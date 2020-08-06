Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ягодный коктейль с кефиром: простой рецепт приготовления

Сегодня, 15:25

Этот вкусный летний напиток состоит всего лишь из двух ингредиентов

Домашний ягодный кефир – отличная альтернатива смузи. Этот простой напиток можно готовить с любым вареньем. Лучший вариант – малиновое, но если его нет, можно взять замороженную малину, добавить к ней сваренный сахарный сироп (пропорция воды и сахара – 1 к 1) и взбить в блендере.

Ягодный кефир

Кефир с малиной
Кефир с малиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Калорийность:

  • 66 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Кефир – 200 г
  • Малиновое варенье – 80 г

Способ приготовления:

  1. Кладем малиновое варенье на дно высокого бокала.
  2. Вливаем кефир любой жирности и совсем немного перемешиваем.
  3. Украшаем напиток целыми ягодами и подаем.

Как выбрать кефир

  • Первое, на что нужно обратить внимание при покупке кефира, это срок годности. Чем он меньше, тем больше там жизнеспособных микроганизмов, которые нужны для нашего кишечника и пищеварения.
  • Следите, чтобы количество белка было не менее 3%. Также в зависимости от количества жира в молоке, жирность кефира может быть 1%, 2.5%, 3% и 0% – это так называемый обезжиренный кефир.
  • Упаковка должна быть герметично закрытой и не вздутой. Если это произошло, то значит, в кефире начались вредные процессы брожения.

Смотрите видео, почему нужно пить кефир:

Напомним, ранее мы делились рецептом ягодного смузи на кефире.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт необычного черничного варенья с мятой на зиму Как испечь сливовый коблер с имбирем и корицей Как приготовить варенье из арбузной мякоти на зиму Как испечь летний пирог с вишней и сметаной
ягоды варенье малина напиток кефир рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно

Популярные статьи

Сегодня, 15:29Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Сегодня, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Сегодня, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

Вчера, 17:30Психология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

Вчера, 12:10Food

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Вчера, 11:24Events

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

Вчера, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

4 августаШоу-бизнес

Александр Пономарев: "Со второй женой я совсем не общаюсь"

4 августаПсихология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

4 августаEvents

Церковные праздники и посты в августе 2020 года по дням

4 августаШоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

4 августаТехно

Ученые зафиксировали движение света в сверхзамедлении: видео

4 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

Новости партнеров

Помідори половинками на зиму: рецепт без стерилізації
Помідори половинками на зиму: рецепт без стерилізації
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Не одевайтесь так! Названы главные ошибки при ношении юбок
Не одевайтесь так! Названы главные ошибки при ношении юбок
Мода СССР: как одевалась советская молодежь на дискотеках
Мода СССР: как одевалась советская молодежь на дискотеках
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Как не стать жертвой грозы, шквалов, змей и ос
Как не стать жертвой грозы, шквалов, змей и ос
Нутриціолог із Луцька: як швидко скинути набрані за карантин кг
Нутриціолог із Луцька: як швидко скинути набрані за карантин кг

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять