Яичница в тосте: идея романтического завтрака от Марты Стюарт

Рецепт завтрака в постель на День святого Валентина

Яичница в в тосте Фото: depositphotos.com

"Зачем соглашаться на обычные яйца и поджаренный хлеб, если вы можете показать свою любовь с помощью этого блюда? Тосты с яичницей в виде сердечка – идеальный завтрак в постель на День святого Валентина", – считает Марта Стюарт, американская телеведущая и автор кулинарных книг.

Возьмите толстый ломтик тостового хлеба и вырежьте в центре сердечко с помощью 7.5 см формочки для печенья.

Разогрейте 1.5 ст.л. сливочного масла в маленькой сковородке на среднем огне. Добавьте хлеб и слегка обжарьте с одной стороны. Вырезанное сердечко также подрумяньте.

Затем добавьте еще 1.5 ст.л. масла и переверните хлеб. Формочку для печенья смажьте растителным маслом или сбрызните кулинарным спреем и вдавите в хлеб.

Разбейте в формочку яйцо, посолите, накройте сковородку крышкой и жарьте 2-3 минут, пока белок не схватится. Удалите формочку с помощью кухонных щипцов.

Подавайте вместе с поджаренным сердечком из хлеба, окуная его в желток.

INSTAGRAM 1 Фев 2019 в 8:23 PST

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

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