Яблоки в песочном тесте: рецепт простой выпечки к чаю
Несмотря на простоту приготовления, этот десерт получается очень вкусным
Яблоки в песочном тесте – потрясающий десерт, который обязательно стоит приготовить к чаю. Хрустящее тесто и нежная, сочная начинка не оставят вас равнодушными.
Если вы не хотите готовить тесто самостоятельно, можете использовать готовое слоеное. Его нужно будет предварительно разморозить.
Яблоки в тесте
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 265 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла
- 200 г муки
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- Соль – по вкусу
- 4 яблока
- 2 ст.л. изюма
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Способ приготовления:
- Муку разотрите с холодным маслом. Добавьте сахар, соль и яйцо, замесите тесто. Поставьте в холодильник на два часа.
- Яблоки очистите, удалите сердцевину.
- Разрежьте тесто на четыре части, каждую раскатайте в тонкий квадратный пласт.
- Положите в центр яблоко, наполните его изюмом. По желанию добавьте сахар или мед. Скрепите сверху края.
- Пеките при 180 ºС в течение 25 минут.
Полезный совет
В сезон вы можете приготовить другую начинку. Например, наполнить яблоки малиной, ежевикой и коричневым сахаром. Всех ингредиентов понадобится по 50 г.
Смотрите видео, как запечь яблоки с крамблом:
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