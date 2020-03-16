Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Десерт из детства: запеченные яблоки в слоеном тесте с орехами

Готовим печеные яблоки в мешочках из теста

Ирина Павлина
Сегодня, 10:15

Яблоки в мешочках – это печеные яблоки в слоеном тесте, с начинкой из меда, изюма и орехов. Такой десерт готовится очень просто и быстро. Отличным дополнением к нему станет шарик сливочного мороженого.

Читайте также:
Как сделать яблочные розы из слоеного теста

Тесто можно взять как пресное, так и дрожжевое – все зависит от ваших предпочтений. Если вы не едите мед, его можно заменить вареньем, сахаром или кленовым сиропом.

Яблоки в тесте с орехами и изюмом

Яблоки в тесте в духовке
Яблоки в тесте в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 220 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г слоеного теста
  • 2 средних яблока
  • 25 г грецких орехов
  • 10 г миндаля
  • 30 г изюма
  • 1 ч. л. меда
  • Корица, сахар, лимон – по вкусу

Смотрите видео, как испечь яблочный хлеб с корицей:

Способ приготовления:

  1. Орехи измельчить в блендере. Добавить к ним мед, изюм, корицу и хорошо перемешать.
  2. Яблоки почистить, аккуратно срезать верхнюю часть и удалить сердцевину. Стенки должны быть толщиной около сантиметра. Сбрызнуть их соком лимона, чтобы они не потемнели.
  3. К орехово-медовой массе добавить измельченную мякоть из вырезанных серединок яблок.
  4. Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками шириной 2-3 см.
  5. В яблоки положить начинку и накрыть отрезанными от них верхушками. Обвалять фрукты в сахаре и плотно обмотать полосками теста. Дно также должно быть полностью закрыто тестом. Как вариант – вы можете сделать мешочек из теста и закрепить его сверху кулинарным шпагатом.
  6. Смазать яблоки взбитым желтком и отправить запекаться в духовку примерно на 20 минут при 200 ºС.

Полезный совет

Чтобы десерт был похож на настоящее яблоко, можно перед выпечкой вырезать из теста листочки и прикрепить сверху.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить пышный бисквит из трех ингредиентов Как испечь сочный постный пирог с замороженными ягодами Как выбрать идеальные яблоки Как приготовить полезную яблочную запеканку на завтрак
яблоки десерт орехи изюм рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

46-летний Данилко впервые женится?
46-летний Данилко впервые женится?
9 лучших трав для женского здоровья
9 лучших трав для женского здоровья
Ленивые беляши из батона
Ленивые беляши из батона
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь

Популярные статьи

Сегодня, 09:03Шоу-бизнес

У Ольги Куриленко обнаружили коронавирус: заявление актрисы

Вчера, 13:07Travel

Не выходя из дома: музеи мира, которые можно посетить онлайн

Вчера, 10:54Техно

Где конец Вселенной: ученые дали ответ

Вчера, 09:53Техно

Продажи смартфонов рухнули на 55%: названа причина

14 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

13 мартаWellness

Дезинфекция квартиры: как убить вирус гриппа дома

13 мартаWellness

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

13 мартаEvents

Пятница, 13-е: действенные обряды и ритуалы

13 мартаFun

13 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 мартаEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 мартаСпецпроект

На "Площади звезд" засияли именные звезды в честь Альбины Дерюгиной, Ирины Мерлени и Александры Тимошенко

13 мартаFood

Бельгийские вафли: три рецепта вкуснейшей домашней выпечки

13 мартаWellness

Что делать, если коронавирус "придет" в ваш дом: новые советы Супрун

13 мартаАктуально

За 5 дней Цитрус продал партию смартфонов realme

13 мартаEvents

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

13 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Новости партнеров

«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Самые полезные овощные соки: 3 простых рецепта
Самые полезные овощные соки: 3 простых рецепта
Ленивые голубцы в сметанном соусе
Ленивые голубцы в сметанном соусе
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете