Яблоки в песочном тесте: рецепт простой выпечки к чаю

Несмотря на простоту приготовления, этот десерт получается очень вкусным

Яблоки в песочном тесте – потрясающий десерт, который обязательно стоит приготовить к чаю. Хрустящее тесто и нежная, сочная начинка не оставят вас равнодушными.

Если вы не хотите готовить тесто самостоятельно, можете использовать готовое слоеное. Его нужно будет предварительно разморозить.

Яблоки в тесте

Яблоки в тесте в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

265 ккал на 100 г

Ингредиенты:

125 г сливочного масла

200 г муки

100 г сахара

1 яйцо

Соль – по вкусу

4 яблока

2 ст.л. изюма

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Способ приготовления:

Муку разотрите с холодным маслом. Добавьте сахар, соль и яйцо, замесите тесто. Поставьте в холодильник на два часа. Яблоки очистите, удалите сердцевину. Разрежьте тесто на четыре части, каждую раскатайте в тонкий квадратный пласт. Положите в центр яблоко, наполните его изюмом. По желанию добавьте сахар или мед. Скрепите сверху края. Пеките при 180 ºС в течение 25 минут.

Полезный совет

В сезон вы можете приготовить другую начинку. Например, наполнить яблоки малиной, ежевикой и коричневым сахаром. Всех ингредиентов понадобится по 50 г.

Смотрите видео, как запечь яблоки с крамблом:

Напомним, ранее мы делились рецептом ленивой яблочной шарлотки из хлеба. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать яблочные чипсы в духовке.

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