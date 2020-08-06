Ягодный коктейль с кефиром: простой рецепт приготовления
Этот вкусный летний напиток состоит всего лишь из двух ингредиентов
Домашний ягодный кефир – отличная альтернатива смузи. Этот простой напиток можно готовить с любым вареньем. Лучший вариант – малиновое, но если его нет, можно взять замороженную малину, добавить к ней сваренный сахарный сироп (пропорция воды и сахара – 1 к 1) и взбить в блендере.
Ягодный кефир
Время приготовления:
- 1 минута
Калорийность:
- 66 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Кефир – 200 г
- Малиновое варенье – 80 г
Способ приготовления:
- Кладем малиновое варенье на дно высокого бокала.
- Вливаем кефир любой жирности и совсем немного перемешиваем.
- Украшаем напиток целыми ягодами и подаем.
Как выбрать кефир
- Первое, на что нужно обратить внимание при покупке кефира, это срок годности. Чем он меньше, тем больше там жизнеспособных микроганизмов, которые нужны для нашего кишечника и пищеварения.
- Следите, чтобы количество белка было не менее 3%. Также в зависимости от количества жира в молоке, жирность кефира может быть 1%, 2.5%, 3% и 0% – это так называемый обезжиренный кефир.
- Упаковка должна быть герметично закрытой и не вздутой. Если это произошло, то значит, в кефире начались вредные процессы брожения.
Смотрите видео, почему нужно пить кефир:
Напомним, ранее мы делились рецептом ягодного смузи на кефире.
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