Ягодный коктейль с кефиром: простой рецепт приготовления

Этот вкусный летний напиток состоит всего лишь из двух ингредиентов

Домашний ягодный кефир – отличная альтернатива смузи. Этот простой напиток можно готовить с любым вареньем. Лучший вариант – малиновое, но если его нет, можно взять замороженную малину, добавить к ней сваренный сахарный сироп (пропорция воды и сахара – 1 к 1) и взбить в блендере.

Ягодный кефир

Кефир с малиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Калорийность:

66 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Кефир – 200 г

Малиновое варенье – 80 г

Способ приготовления:

Кладем малиновое варенье на дно высокого бокала. Вливаем кефир любой жирности и совсем немного перемешиваем. Украшаем напиток целыми ягодами и подаем.

Как выбрать кефир

Первое, на что нужно обратить внимание при покупке кефира, это срок годности. Чем он меньше, тем больше там жизнеспособных микроганизмов, которые нужны для нашего кишечника и пищеварения.

Следите, чтобы количество белка было не менее 3%. Также в зависимости от количества жира в молоке, жирность кефира может быть 1%, 2.5%, 3% и 0% – это так называемый обезжиренный кефир.

Упаковка должна быть герметично закрытой и не вздутой. Если это произошло, то значит, в кефире начались вредные процессы брожения.

Смотрите видео, почему нужно пить кефир:

Напомним, ранее мы делились рецептом ягодного смузи на кефире.

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