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Яблоки в песочном тесте: рецепт простой выпечки к чаю

Несмотря на простоту приготовления, этот десерт получается очень вкусным

Ирина Павлина
Сегодня, 16:45

Яблоки в песочном тесте – потрясающий десерт, который обязательно стоит приготовить к чаю. Хрустящее тесто и нежная, сочная начинка не оставят вас равнодушными.

Если вы не хотите готовить тесто самостоятельно, можете использовать готовое слоеное. Его нужно будет предварительно разморозить.

Яблоки в тесте

Яблоки в тесте в духовке
Яблоки в тесте в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 265 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 125 г сливочного масла
  • 200 г муки
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • Соль – по вкусу
  • 4 яблока
  • 2 ст.л. изюма

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Способ приготовления:

  1. Муку разотрите с холодным маслом. Добавьте сахар, соль и яйцо, замесите тесто. Поставьте в холодильник на два часа.
  2. Яблоки очистите, удалите сердцевину.
  3. Разрежьте тесто на четыре части, каждую раскатайте в тонкий квадратный пласт.
  4. Положите в центр яблоко, наполните его изюмом. По желанию добавьте сахар или мед. Скрепите сверху края.
  5. Пеките при 180 ºС в течение 25 минут.

Полезный совет

В сезон вы можете приготовить другую начинку. Например, наполнить яблоки малиной, ежевикой и коричневым сахаром. Всех ингредиентов понадобится по 50 г.

Смотрите видео, как запечь яблоки с крамблом:

Напомним, ранее мы делились рецептом ленивой яблочной шарлотки из хлеба. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать яблочные чипсы в духовке.

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Источник: Сегодня
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