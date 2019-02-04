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Яичница в тосте: идея романтического завтрака от Марты Стюарт

Рецепт завтрака в постель на День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Яичница в в тосте Фото: depositphotos.com
Яичница в в тосте
Фото: depositphotos.com

"Зачем соглашаться на обычные яйца и поджаренный хлеб, если вы можете показать свою любовь с помощью этого блюда? Тосты с яичницей в виде сердечка – идеальный завтрак в постель на День святого Валентина", – считает Марта Стюарт, американская телеведущая и автор кулинарных книг.

  • Возьмите толстый ломтик тостового хлеба и вырежьте в центре сердечко с помощью 7.5 см формочки для печенья. 
  • Разогрейте 1.5 ст.л. сливочного масла в маленькой сковородке на среднем огне. Добавьте хлеб и слегка обжарьте с одной стороны. Вырезанное сердечко также подрумяньте.
  • Затем добавьте еще 1.5 ст.л. масла и переверните хлеб. Формочку для печенья смажьте растителным маслом или сбрызните кулинарным спреем и вдавите в хлеб.
  • Разбейте в формочку яйцо, посолите, накройте сковородку крышкой и жарьте 2-3 минут, пока белок не схватится. Удалите формочку с помощью кухонных щипцов. 
  • Подавайте вместе с поджаренным сердечком из хлеба, окуная его в желток.
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

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Источник: Сегодня
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