поставьте в разогретую до 180 С духовку и выпекайте до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие заготовки можно сделать из яблок. "Сегодня" также делились рецептом яблочных маффинов.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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